Собчак отказали в интервью после «голой» Ивлеевой

Интервью планировалось провести в феврале 2024 года. По словам Андреасяна, он больше не хочет быть рядом с Собчак после того, как она поддержала и посетила мероприятие Ивлеевой.

Кинематографист отметил, что «вседозволенность» не является частью свободы и счастья. О себе Андреасян высказался как о скучном человеке, который хотел бы постареть «достойно, не оскорбляя солдат на фронте, их матерей и в целом огромное количество аудитории своими инфантильными поступками».

Некоторые представители «богемы» не совсем понимают, что происходит в мире, указал режиссер. По его мнению, даже если не брать тему СВО, любой известный артист является лицом своей семьи и государства.

Блогер Настя Ивлеева устроила «голую» вечеринку в московском баре Mutabor. Мероприятие, где дресс-код заключался в минимуме одежды, посетили многие известные персоны, в числе которых была и Ксения Собчак.

Роскомнадзор усмотрел признаки пропаганды ЛГБТ** в некоторых фото и видео с «голой» вечеринки Ивлеевой, размещенных в Сети. Депутат Госдумы Александр Хинштейн выразил надежду, что «МВД также не останется в стороне».

*Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.