Собчак предложили доказать наличие у нее чести и достоинства

«Мы <…> настаиваем на том, чтобы в случае обращения в суд Ксения приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства», - подчеркнули представители НТВ.

Собчак не понравился вышедший на телеканале и посвященный ей фильм. В нем журналисты рассказали о зарубежной недвижимости блогера. Ведущая заявила, что будет судиться с НТВ, и обвинила его в клевете и воровстве своих материалов.

В пресс-службе телеканала на просьбу «360» прокомментировать вероятный иск Собчак ответили отказом. По данным РИА «Новости» , документы в суд ведущая еще не передавала.