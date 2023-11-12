Собчак рассказала Моргенштерну о своем патриотизме

«Я не считаю возможным занимать позицию, что Россию нужно разрушать изнутри, желать полного развала и проигрыша России», - сказала журналистка.

По мнению Собчак, ее патриотизм проявляется в том, что в сложное время она продолжает жить и работать в своей стране.

Поселившийся в Дубае рэпер Алишер Моргенштерн * в свою очередь заявил журналистке, что хотел бы вернуться в Россию, но не делает этого из-за страха. Исполнитель пояснил, что боится возвращаться на родину, поскольку не знает, как к нему сейчас там относятся.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.