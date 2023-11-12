12 ноября 2023, 18:19

Собчак рассказала Моргенштерну о своем патриотизме

РИА «Новости»
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Российская журналистка Ксения Собчак поделилась своим отношением к России и текущей ситуации в стране. Комментарий телеведущей прозвучал в интервью с рэпером Алишером Моргенштерном*, опубликованном на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

«Я не считаю возможным занимать позицию, что Россию нужно разрушать изнутри, желать полного развала и проигрыша России», - сказала журналистка.

По мнению Собчак, ее патриотизм проявляется в том, что в сложное время она продолжает жить и работать в своей стране.

Поселившийся в Дубае рэпер Алишер Моргенштерн * в свою очередь заявил журналистке, что хотел бы вернуться в Россию, но не делает этого из-за страха. Исполнитель пояснил, что боится возвращаться на родину, поскольку не знает, как к нему сейчас там относятся.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Ксения Собчак Россия Моргенштерн Патриотизм
12 ноября 2023, 17:09
Режиссеру Александру Митте вызвали скорую помощь
РИА «Новости»
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Знаменитому режиссеру, народному артисту России Александра Митту потребовалась помощь врачей, сообщил Mash. По информации источника Telegram-канала, причиной стала высокая температура и затрудненное дыхание.

Из-за ухудшения самочувствия режиссеру вызвали врачей на дом. Медики диагностировали у него пневмонию, добавил собеседник Mash.

По данным источника канала, артист плохо себя чувствует уже второй день подряд. Врачи рекомендовали ему госпитализацию, но Митта от такого варианта отказался.

В июле этого года кинематографист попал в больницу имени Боткина.

Помощница режиссера в беседе с «360» тогда не смогла объяснить, что именно произошло с артистом, пояснив, что Митте вызвали скорую помощь из-за ухудшения самочувствия, а медики посчитали необходимым проведение обследования. Никаких других подробностей она не привела.

Известно, что весной 2023-го режиссер переболел ковидом.

Больницы Кино Москва 2023
12 ноября 2023, 16:04
Актера Соломина могут перевести в обычную палату после перенесенного инсульта
РИА «Новости»
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Перенесший инсульт актер Юрий Соломин находится в стабильно тяжелом состоянии, но уже в понедельник, 13 ноября, его могут перевести в обычную палату. Об этом «360» сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.

«Юрий чувствует себя нормально, состояние стабильно тяжелое. Но, возможно, завтра его переведут в обычную палату. Можно сказать, идет на поправку», - сказала она.

Соломина доставили в отделение реанимации после перенесенного инсульта днем 6 ноября. Михайлова подтверждала «360», что актер терял также сознание.

СМИ сообщали, что у Соломина парализовало левую сторону тела. При этом медики не исключали временный характер недуга.

По информации Telegram-канала Mash, у 88-летнего Соломина из-за нарушения кровообращения в головном мозге развилась деменция , он не помнит некоторые события из жизни и как попал в больницу.

Больницы Актеры Москва 2023
12 ноября 2023, 04:03
Супруг Ахеджаковой рассказал, куда пропала актриса
РИА «Новости»
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Актриса Лия Ахеджакова пропала из публичного пространства и не дает комментариев из-за ситуации с работой. Об этом заявил муж народной артистки России Владимир Персиянов в комментарии Telegram-каналу «Абзац».

«По ряду причин Лия Меджидовна не может давать никаких комментариев в связи с раскладом с работой», - заявил Персиянов.

Кроме того, мужчина рассказал об их с Ахеджаковой отношении к кризису на Ближнем Востоке.

«Все наши мысли на стороне Израиля. Мы все понимаем», - сказал он.

В начале сентября стало известно, что полиция начала проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Обращение в МВД по поводу актрисы написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Причиной жалобы стало появление Ахеджаковой на сцене немецкого театра с флагом Украины.

Сама Ахеджакова пояснила, что украинский флаг после спектакля на сцену вынес провокатор. Он был в толпе поклонников, которые дарили актрисе цветы, и вручил букет вместе с флагом.

Кино Театры Актеры
12 ноября 2023, 02:46
Появилась запись последнего интервью звезды «Ворониных» Клюева
РИА «Новости»
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Народный артист РФ Борис Клюев умер 1 сентября 2020 года. Последние несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием. Последнее интервью актера недавно представили в программе «Эксклюзив» на Первом канале.

Звезда сериала «Воронины» узнал о страшном недуге не сразу. В опубликованной беседе Клюев рассказал, что изначально ему поставили диагноз «невралгия», который оказался ошибочным.

«И я лечил невралгию, но ничего не проходило. Я репетирую в театре, а меня разрывает кашель. Я - к врачу в поликлинику Малого театра, там мне говорят: у вас воспаление легких. В Боткинской больнице у меня откачали полтора литра жидкости и сказали - у вас онкология», - рассказал Клюев.

Врачи пробовали разные методы, чтобы спасти жизнь известного актера. Но ничего не помогало. Спустя два года болезнь как будто отступила и Борис Клюев вновь стал сниматься. Однако смертельный недуг вернулся, вот только артист уже не мог уйти со сцены театра и продолжал радовать зрителя практически до самой смерти.

Друзья Клюева рассказали, что на здоровье артиста могла сказаться скоропостижная смерть его единственного сына. Он умер во сне от сердечной недостаточности.

Режиссер сериала «Воронины» Александр Жигалкин показал кадры последнего съемочного дня с участием Бориса Клюева.

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