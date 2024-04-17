Собчак раскритиковала Дурова за отсутствие яхт и самолетов

«Ты эти деньги не украл, ты их честно заработал, так почему же не сделать свою жизнь полной этих милых олигархических удовольствий», - удивилась Собчак.

По ее мнению, Дуров просто кокетничает с аудиторией и показательно ограничивает себя в удовольствиях и комфорте несмотря на то, что заработал деньги честным трудом. Она добавила, что жизнь коротка, чтобы изображать аскезу.

«Очевидно же, что на яхте удобнее, чем на пароме. И на частном джете лучше, чем экономом „Победы“», - заключила телеведущая.

Ранее Собчак снялась в облегающем боди и заявила о принятии своей внешности. Пользователи раскритиковали ее за яркий макияж и фотошоп.