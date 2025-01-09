Собчак устроила фотосессию в шапке с помпонами из страусиных перьев

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Ведущая устроила фотосессию в сером жакете, розовой юбке-миди с перьями и лакированных сапогах на высоких каблуках. В качестве завершающего штриха в своем образе Собчак надела шапку итальянского бренда Prada. Также она сделала макияж с блестящими тенями и бордовой помадой.

«Есть вещи, мимо которых просто не можешь пройти, хотя понимаешь, что носить их тебе особо некуда», - написала журналистка.

За необычные фотографии ее раскритиковали в Сети. Некоторые пользователи оставили гневные комментарии, назвав Собчак «новогодней елкой» и «чудом в перьях».

«С жиру бесится. Когда уже возьмутся за нее», - отметил под постом один из комментаторов.

Ранее Собчак удивилась из-за реакции россиян на победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Она выразила мнение, что радоваться из-за этого неуместно.