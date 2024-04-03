03 апреля 2024, 02:26

Собчак раскритиковали за яркий макияж и фотошоп

Global Look Press
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Журналистка Ксения Собчак предстала перед камерами в облегающем бежевом боди с драпировкой и коричневых кожаных брюках. Фото в соцсети телеведущая подписала словами о принятии себя и своей внешности.

На фото 42-летняя Собчак с ярким макияжем глаз и блеском на губах. На руках журналистки - массивный браслет и несколько колец.

«Офигенное чувство, когда принимаешь себя, свою внешность и кайфуешь от того какая ты, как выглядишь, прощаешь себе недостатки и наслаждаешься достоинствами», - подписала фотографию теледива.

Собчак отметила, что любые негативные комментарии не имеют к ней никакого отношения. Пользователи не преминули высмеять заявление телеведущей, им показалось, что Собчак использует слишком много макияжа и фотошопа, чтобы принимать себя.

В начале марта Собчак заявила, что хочет отдохнуть от журналистики.

Фото Ксения Собчак Журналистика Соцсети
03 апреля 2024, 02:36
«Самозабвенно и от всей души». Валерия призналась в шумных ссорах с Пригожиным
РИА «Новости»
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Певица Валерия рассказала об особенностях семейной жизни с продюсером Иосифом Пригожиным. Об этом она поведала в интервью журналу «7 дней».

Валерия призналась, что ей бывает сложно уживаться с супругом. И если дело доходит до ссоры, то она получается весьма шумной.

«Делаем это самозабвенно и от всей души», - отметила певица.

При этом Валерия считает Иосифа лучшим на свете и не представляет жизни без него. Певица подчеркнула, что в их семейной жизни царит полная гармония, а с мужем ей комфортно и на работе, и в путешествиях. Валерия проникновенно поздравила мужа с днем рождения.

«Ты моя стена и опора, мое вдохновение и уверенность в завтрашнем дне. С тобой мне ничего не страшно, я даже не боюсь стареть, потому что ты уже 21 год смотришь на меня такими же влюбленными глазами, как и в тот день, когда мы встретились», - обратилась Валерия к супругу.

Пригожин ранее объяснил , почему они с певицей Валерией не уехали из России. На вопрос журналистов продюсер рассказал, что никогда не задумывался об отъезде из России.

Песни Музыка Иосиф Пригожин
02 апреля 2024, 19:31
Балерина Волочкова разругалась с дочерью из-за недвижимости
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Анастасия Волочкова поссорилась со своей 18-летней дочерью Ариадной, которая потребовала у нее квартиру. Балерина в YouTube-шоу «Алена, блин!» призналась, что просьба наследницы вызвала у нее стресс.

«Я ей сказала: „Ариша, извини, но все, что касается денег и недвижимости - это к твоему папе, который у меня забрал все деньги в 2008 году, все, которые были - 3,5 миллиона долларов. Теперь то, что папа обещал мне - обращайся к нему“», - поделилась Волочкова.

Балерина напомнила дочери, что эту квартиру подарил ей Сулейман Керимов.

«И если твой папа не гнушался спать в постели, где я спала с другим мужчиной, то извини, я вам никому ничего не должна!» - сказала она.

Танцовщица посетовала, что больше всего ей причиняет боль тот факт, что дочка вспоминает о ней, когда желает получить деньги, недвижимость или иную помощь.

«А просто так вы не можете позвонить и сказать: „Мам, как ты себя чувствуешь?“ Я была в стрессе», - рассказала артистка.

Ранее Анастасия Волочкова получила предложение о замужестве от шоумена Егора Иващенко. Вместо кольца он подарил балерине серьги за 600 тысяч рублей.

Недвижимость Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
02 апреля 2024, 18:58
Налоговая установила заработок Блиновской
РИА «Новости»
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Федеральная налоговая служба установила общий доход блогера Елены Блиновской. Он составил более шести миллиардов рублей. Размер задолженности перед налоговой составил 1,4 миллиарда рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

Представители ФНС утверждают, что Блиновская старалась снизить размер долга за счет строительства жилья в районе Ялты, бронирования отеля для 32 гостей на Бали, чартерных рейсов в Дубай. Однако документов об этих расходах предоставить она не смогла.

Защита Блиновской настаивала на неправильном расчете суммы долга. Адвокат «королевы марафонов» обратился к налоговому органу с просьбой сократить размер задолженности, пени и штрафов с 1,4 миллиарда рублей до 263,5 миллиона рублей.

Защита блогера указала на смягчающие обстоятельства - например, на то, что у Блиновской четверо детей. Однако суд отклонил эти аргументы.

Недавно Елене и Алексею Блиновским предъявили обвинение в окончательной редакции. Они «отмыли» 706 из 906 миллионов скрытых доходов.

Суд Доходы Задержание блогера Елены Блиновской
02 апреля 2024, 18:33
Гарик Харламов сыграет в новом «Простоквашино»
РИА «Новости»
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Шоумен Гарик Харламов появится в выпуске нового анимационного сериала «Простоквашино». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на председателя совета директоров студии «Союзмультфильм» Юлиану Слащеву.

«Мы искренне рады, что в нашем любимом сериале появится Гарик Харламов - его юмор и харизма очень удачно гармонируют с настроением и духом самой популярной в стране мультдеревни», - сказала Слащева.

По ее словам, нарисованный художниками «Союзмультфильма» Харламов окажется в центре сюжета одного из новых эпизодов мультсериала, получившего название «Таинственный Бульдог». В этой истории Шарик познакомится в интернете с таинственным «Бульдогом» и отправится на встречу с ним в компании Кота Матроскина. Результат этой необычной встречи зрители смогут увидеть этой осенью в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее Харламов назвал своих основных конкурентов-юмористов. Он озвучил имена коллег, которых видит возможными кандидатами на звание «лучшего комика страны».

Сериалы Гарик Харламов Союзмультфильм

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