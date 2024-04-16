София Ротару опубликовала архивное фото Аллы Пугачевой

Ротару разместила на своей странице архивное изображение юбилярши, сопроводив его эмодзи в форме сердца и упомянув аккаунт Пугачевой.

Примадонну также поздравила ее дочь Кристина Орбакайте. Она показала видеоролик с архивными снимками с совместных выступлений и добавила к нему собственную песню, посвященную знаменитой матери.

Еще одним подарком на юбилей примадонны стал документальный фильм «А знаешь, все еще будет». Его сняла скандально известная журналистка Ксения Собчак. Вышедшая накануне на YouTube лента вызвала бурные обсуждения у поклонников. Некоторые даже сравнили ее с панихидой по еще не ушедшей певице.