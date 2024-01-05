Собчак раскрыла денежные потери от участия в «голой» вечеринке Ивлеевой

«Я потеряла порядка 15 миллионов рублей на отмене мероприятий. Но деньги - не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают», - написала она.

Многих участников вечеринки ждали серьезные последствия ее посещения.

Филипп Киркоров и Анна Asti остались без рекламных контрактов. Их выступления вырезали с новогодних эфиров многих телеканалов. Певица Лолита Милявская сообщила об отмене своих концертов.

В отношении самой Ивлеевой правоохранители проводят налоговую проверку. Также Лефортовский суд оштрафовал на 100 тысяч рублей за организацию скандальной вечеринки.

Вечеринка Анастасии Ивлеевой вызвала резкое осуждение со стороны россиян и политиков. После мероприятия она принесла публичные извинения.