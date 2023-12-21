21 декабря 2023, 22:19

Собчак оправдалась за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой

РИА «Новости»
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Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на критику скандальной «голой» вечеринки у блогера Насти Ивлеевой, участницей которой она тоже была. Журналистка написала в своем Telegram-канале, что это личное дело каждого.

«Может, это была на ваш взгляд неудачная вечеринка, может, хотелось гламура, а получилось как получилось, может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой - это их личное дело», - заявила она.

Собчак отметила, что мир вообще несправедлив, поэтому всегда так будет, что где-то гибнут люди или голодают люди, а в другом в это время кто-то веселится и пьет шампанское. Она выразила уверенность, что «никакой траур не может длиться вечно».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин назвал мракобесием откровенную вечеринку Насти Ивлеевой, организованную на фоне проводимой Россией специальной военной операции на Украине. По его словам, правоохранительным органам нужно проверить это мероприятие на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей и употребления наркотиков.

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на критику скандальной «голой» вечеринки у блогера Насти Ивлеевой, участницей которой она тоже была. Журналистка написала в своем Telegram-канале , что это личное дело каждого.

Скандалы Ксения Собчак Музыка Анастасия Ивлеева
21 декабря 2023, 22:47
Сырые яйца и качественная туалетная бумага. Что еще включил Лепс в свой райдер
РИА «Новости»
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Российский певец Григорий Лепс отказался от выступлений за границей, но готов спеть на новогоднем корпоративе в России за 8,5 миллиона рублей. RT изучил, какие требования к организаторам содержатся в райдере артиста.

Выяснилось, что певец согласен добираться на поезде. Если время в пути займет больше 12 часов, то музыкальный коллектив полетит самолетом.

Помимо этого, он просит, чтобы на месте его встречали на определенных автомобилях (на выбор) - Lexus 570, Toyota Land Cruiser 200/300, Mercedes S 222/223, BMW 7 (не раньше 2018 года выпуска). Главное, чтобы он мог курить в салоне. Что касается размещения, то только пятизвездочный люкс.

«В гримерке должно быть три сырых яйца (видимо, для голоса), „качественная туалетная бумага“. Также Лепс ждет бутылку белого сухого вина Chablis Premier Cru (от 10 тысяч рублей), бутылку красного сухого Brunello Banfi (от семи тысяч рублей) и 12-летний виски Chivas Regal (от 4,5 тысячи рублей)», - уточнил RT.

Насчет личной охраны певец не переживает. Ему важно, чтобы порядок обеспечили в зале. На тысячу зрителей понадобится от шести до восьми секьюрити.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал райдер музыканта Ярослава Дронова, более известного как Shaman. Запросы одного из самых популярных исполнителей в России включают лучший номер в пятизвездочном отеле с кроватью King Size и двумя подушками из гусиного пуха.

Российский певец Григорий Лепс отказался от выступлений за границей, но готов спеть на новогоднем корпоративе в России за 8,5 миллиона рублей.

RT изучил, какие требования к организаторам содержатся в райдере артиста.

Концерты Музыка Деньги
21 декабря 2023, 17:26
Шабаш Ивлеевой. Доколе?
Global Look Press
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В московском клубе «Мутабор» вечером 20 декабря прошла вечеринка Насти Ивлеевой. Многие участники, среди которых — известные певцы, телеведущие, музыканты и блогеры — были полуобнаженными, а кто-то вовсе решил прийти голым. Общественные деятели и депутаты раскритиковали мероприятие, а активисты движений «Сорок сороков» и «Зов народа» призвали прокуратуру оштрафовать или ограничить работу заведения, а то и проверить саму Ивлееву на пропаганду ЛГБТ*. О фрик-цирке и кто виноват на самом деле — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

И это лицемерие утомляет. Думаю, еще пять-шесть таких провокаций - и перемены, действительно, наступят. Ждите, а потом не обляпайтесь. Или предпринимайте меры.

