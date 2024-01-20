Собчак воссоздала кадр из порно

На видео Собчак сидит на диване в окружении полуобнаженных чернокожих мужчин. На их лицах маски с героями интервью журналистки: Стасом Васильевым, Моргенштерном*, Евгением Понасенковым* и Алексеем Паниным*. Смысл видео Собчак не пояснила.

Мем с порноактрисой и чернокожими мужчинами был взят из порнофильма. Чаще всего этот кадр использовали для иллюстрации различных сложностей.

Ранее Ксения Собчак призналась, что потеряла 15 миллионов рублей из-за отмены своих мероприятий после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Перед Новым годом журналистка рассказала, из-за скандала у нее отменились три корпоратива.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.