Собчак раскритиковали за яркий макияж и фотошоп

На фото 42-летняя Собчак с ярким макияжем глаз и блеском на губах. На руках журналистки - массивный браслет и несколько колец.

«Офигенное чувство, когда принимаешь себя, свою внешность и кайфуешь от того какая ты, как выглядишь, прощаешь себе недостатки и наслаждаешься достоинствами», - подписала фотографию теледива.

Собчак отметила, что любые негативные комментарии не имеют к ней никакого отношения. Пользователи не преминули высмеять заявление телеведущей, им показалось, что Собчак использует слишком много макияжа и фотошопа, чтобы принимать себя.

В начале марта Собчак заявила, что хочет отдохнуть от журналистики.