Собчак оправдалась за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой

В московском клубе «Мутабор» вечером 20 декабря прошла вечеринка Насти Ивлеевой. Многие участники, среди которых — известные певцы, телеведущие, музыканты и блогеры — были полуобнаженными, а кто-то вовсе решил прийти голым. Общественные деятели и депутаты раскритиковали мероприятие, а активисты движений «Сорок сороков» и «Зов народа» призвали прокуратуру оштрафовать или ограничить работу заведения, а то и проверить саму Ивлееву на пропаганду ЛГБТ*. О фрик-цирке и кто виноват на самом деле — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

И это лицемерие утомляет. Думаю, еще пять-шесть таких провокаций - и перемены, действительно, наступят. Ждите, а потом не обляпайтесь. Или предпринимайте меры.

Да, благодаря шабашу Ивлеевой мы вновь убедились, что жить так, как раньше, больше нельзя. Точка. Пришло время больших перемен. И мы их приблизим.

Поэтому десятилетиями стране впаривают этот отвратительный фрик-цирк. Вы видели нормальных людей в телевизоре? Их зовут на ток-шоу? Их показывают в прайм-тайм? Может быть, нормальных людей продвигают через социальные сети? Может быть, у нас в принципе есть запрос на нормальных людей? Нет, конечно.

Годами у нас культивируют дегенаратов, а потом удивляются (точнее, делают удивленный вид), почему происходит то, что происходит. И тем глупее сейчас звучат комментарии вроде бы умных людей в стиле «а давайте просто не замечать всех этих ивлеевых и киркоровых».

Да, давайте, как делали это много-много лет, пока эта гнусь плодилась и паразитировала. Примерно так же можно не замечать рак, который пожирает организм.

Да, это китч. Да, это сатанизм. Да, это шабаш. Да, это мерзость. Все произнесенное мы можем удвоить или даже возвести в куб, потому что происходит оно на фоне СВО. Пока гибнут наши пацаны.

Скажите мне, сколько дронов можно купить на те 23 миллиона, что находятся на заднице Ивлеевой? Что будет, если у каждой этой сволочи с этой сволочной вечеринки забрать их гаджеты, бриллианты и прочее и потратить их на амуницию для солдат? Все так, да. Но давайте зададимся вопросами, действительно, важными. Во-первых, откуда взялись все эти черти? Во-вторых, почему они себя ведут так, как они ведут? Ответ будет один и тот же: они понимают, что они привилегированные, что они часть секты тех, кто считает себя избранными. Все эти дегенераты - слуги слуг, присягнувших одному черному господину.

*Запрещенная в России экстремистская организация Однако наверняка есть те, кто поддерживают эту педерастию. Более того, сама Настя Ивлеева заявила, что все сделала правильно, что это стиль, что это мода. Настенька давно культивирует разврат как метод.

Забавно, кстати, что в лучших традициях на этом шабаше оказались не только молоденькие блогеры-дегенераты, но и старые, опытные извры (жители планеты Извр, если что, кто читал Асприна - тот в курсе) вроде Киркорова и Лолиты Милявской. Мы их, кстати, наверняка увидим во всех этих «голубых» и очень голубых огоньках в Новый год. Задницы ведь надо пристроить. Хотя с задницей самой Ивлеевой, в которую вставили 23 миллиона, ничто не сравнится.

Не надо видеть в моих словах никакой конспирологии. Просто большая часть из этих дегенератов работают в эскорте у тех, кто наделен реальной властью. Многие из них поставлены в топы педофилическим лобби. Все это, к сожалению, слишком развито в нашей стране.

Далее - прямая речь.

Подобные персонажи, коими забиты все топовые площадки, - это раковые клетки России. Маленькие клетки. А большие клетки - те, кто продвигает и питает их. Те, кто создает такую систему, чтобы такие вечеринки проходили и проходили безнаказанно. И только изменив подход в целом, можно надеяться на перемены. В нашей стране не должно быть таких дегенератов. Не для этого тысячи людей расстались со своей жизнью.

Там, на СВО, они воюют не за то, чтобы здесь, в тылу, устраивались сатанинские шабаши. И если серьезные люди не понимают этого, то история сделает еще более серьезный разворот.

Нет смысла говорить о том, насколько отвратительно устроенное действо. Нормальный человек понимает, что это даже не дно, а нечто выкопанное под ним. Да, так выглядит бал сатаны. Да, так выглядит стадо дегенератов.

Мне страшно, больно и стыдно, что это извращенное действо могут увидеть мои дочери. Да, в такие моменты я жалею, что у меня нет полномочий отправить всю эту свору на урановые рудники или хотя бы на картофельные поля. Извините за эмоции.

В качестве эпиграфа - фраза из трактата Сведенборга: «Только между теми, которые в одинаковом зле и которые поэтому находятся в одном адском обществе, есть общее сходство. Вообще их лица ужасны и, подобно трупам, лишены жизни… В этих образах злость и жестокость проглядывают из внутренних начал, но, когда другие их хвалят, почитают и поклоняются им, лицо их изменяется, и в нем выражается как бы радость от удовольствия. Следует, однако, знать, что адские духи кажутся такими только при небесном свете, но между собой они кажутся людьми».

Теперь постараюсь без эмоций поговорить о том Содоме и Гоморре, что явила нам Настя Ивлеева на своей адской вечеринке, пригласив туда дегенератов всех мастей. Дегенератов, которые стали артистами, блогерами, певцами - селебрити.

К сожалению, в мире, похожем на дисциплинарный санаторий, роль героев играют именно селебрити. Поэтому уже сейчас тысячи подростков по всей стране подражают этим дегенератам на свежих «вписках».