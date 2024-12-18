18 декабря 2024, 23:09

Солист «Агаты Кристи» Самойлов отменил концерт из-за приступа

РИА «Новости»
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Концерт бывшего солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова отменили в Анапе из-за обострения остеохондроза. Об этом сообщила в Telegram-канале радиостанция «Наше радио».

«У Глеба Самойлова резко обострился остеохондроз позвоночника», - отметили в сообщении.

Выступление музыканта с симфоническим оркестром должно было пройти 20 декабря. В связи с резким ухудшением здоровья Самойлову оказывают необходимую медицинскую помощь.

В августе в Екатеринбурге также пришлось отменить концерт бывшего солиста группы «Агата Кристи». До этого активисты из движения «Русская община» жаловались на Самойлова. Они утверждали, что музыкант якобы осуждал спецоперацию на Украине.

Позже в официальной группе во «ВКонтакте» Самойлова сообщили о переносе концерта с 9 августа на 4 января 2025 года. Указывалось, что дату выступления изменили «по независящим от группы причинам».

Концерты Шоу-бизнес Анапа
18 декабря 2024, 22:01
«Ад начался с ее вмешательства». Отец Тиммы высказался о Седоковой
РИА «Новости»
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Певица Анна Седокова вмешалась в семью баскетболиста Яниса Тиммы, а потом пожаловалась, что оказалась в аду. Отец спортсмена Райтис Тимма сообщил об этом РИА «Новости».

«Ничего не знаю о Седоковой. Я слышал, что у нее был ад. Думаю, вы можете спросить ее об этом… Знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью», - сказал он.

Ранее Тимма-старший заявил, что сын не общался с ним последние три года. Баскетболист заблокировал отца в телефоне и соцсетях. После самоубийства бывшего мужа Седокова пожаловалась, что последние годы провела в аду, но не уточнила, что именно имела ввиду.

Третий муж Седоковой наложил на себя руки в центре Москвы спустя два месяца после того, как певица подала заявление на развод. Его похоронят в Риге, экс-супруга взяла на себя расходы по транспортировке тела.

Тимма познакомился с Седоковой в 2019 году, будучи женатым. Мать его сына Сана Оса заявила, что сохранит теплые воспоминания о баскетболисте.

Спортсмены Баскетбол Шоу-бизнес Анна Седокова
18 декабря 2024, 21:35
Умерла звезда «Рабыни Изауры» Фада Санторо
РИА «Новости»
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Легендарная бразильская актриса Фада Санторо, сыгравшая главную роль Изауры в одноименном фильме 1949 года, умерла на 101-м году жизни. Об этом сообщила «Российская газета».

Актриса скончалась в своем доме в Рио-де-Жанейро. Неделю назад Санторо выписалась из больницы после госпитализации с коронавирусом.

Актриса родилась в 1924 году в этом городе. Ее карьера началась с картины «Симба да Вида», но известность в стране она получила благодаря съемкам в фильме «Рабыня Изаура», где ей досталась главная женская роль.

На 1940–1950-е годы пришелся пик карьеры актрисы. В 1960-х годах она перестала сниматься, решив уделить все внимание семье.

Среди киноработ Санторо - роли в фильмах и сериалах «Берлин в ритме самбы», «Роскошный муж», «Золотой рот», «Приспешник», «Детектив», «Ни Самсон, ни Далила», «Иголка в стоге сена» и другие. Последнюю роль она сыграла в сериале «Безумная королева» 1967 года.

Этим летом Санторо отметила свой 100-летний юбилей. Умерла легенда бразильского кино 15 декабря 2024 года.

Смертность Сериалы Бразилия Кино Фильмы Актеры
18 декабря 2024, 16:16
«Завтра Моцарта запретят». Сукачев оценил идею зачистки стримингов от иностранной музыки
РИА «Новости»
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Предложение депутата Госдумы от фракции ЛДПР Андрея Лугового о запрете иностранной музыки на российских стриминговых сервисах раскритиковал рок-музыкант и поэт Гарик Сукачев. В комментарии 360.ru он заявил, что с такой инициативой мог выступить только идиот или глупец.

«Идиоты и глупцы. Завтра могут Моцарта запретить. Ну это не все депутаты, а только кучка идиотов. Их в любой профессии можно найти», - заявил музыкант.

Сукачев признался, что слушает довольно много иностранной музыки, включая блюз, джаз, рок и классические композиции.

«Всего не перечесть. Я слушаю довольно много музыки всю свою жизнь», - подчеркнул он.

Депутат Госдумы Андрей Луговой выступил с инициативой о запрете или ограничении до 20% иностранной музыки на российских стримингах в ходе обсуждения законопроекта о специальных рублевых счетах для иностранных агентов. Внимание на его заявление обратил внимание RTTVI.

Луговой пояснил, что перед заседанием открыл рейтинги сервиса «Яндекс. Музыка» и увидел в топ-100 две композиции российских артистов, внесенных в список иностранных агентов. Их песни депутат назвал пропагандой, которая влияет на молодежь.

«Я думаю, мы отдельно этот вопрос изучим на нашей комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела <…> Не должно быть иностранного участия [на российских музыкальных платформах] либо не более 20%, а то мы так далеко с вами не уедем», - привел слова Лугового RTVI.

О принятии Госдумой закона специальных счетов для иностранных агентов в минувший вторник, 17 декабря, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он напомнил, что теперь все доходы от продажи или аренды недвижимости, процентов по вкладам, а также отчисления за интеллектуальную деятельность иностранных агентов уйдут на специальные счета. Доступ к деньгам владельцы получат только после снятия своего статуса.

Госдума РФ Запреты Музыка
18 декабря 2024, 16:12
Артист балета Полунин заявил о желании уехать из России
РИА «Новости»
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Артист балета Сергей Полунин заявил, что планирует уехать из России вместе с семьей. Об этом он написал на странице в соцсетях.

«Приходит время - и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил», - заявил 35-летний танцор.

Он не сообщил, куда именно хочет уехать, но поблагодарил Россию и зрителей за возможности и поддержку.

Ранее строящийся Севастопольский театр оперы и балета, который Полунин возглавлял с 2019 года, сменил руководителя. Теперь у его руля встал заслуженный артист России оперный певец Ильдар Абдразаков.

В конце 2022 года театр «Арчимбольди» в Милане под давлением украинских общественников отменил выступления Полунина за его пророссийскую позицию.

Россия Артисты

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