09 февраля 2024, 21:48

Собчак рассказала о ночных кошмарах после интервью Путина Карлсону

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Телеведущая Ксения Собчак рассказала о ночных кошмарах после просмотра интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом знаменитость написала в своем Telegram-канале.

«Какие-то адовые сны, просто кошмары: какие-то зомби в городе, тонул с ребенком какой-то корабль. Какой-то кошмар просто. Вообще какие-то сплошные кошмары. Не знаю, к чему это», - призналась звезда.

Ранее сальвадорский писатель и доктор философии Давид Эрнандес заявил, что беседа Путина и Карсона произведет в США эффект землетрясения. По его словам, жители Америки узнают реальность «далекой войны», которую ведут их политики совместно с НАТО против мирных россиян.

Также, по мнению специалиста, интервью продемонстрировало политическую мудрость Путина. Российский лидер показал исторический анализ и разоблачил, «особенно перед американским народом, демагогическую защиту ложной демократии в неонацистской Украине».

Ксения Собчак Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 17:38
«Захаровы пока думают». Адвокат — о переговорах с семьей погибшего в ДТП об УДО Ефремова
РИА «Новости»
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Представители Михаила Ефремова, осужденного за смерть человека в ДТП, ведут переговоры с семьей погибшего о возможности условно-досрочного освобождения актера. Об этом «360» сообщил адвокат Александр Добровинский.

Недавно к правозащитнику обратились представители Ефремова и попросили связаться с его бывшими доверителями - семьей Сергея Захарова, который стал жертвой ДТП. Представители артиста хотели узнать о позиции семьи по УДО Ефремова.

«Мы с ними связались, и сейчас они решают, какую позицию занять: согласиться с тем, чтобы Михаил Ефремов покинул место заключения или нет. Поймите, это тяжелая ответственность - сказать человеку, который виновен в смерти мужа и отца, что они не против завершения наказания или, наоборот, чтобы наказание было понесено в полной мере. Захаровы пока думают», - рассказал Добровинский.

Смертельная авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. Внедорожник, за рулем которого находился актер, выехал на встречку и столкнулся с фургоном, которым управлял Захаров. Он скончался от полученных травм в больнице. Суд назначил Ефремову 7,5 года колонии общего режима.

Недавно стало известно, что актер нанял специального адвоката для подготовки к процедуре условно-досрочного освобождения. Артист уже провел в колонии 3,5 года.

Адвокаты ДТП Семья УДО Актеры Михаил Ефремов Авария с актером Михаилом Ефремовым в Москве
09 февраля 2024, 16:47
Ефремов начал собирать документы для условно-досрочного освобождения
РИА «Новости»
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Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в белгородской колонии, нанял специального адвоката для подготовки к процедуре условно-досрочного освобождения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Осужденный артист начал готовить документы для УДО, процедура состоится в марте 2024 года. Ефремов провел в колонии 3,5 года из назначенных ему 7,5. В марте актер второй раз подаст прошение об условно-досрочном освобождении.

По словам его адвоката Александра Добровинского, семья погибшего Сергея Захарова еще не поддержала освобождение виновника ДТП.

«Захаровы пока думают», - отметил юрист.

Ранее актер Иван Охлобыстин предположил, что Ефремов может в марте выйти на свободу по УДО. Он добавил, что артиста в таком случае могут принять обратно в театр «Современник».

Адвокаты ДТП УДО Театры Актеры Михаил Ефремов Авария с актером Михаилом Ефремовым в Москве
09 февраля 2024, 05:24
Галкин уехал в Азербайджан после многочисленных отмен концертов
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Юморист Максим Галкин* отправился в Азербайджан для выступления. Об этом он заявил в своем Instagram**.

После отмены концерта комика в Таиланде прошло несколько недель. Когда артисту отказали в Паттайе, он провел несколько концертов в Австралии. Теперь артист решил выступить в постсоветской стране.

«Мои дорогие зрители, тем временем я уже в солнечном, невероятном, замечательном Баку», - написал он.

Ранее Максиму Галкину запретили въезд на Бали. Как отметил официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад, такие меры приняли по иммиграционным причинам. Сам комик жаловался, что подготовил необходимые документы для поездки, однако на паспортном контроле его внезапно развернули. По мнению юмориста, в этом замешаны российские власти.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России ** принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.

Концерты Россия Максим Галкин Азербайджан
09 февраля 2024, 02:22
Актера Збруева наградили орденом Александра Невского
РИА «Новости»
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Актер театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского. Указ подписал президент России Владимир Путин, его разместили на портале официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом Александра Невского Збруева Александра Викторовича», - говорится в документе.

Этим же указом писателя, члена Ассоциации союзов писателей и издателей России Павла Басинского наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Путин также подписал указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он удостоился награды за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны.

Ордена Мужества посмертно получили члены экипажа сбитого под Белгородом Ил-76. Награды вручили родственникам шести погибших летчиков.

Награды Россия Владимир Путин Актеры

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