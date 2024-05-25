25 мая 2024, 23:25

Собравшейся в шоу-бизнес Валиевой посоветовали брать пример с Клавы Коки

РИА «Новости»
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Грамотная раскрутка, вложение денег и усилия пиарщиков сделают звездой в современном шоу-бизнесе кого угодно. Об этом в интервью газете «Спорт-экспресс» заявил певец, композитор и музыкальный критик Юрий Лоза, оценивая шансы фигуристки Камилы Валиевой стать певицей.

Артист посоветовал спортсменке взять пример с Клавы Коки, которая, по его мнению, стала главной звездой в последнее время.

«Что умела она до раскрутки? Ну, ручками умела двигать, смешное лицо у нее. После раскрутки она становится персонажем, поет даже, концерты дает. Так, может быть, и у Валиевой все зависит от того, сколько в нее будет вложено денег, усилий, умения каких-то конкретных пиарщиков», - заявил Лоза.

Он добавил, что здесь дело только в самооценке. Но как профессиональный звукорежиссер он обязан сказать, что реальных голосов современных артистов не слышал никто.

«Есть куча программ, которые могут поправить голос. Мы же не знаем, как на самом деле поют те, о ком вы говорите. Или те же Бузова или Клава Кока, они живьем не издали ни одного звука. На студии можно сделать любую девочку поющей», - пояснил музыкант.

О планах начать музыкальную карьеру Камила Валиева объявила 22 мая. Она призналась, что уже сейчас готовит первую песню, которая находится на стадии разработки. В записи спортсменке помогает блогер Леша Янгер.

Песни Камила Валиева Шоу-бизнес
25 мая 2024, 22:55
Ники Минаж задержали с наркотиками в аэропорту Амстердама
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Певицу Ники Минаж задержали в аэропорту Амстердама из-за найденных наркотиков. Об этом сообщил портал Nu.nl со ссылкой на источники.

Ранее сама рэпереша опубликовала в соцсетях видео спора с голландской полицией. На кадрах трансляции певица говорила полицейским, что у нее не было при себе наркотиков, а офицер требовал, чтобы она села в автозак.

На подписи к видео Минаж заявила, что полиция действует незаконно, а делается это все для того, чтобы сорвать ее гастрольный тур.

Ники Минаж - американская рэп-певица 12-кратная обладательница премии «Грэмми». Голландию исполнительница посетила в рамках мирового турне Pink Friday 2. Этот тур вошел в топ-10 самых прибыльных музыкальных хип-хоп-гастролей в историю. А саму Минаж признали самой кассовой гастролирующей рэпершей в истории.

Наркотики Видео Музыка Полиция Премия Грэмми
25 мая 2024, 21:59
Хам на Bentley. Футболист Тарасов не справился с управлением в Москве
РИА «Новости»
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Бывший футболист сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов нахамил и показал неприличный жест водителю автобуса в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Навыки вождения на уровне своих спортивных способностей футболист продемонстрировал на Кутузовском проспекте. На своем люксовом авто он решил выехать с тротуара задом прямо в зоне автобусной остановки», - уточнил канал.

В этом время от нее отъезжал автобус. Тарасов попытался вырулить, чтобы выровнять свой белый Bentley на дороге, а шофер все это время терпеливо ждал.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что спортсмен во время своих попыток успел еще и нахамить водителю автобуса, показав ему жест из одного пальца. После этого у него получилось справиться с управлением и спортсмен наконец-то смог освободить путь для автобуса.

Ранее Бузова сравнила бывшего супруга Тарасова с диким животным , когда в шоу «Это нормально?» обсуждали тему домашних питомцев. Она также отметила, что зоопсихологи могут быть помочь еще и некоторым мужчинам.

Ольга Бузова Спортсмены ДТП Футбол Машины Москва
25 мая 2024, 21:49
Названа сумма долга Ивлеевой перед налоговой
РИА «Новости»
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Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе 11 217 613 рублей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

«За какой период блогеру начислили долг, не уточняется», - говорится в сообщении.

Банковский счет блогерши могут заблокировать в случае невыплаты долга, причем Ивлеева уже получила еще два штрафа за неуплату налоговых отчислений, уточнил Telegram-канал Shot.

В апреле стало известно, что бизнес телеведущей, зарегистрировавшей фирму «Капельница групп» для открытия бара, провалился. Вместо прибыли она получила иски за невыполнение обязательств по займу и невыплату арендной платы.

Ранее эксперт по пиару и личному бренду Юлия Антипова рассказала, почему Ивлеева почти два месяца не говорила о своей поездке в Донбасс. По ее словам, она могла выбирать между Россией и переездом за границу, но, видимо, решила остаться в стране , чтобы жить и развиваться как творческий человек именно дома.

Долги Налоги Блогеры Россия ФНС РФ Анастасия Ивлеева
25 мая 2024, 18:57
Уругвайский певец Карлос Паравис умер от рака пищевода в 56 лет
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Известный уругвайский музыкант, исследователь фольклора и доктор медицины Карлос Паравис умер от рака пищевода на 57-м году жизни 21 мая. Об этом сообщило издание Subrayado.

Заболевание Паравису диагностировали в 2022 году. Его признавали одним из величайших исполнителей народных песен в Уругвае.

Журналисты напомнили, что отец Парависа, гитарист, автор песен и доктор медицины Сантьяго Чалара, также скончался в возрасте 56 лет в 1994 году.

Паравис родился в 1968 году, его первый музыкальный альбом увидел свет в 1996-м. За несколько дней до смерти он принял участие в церемонии открытия 37-го фестиваля Minas y Abril, который его отец организовал в 1984 году.

Песни Музыка

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