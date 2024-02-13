13 февраля 2024, 20:56

Собчак предложили доказать наличие у нее чести и достоинства

РИА «Новости»
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Ведущей Ксении Собчак, которая собралась судиться с НТВ, предложили во время подачи иска подтвердить у нее наличие чести и достоинства. Публикацию на эту тему разместили в Telegram-канале телеканала.

«Мы <…> настаиваем на том, чтобы в случае обращения в суд Ксения приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства», - подчеркнули представители НТВ.

Собчак не понравился вышедший на телеканале и посвященный ей фильм. В нем журналисты рассказали о зарубежной недвижимости блогера. Ведущая заявила, что будет судиться с НТВ, и обвинила его в клевете и воровстве своих материалов.

В пресс-службе телеканала на просьбу «360» прокомментировать вероятный иск Собчак ответили отказом. По данным РИА «Новости» , документы в суд ведущая еще не передавала.

Суд Ксения Собчак Блогеры Фильмы Недвижимость
13 февраля 2024, 20:21
Блогер Лерчек попала в ДТП в Москве
РИА «Новости»
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Авария произошла на Рочдельской улице в Москве. Автомобиль Bentley блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) столкнулся с BMW, сообщил источник 360».

Блогер рассказала подробности ДТП в своем блоге в Instagram*. Судя по опубликованным кадрам, Лерчек ехала на автомобиле и внезапно произошло столкновение с другой иномаркой. По словам блогера, в ДТП виновата не она.

Лерчек рассказала, что при столкновении она ударилась головой и коленом потому, что не сработали подушки безопасности. А у автомобиля пострадал бампер Bentley.

«Жизнь прям испытывает меня», - написала блогер.

Ранее сообщалось о закрытии уголовного дела против Валерии Чекалиной. Блогера и ее супруга Артема обвиняли в уклонении от уплаты налогов. После того, как имущество арестовали, знаменитая пара выплатила около 500 миллионов рублей.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

ДТП Блогеры Москва
13 февраля 2024, 17:21
«Скажи им, что я живой». Агент Баринова попросила СМИ не беспокоить артиста после травмы
РИА «Новости»
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Актер Валерий Баринов пострадал из-за гололеда в Москве — по пути в театр он поскользнулся на льду и получил ушибы. Это не помешало ему добраться на работу и отыграть спектакль. Позже артисту стало нехорошо, и коллеги вызвали ему скорую помощь, рассказала «360» его агент Мария.

«Теперь его просто атакую СМИ, не дают ему уснуть. Ему надо отдыхать, они все звонят, он говорит мне: „Скажи им, что я живой“. Может быть, спектакли какие-то отменятся, посмотрим по состоянию», - поделилась она.

Говоря о травмах, которые получил Баринов, Мария подчеркнула, что он не ломал ребра, никаких переломов у него нет - только ушибы. По ее словам, он упал, когда был около дома, потом вызвал такси и все равно поехал в театр.

«[Потом говорил, что] только Лизу, в спектакле играет Елизавета Боярская, не таскал и шубу не поднимал. Но только потом ему вызвали скорую и он поехал в Склиф», - добавила агент.

Сейчас артист находится дома, его отпустили из больницы после осмотра.

Баринов широко известен по своим ролям в комедии «День выборов», сериалах «Кадетство» и «Ранетки». Также принимал участие в съемках многих других известных и любимых зрителями кинолент.

Актеры
13 февраля 2024, 15:48
«Звал врачей из-за болей». Источник сообщил о состоянии Петросяна в больнице
РИА «Новости»
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Известного юмориста Евгения Петросяна, попавшего в больницу из-за перелома предплечья, пока не прооперировали, сообщил источник «360». По его информации, накануне вечером артист жаловался на боли, врачи приняли необходимые меры, чтобы облегчить его состояние.

«В девять вечера звал из-за болей, обезболивающие сделали. Протокола операции пока нет, готовят», - уточнил собеседник «360».

О госпитализации Петросяна стало известно 12 февраля. По имеющимся данным, комик получил травму , когда гулял в центре Москвы. Он поскользнулся, упал и сломал предплечье. По данным «360», его доставили в Боткинскую больницу, пока наложили гипс, но на этом лечение не закончится - артисту требуется провести операцию.

Супруга юмориста в больницу к мужу не приехала - она находится в Пекине, и свою поездку в Китай из-за ЧП прерывать не стала.

По информации Mash, ночью 13 февраля Петросяну стало хуже. Медики, по словам источника Telegram-канала, выявили у него обострение хронической гипертонии.

Больницы Евгений Петросян
13 февраля 2024, 15:44
Объявленный в розыск блогер Mellstroy сбежал из ОАЭ из-за уголовного дела
РИА «Новости»
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Российский блогер Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) сбежал из ОАЭ в Турцию, когда против него в арабской стране возбудили уголовное дело из-за публичного оскорбления мусульманина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, Бурим снимал видео в одном из местных клубов. На одном из них он назвал посетителя животным. Оскорбленный мужчина, увидев ролик в Сети, потребовал от Mellstroy извинений. Не получив их, он подал заявление в полицию.

Буриму пришлось срочно покинуть ОАЭ и отправиться в Турцию. Теперь блогер стал фигурантом уголовных дел сразу в двух странах - в Белоруссии за уклонение от армии, в ОАЭ - за оскорбление гражданина. Кроме того, МВД России объявило его в розыск. Это подтверждается материалами базы розыска силового ведомства.

Российский блогер Mellstroy (настоящее имя - Андрей Бурим) сбежал из ОАЭ в Турцию, когда против него в арабской стране возбудили уголовное дело из-за публичного оскорбления мусульманина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Турция Россия Мужчины ОАЭ Стример Mellstroy избил модель

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