Да, благодаря шабашу Ивлеевой мы вновь убедились, что жить так, как раньше, больше нельзя. Точка. Пришло время больших перемен. И мы их приблизим.

Поэтому десятилетиями стране впаривают этот отвратительный фрик-цирк. Вы видели нормальных людей в телевизоре? Их зовут на ток-шоу? Их показывают в прайм-тайм? Может быть, нормальных людей продвигают через социальные сети? Может быть, у нас в принципе есть запрос на нормальных людей? Нет, конечно.

Годами у нас культивируют дегенаратов, а потом удивляются (точнее, делают удивленный вид), почему происходит то, что происходит. И тем глупее сейчас звучат комментарии вроде бы умных людей в стиле «а давайте просто не замечать всех этих ивлеевых и киркоровых».

Да, давайте, как делали это много-много лет, пока эта гнусь плодилась и паразитировала. Примерно так же можно не замечать рак, который пожирает организм.

Да, это китч. Да, это сатанизм. Да, это шабаш. Да, это мерзость. Все произнесенное мы можем удвоить или даже возвести в куб, потому что происходит оно на фоне СВО. Пока гибнут наши пацаны.

Скажите мне, сколько дронов можно купить на те 23 миллиона, что находятся на заднице Ивлеевой? Что будет, если у каждой этой сволочи с этой сволочной вечеринки забрать их гаджеты, бриллианты и прочее и потратить их на амуницию для солдат? Все так, да. Но давайте зададимся вопросами, действительно, важными. Во-первых, откуда взялись все эти черти? Во-вторых, почему они себя ведут так, как они ведут? Ответ будет один и тот же: они понимают, что они привилегированные, что они часть секты тех, кто считает себя избранными. Все эти дегенераты - слуги слуг, присягнувших одному черному господину.

*Запрещенная в России экстремистская организация Однако наверняка есть те, кто поддерживают эту педерастию. Более того, сама Настя Ивлеева заявила, что все сделала правильно, что это стиль, что это мода. Настенька давно культивирует разврат как метод.

Забавно, кстати, что в лучших традициях на этом шабаше оказались не только молоденькие блогеры-дегенераты, но и старые, опытные извры (жители планеты Извр, если что, кто читал Асприна - тот в курсе) вроде Киркорова и Лолиты Милявской. Мы их, кстати, наверняка увидим во всех этих «голубых» и очень голубых огоньках в Новый год. Задницы ведь надо пристроить. Хотя с задницей самой Ивлеевой, в которую вставили 23 миллиона, ничто не сравнится.

Не надо видеть в моих словах никакой конспирологии. Просто большая часть из этих дегенератов работают в эскорте у тех, кто наделен реальной властью. Многие из них поставлены в топы педофилическим лобби. Все это, к сожалению, слишком развито в нашей стране.

Далее - прямая речь.

Подобные персонажи, коими забиты все топовые площадки, - это раковые клетки России. Маленькие клетки. А большие клетки - те, кто продвигает и питает их. Те, кто создает такую систему, чтобы такие вечеринки проходили и проходили безнаказанно. И только изменив подход в целом, можно надеяться на перемены. В нашей стране не должно быть таких дегенератов. Не для этого тысячи людей расстались со своей жизнью.

Там, на СВО, они воюют не за то, чтобы здесь, в тылу, устраивались сатанинские шабаши. И если серьезные люди не понимают этого, то история сделает еще более серьезный разворот.

Нет смысла говорить о том, насколько отвратительно устроенное действо. Нормальный человек понимает, что это даже не дно, а нечто выкопанное под ним. Да, так выглядит бал сатаны. Да, так выглядит стадо дегенератов.

Мне страшно, больно и стыдно, что это извращенное действо могут увидеть мои дочери. Да, в такие моменты я жалею, что у меня нет полномочий отправить всю эту свору на урановые рудники или хотя бы на картофельные поля. Извините за эмоции.

