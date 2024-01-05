05 января 2024, 22:58

Собчак раскрыла денежные потери от участия в «голой» вечеринке Ивлеевой

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Телеведущая Ксения Собчак потеряла в доходе 15 миллионов рублей из-за отмены своих мероприятий после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом журналистка рассказала в своем Telegram-канале.

«Я потеряла порядка 15 миллионов рублей на отмене мероприятий. Но деньги - не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают», - написала она.

Многих участников вечеринки ждали серьезные последствия ее посещения.

Филипп Киркоров и Анна Asti остались без рекламных контрактов. Их выступления вырезали с новогодних эфиров многих телеканалов. Певица Лолита Милявская сообщила об отмене своих концертов.

В отношении самой Ивлеевой правоохранители проводят налоговую проверку. Также Лефортовский суд оштрафовал на 100 тысяч рублей за организацию скандальной вечеринки.

Вечеринка Анастасии Ивлеевой вызвала резкое осуждение со стороны россиян и политиков. После мероприятия она принесла публичные извинения.

Ксения Собчак Филипп Киркоров Лолита Милявская Анастасия Ивлеева
05 января 2024, 22:51
«Ля ты крыса». Косторная нагрубила дизайнеру, которая обвинила ее в неоплате костюмов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Конфликт между фигуристкой Аленой Косторной и дизайнером костюмов Аленой Куклычевой набирает новые обороты. Спортсменка вернула костюмы в пакете с оскорбительной надписью. Об этом дизайнер рассказала в социальных сетях.

Куклычева показала в соцсетях пакет, на котором была надпись «Ля ты крыса».

«Смотрите, какой пакет. Видите, она мне в какой пакет положила? И еще она мне нахамила. Сказала, чтобы я забирала свои костюмы сама. Там огромное количество костюмов», - заявила дизайнер.

Ранее Куклычева отказалась шить костюмы для Косторной. По словам дизайнера, фигуристка не оплатила свои наряды для выступлений и не вернула их. Куклычева опубликовала в социальных сетях скриншот переписки с Косторной, где попросила спортсменку оплатить костюмы и вернуть некоторые из них. Косторная на просьбу не ответила.

Фигурное катание Скандалы
05 января 2024, 17:34
«Актерский азарт не покидал его». Константин Желдин умер в возрасте 90 лет
Читайте нас в: Google Новости
Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Он подчеркнул, что Желдин был одним из старейших актеров России, до последних дней выходивших на сцену театра «Около дома Станиславского». Также много лет артист прослужил в Театре на Таганке.

«Счастливая жизнь - Желдин до старости (ему недавно исполнилось 90) снимался, был востребован, - любой сразу вспомнит его по роли в „Ликвидации“, а много лет до того - сейчас как раз показывают в очередной раз - в „Семнадцати мгновениях весны“, он сыграл там Холлтофа», - отметил Заславский.

По его словам, хотя годы и брали свое, но актерский азарт не покидал его Желдина.

«[Да,] 90 лет - конечно, преклонный, зрелый возраст, но, когда и в эти годы у актера есть силы и желание выходить на сцену и сниматься в кино, смерть кажется несправедливой», - поделился ректор ГИТИСа.

Актеры
05 января 2024, 09:24
Покинувший Россию внебрачный сын Жванецкого украл у жены 75 тысяч долларов
Читайте нас в: Google Новости
Живущая в Барселоне журналистка Екатерина Федорова заявила, что ее супруг, внебрачный сын Михаила Жванецкого Андрей Рывкин, украл 75 тысяч долларов. Женщина поделилась скриншотом транзакции в соцсетях, сообщил портал Woman.ru.

«Андрей Рывкин, сын Михаила Жванецкого, только что украл у меня 75 000 долларов», - подчеркнула Федорова.

Журналистка призналась, что не ожидала такого поступка от мужа, который жил с матерью-одиночкой в эмиграции. По ее словам, Рывкин продолжает требовать у нее денег на содержание и оплату отеля.

Сама Федорова ни у кого не просила денег для себя и ребенка. Сейчас она хочет, чтобы Рывкин вернул средства и окончательно исчез из ее жизни.

Сын Жванецкого вместе с Федоровой и ее дочерью от предыдущих отношений покинул Россию в 2022 году. Супруги обосновались в Барселоне, но через некоторое время Рывкин уехал в США. Судя по снимкам из соцсетей, мужчина живет в Нью-Йорке и мечтает покорить этот город.

Сатирик Михаил Жванецкий скончался в Москве в ноябре 2020 года. Ему было 86 лет.

Михаил Жванецкий
05 января 2024, 05:40
«Эту мегеру покарал Бог». Разин объяснил проблемы Лолиты после «голой» вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, почему Лолите так не везет после «голой» вечеринки. В интервью The Voicemag он заявил, что это связано с ее выступлением в «Крокус Сити Холле» на концерте в память о Юрии Шатунове.

Тогда Разин проклял всех, кто выступал на том мероприятии. Он заявил, что всех артистов ждет смерть и болезни, как это было с самими участниками группы «Ласковый май». На том вечере была и Лолита Милявская.

Разин напомнил о своих словах, и теперь заявил, что «проклятье» обошло тех, кто там не присутствовал. Например, Дима Билан, по словам продюсера, «творчески спасся».

Выступление Лолиты вырезали их многих новогодних шоу. Она понесла большие репутационные потери.

«А эту мегеру и проститутку Бог покарал, и она творчески умерла. А это, поверьте, страшнее даже, чем физически», - заявил Разин.

Сама Лолита заявил, что 2023 год был замечательным, несмотря ни на что. По словам исполнительницы, она никуда не собирается уезжать из России. Зато планирует убрать квартиру и привыкает быть домохозяйкой.

Андрей Разин Болезни Концерты Россия Интервью Лолита Милявская

Новости по теме