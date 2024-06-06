Собчак объяснила борьбой за память отца выпуск фильма «Дело Собчака» на YouTube

Собчак заметила, что общественное мнение часто формируется на основании ложной информации. Даже после появления опровержений переубедить людей часто невозможно. Срабатывает принцип, чтоб дыма без огня не бывает.

«Против моего отца было возбуждено уголовное дело, и мне крайне важно с точки зрения его памяти было доказать, что это дело было полностью изначально выдумано и просто по-заказному сделано. То есть никакого факта коррупции, никакого факта, который мог бы повлечь за собой уголовное наказание, не было», - заявила Собчак.

Она добавила, что в своем фильме показала все документы, которые доказали ложность обвинений против отца, которые продолжают ходить вокруг его фигуры.

«Связано это было с ответом на трехсерийный фильм про 90-е. Мне показалось важным дать какой-то ответ этой работой», - подчеркнула журналист.

В ходе интервью 360.ru Ксения Собчак рассказала о своем проекте, который помогает страдающим от обстрелов ВСУ жителям приграничных регионов Белгородской области переехать в безопасное место. Она пояснила, что за время этой работы оказала помощь 200 семьям.