В качестве эпиграфа - фраза из трактата Сведенборга: «Только между теми, которые в одинаковом зле и которые поэтому находятся в одном адском обществе, есть общее сходство. Вообще их лица ужасны и, подобно трупам, лишены жизни… В этих образах злость и жестокость проглядывают из внутренних начал, но, когда другие их хвалят, почитают и поклоняются им, лицо их изменяется, и в нем выражается как бы радость от удовольствия. Следует, однако, знать, что адские духи кажутся такими только при небесном свете, но между собой они кажутся людьми».

Теперь постараюсь без эмоций поговорить о том Содоме и Гоморре, что явила нам Настя Ивлеева на своей адской вечеринке, пригласив туда дегенератов всех мастей. Дегенератов, которые стали артистами, блогерами, певцами - селебрити.

К сожалению, в мире, похожем на дисциплинарный санаторий, роль героев играют именно селебрити. Поэтому уже сейчас тысячи подростков по всей стране подражают этим дегенератам на свежих «вписках».

Блогеры Россия Москва 2023
21 декабря 2023, 14:32
Ивлеева назвала «легендарной» откровенную вечеринку в Москве
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Известный блогер Настя Ивлеева призналась, что была готова к критике после откровенной вечеринки с минимумом одежды в Москве. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Ранее в соцсетях распространили фотографии с мероприятия Ивлеевой, которое прошло в среду в столице. Главным условием для звездных гостей стало использование как можно меньше одежды. Сама Ивлеева появилась с украшением за 23 миллиона рублей.

«Мы не выспались, естественно. Но это того стоило. Пишут комментарии, что это разврат и бесовщина, хотя люди просто пришли в красивых нарядах. Мы смотрим на красивых моделей на Западе, говорим про это. А тут вышли наши, и все спрашивают, как так можно», - заявила она.

Ивлеева отметила, что ей нравится непринятие друга друга в обществе.

«Я так люблю это! Надеюсь, что это не закончится никогда. Нужно больше негодования на простые и понятные вещи. Это было легендарно и весело! Мы мощные, сильно горжусь своей командой», - добавила блогер.

Участников вечерники Ивлеевой жестко раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он упрекнул их в разгульном поведении в непростое для России время.

Блогеры Музыка Москва 2023
21 декабря 2023, 03:08
«Противный голос». Стало известно, как Градский относился к Пугачевой
РИА «Новости»
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Певец Александр Градский называл голос Пугачевой «противным» и считал, что Примадонна испортила свои вокальные данные холодным шампанским. Об этом близкий друг исполнителя, журналист и писатель Евгений Додолев рассказал газете «АиФ».

У Додолева остались записи интервью с музыкантом, которые не вошли в книгу, выпущенную к 70-летию Градского в 2019 году. В одной из таких бесед разговор зашел об Алле Пугачевой.

По словам журналиста, Градскому нравились около 10 песен, исполненных Пугачевой. В их числе: «Посидим поокаем», «Даром преподаватели…», «Не отрекаются любя», песни из кинофильма «Ирония судьбы».

«Но в целом он не высоко оценивал голос Примадонны. Точная цитата: „Голос у нее очень противный - меее… Послушай, как она поет: ‚По острым иглам яркого огня‘… Это бестембровое пение, вообще. Но по тем временам это было здорово, потому что так никто не делал“», - рассказал Евгений Додолев.

Также Градский говорил, что Пугачевой с 1986 года тяжело петь вживую из-за узлов на связках. Певец считал, что это произошло от холодного шампанского и неразумного отношения Примадонны к собственному вокальному аппарату.

Ранее стало известно, что Градский называл брак Пугачевой и шоумена Максима Галкина* бизнес-союзом. По мнению певца, Пугачева в свое время помогла Галкину, а теперь он ее обеспечивает.

* Максим Галкин - признан иностранным агентом на территории России.

Музыка Алла Пугачева Максим Галкин Умер Александр Градский

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