Солист «Агаты Кристи» Самойлов отменил концерт из-за приступа

Певица Анна Седокова вмешалась в семью баскетболиста Яниса Тиммы, а потом пожаловалась, что оказалась в аду. Отец спортсмена Райтис Тимма сообщил об этом РИА «Новости».

«Ничего не знаю о Седоковой. Я слышал, что у нее был ад. Думаю, вы можете спросить ее об этом… Знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью», - сказал он.

Ранее Тимма-старший заявил, что сын не общался с ним последние три года. Баскетболист заблокировал отца в телефоне и соцсетях. После самоубийства бывшего мужа Седокова пожаловалась, что последние годы провела в аду, но не уточнила, что именно имела ввиду.

Третий муж Седоковой наложил на себя руки в центре Москвы спустя два месяца после того, как певица подала заявление на развод. Его похоронят в Риге, экс-супруга взяла на себя расходы по транспортировке тела.

Тимма познакомился с Седоковой в 2019 году, будучи женатым. Мать его сына Сана Оса заявила, что сохранит теплые воспоминания о баскетболисте.