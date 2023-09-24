Софи Лорен прооперировали после падения в своем доме в Женеве
Итальянскую звезду Софи Лорен прооперировали после падения в доме в Женеве. Актриса получила травмы и переломы бедра, сообщила газета Corriere della Sera.
Пугачева жила в Израиле на широкую ногу. После обострения палестино-израильского конфликта Примадонна покинула страну и воспользовалась кипрским паспортом - Пугачева в 2017 году купила виллу на Кипре и получила гражданство этой страны. Кипрские паспорта выдали также детям Пугачевой.
Знакомые артистки утверждают, что звездное семейство намерено провести на Кипре ближайший год.
Недавно продюсер Иосиф Пригожин заявил, что если Примадонна надумает вернуться на российскую эстраду, то « на нее пойдут ». С ним не согласился музыкальный критик Сергей Соседов. Он сказал, что вокальная карьера Пугачевой завершилась , так как ей «нечем петь».
Во время последнего выступления на Кипре комик неудачно пошутил про Иисуса. Артист напомнил, что в июне ему исполнилось 47 лет и назвал это число возрастом Христа с некоторыми условиями.
«Иисусу Христу было бы столько же, если бы он вовремя эмигрировал», - заявил комик.
Узнавшие о религиозной насмешке россияне не оценили шутку. Как сообщили авторы материала, люди написали, что «про Иисуса не стоило» шутить. Также некоторые граждане заявили, что не понимают смеха восторженной публики. Они посчитали шутки Галкина* менее смешными, чем он сам.
Также в публикации сказано, что россияне раскритиковали внешность юмориста. По их словам, при жизни в России знаменитость был «холеным, ухоженным, а сейчас пообтрепался». Помимо этого юморист оказался «не нужен за бугром», как и другие артисты, сбежавшие из РФ после февраля 2022 года. Впрочем, сам комик действительно рассказал о сложной финансовой ситуации после эмиграции. На концерте шутник признался, что деньги ему нужны для помощи ВСУ.
Высказался о Галкине* и блогер Гражданин Кадет. Он отметил, что муж певицы Аллы Пугачевой «никогда не представлял никакой ценности для России».
«Сейчас жидкий метается и называет свою родину Израилем, но это временно, как мы сейчас поняли. <…> Галкин* сам на себя не похож, похож на Дракулу», - заявил он.
Ранее Максим Галкин* обвинил Россию в отмене концертов в Казахстане. Он заявил, что «недрогнувшая российская рука дотянулась до Астаны и Алматы».
*Максим Галкин - признан иноагентом в России.
«Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Но разум оставался с ним до самого конца <…> Смеялся над шутками, не унывал, не расстраивался, хотя понимал к чему все идет и сам этого и хотел», - написал сын блогера.
Дядя Слава не боялся смерти, он улыбался ей не как врагу, как другу. Станислав Андреев был любящим отцом, мужем и патриотом своей страны. Сын написал, что улыбка, которая навсегда застыла на его лице, была доброй и искренней, и выражала облегчение.
В одном из интервью блогер заявлял, что экономика России стала эффективнее развиваться после санкций. Дядя Слава призывал не снимать санкции, «чтобы в России все работало мощно».
Время и место прощания с Дядей Славой пока неизвестно.
«Феномен успеха мне до сих пор непонятен и до сих пор непонятен тот факт, что его называют легендой… Пусть земля будет ему пухом…» - написала она.
Долина отметила, что понятие «легенда» относится к таким артистам, как Дмитрий Хворостовский и Геннадий Гладков. По словам исполнительницы, значимость человека выглядит для нее по-другому.
До этого поста артистка выступила на концерте, посвященном 50-летию Шатунова. Она отметила, что участие в мероприятии было сложным решением. Несмотря на это, звезда вышла на сцену и исполнила песню «Забудь».
Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин пожелал смерти телеведущей Лере Кудрявцевой. По его словам, все кто выступил на мероприятии в память Шатунова, «начнут мереть как мухи».