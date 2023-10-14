Собчак оценила свою возможность службы в армии Израиля

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Получившая гражданство Израиля российская журналистка Ксения Собчак заявила, что не подпадает под призыв в армию ближневосточной страны из-за возраста. Такой комментарий она сделала в обзоре новостей на своем YouTube-канале .

Собчак пояснила, что вопрос о том, пойдет ли она на службу в Армию оборону Израиля, появился в Сети и она даст на него конкретный ответ.

«Сразу скажу: не пойду. Тетечка из „Осторожно: Медиа“ (принадлежащий Собчак медиахолдинг - прим. ред.) не проходит по возрасту. Свежие оригинальные шутки про конные войска тоже придется отложить», - заявила журналистка.

Она подчеркнула, что еврейская линия - только одна из четырех в ее родословной. Но Израиль Собчак воспринимает своей второй исторической родиной, которую с полным правом поддерживает из-за нападения.

«На мою вторую историческую родину напали террористы, и я имею полное право ее поддержать», - добавила ведущая.

Одним из первых, кто объявил, что журналистке грозит призыв в израильскую армию, стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он опубликовал в своем Telegram-канале снимок израильского паспорта журналистки и написал, что она подлежит мобилизации.

Но общественник ошибся. Армия обороны Израиля призвала только отслуживших жителей страны. Собчак не грозит призыв и потому, что женщин на службу призывают до 40 лет, а журналистка на год старше.

О том, что получивших гражданство Израиля россиян призывают в армию с 18 лет на общих основаниях , ранее напомнил посол страны в Москве Александр Бен Цви. Дипломат подчеркнул, что репатриантов не делят по странам, из которых они приехали. Поэтому он не может сказать, сколько россиян вошли в 300 тысяч мобилизованных командованием после нападения боевиков ХАМАС.

Житель Израиля Александр в беседе с «360» заявил, что призыв резервистов завершили за два дня. Его провели через СМС , в которых мобилизованные получили адрес, куда им нужно прибыть. Собеседник добавил, что никакого давления на призванных не оказывали.

После нападения ХАМАС израильские военные нанесли серию авиаударов по сектору Газа. По предварительной оценке, в результате погибли почти две тысячи мирных жителей , в том числе более 400 детей. Сейчас командование войсками готовит проведение сухопутной операции, которая может обернуться еще большим количеством жертв.