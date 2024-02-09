«Какие-то адовые сны, просто кошмары: какие-то зомби в городе, тонул с ребенком какой-то корабль. Какой-то кошмар просто. Вообще какие-то сплошные кошмары. Не знаю, к чему это», - призналась звезда.

Ранее сальвадорский писатель и доктор философии Давид Эрнандес заявил, что беседа Путина и Карсона произведет в США эффект землетрясения. По его словам, жители Америки узнают реальность «далекой войны», которую ведут их политики совместно с НАТО против мирных россиян.

Также, по мнению специалиста, интервью продемонстрировало политическую мудрость Путина. Российский лидер показал исторический анализ и разоблачил, «особенно перед американским народом, демагогическую защиту ложной демократии в неонацистской Украине».