06 июня 2024, 14:35

Собчак объяснила борьбой за память отца выпуск фильма «Дело Собчака» на YouTube

РИА «Новости»
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Фигура первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака вернулась в общественную дискуссию после выхода трехсерийного фильма о 90-х, где политика выставили в неприглядном свете. Его дочь и журналист Ксения Собчак выложила на своем YouTube-канале собственный фильм 2018 года «Дело Собчака», в котором все ложные обвинения опровергают документами. В интервью 360.ru во время Петербургского международного экономического форума она объяснила, что ей было важно защитить память отца.

Собчак заметила, что общественное мнение часто формируется на основании ложной информации. Даже после появления опровержений переубедить людей часто невозможно. Срабатывает принцип, чтоб дыма без огня не бывает.

«Против моего отца было возбуждено уголовное дело, и мне крайне важно с точки зрения его памяти было доказать, что это дело было полностью изначально выдумано и просто по-заказному сделано. То есть никакого факта коррупции, никакого факта, который мог бы повлечь за собой уголовное наказание, не было», - заявила Собчак.

Она добавила, что в своем фильме показала все документы, которые доказали ложность обвинений против отца, которые продолжают ходить вокруг его фигуры.

«Связано это было с ответом на трехсерийный фильм про 90-е. Мне показалось важным дать какой-то ответ этой работой», - подчеркнула журналист.

В ходе интервью 360.ru Ксения Собчак рассказала о своем проекте, который помогает страдающим от обстрелов ВСУ жителям приграничных регионов Белгородской области переехать в безопасное место. Она пояснила, что за время этой работы оказала помощь 200 семьям.

Санкт-Петербург Уголовное дело Ксения Собчак Фильмы Интервью YouTube ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 13:59
Собчак объяснила важность и необходимость проведения ПМЭФ
Телеканал «360»
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Петербургский международный экономический форум — значимое событие, где выступают спикеры самого высокого уровня, которые озвучивают важные и сущностные вещи. Об этом в интервью 360.ru на ПМЭФ заявила журналист Ксения Собчак.

Она подчеркнула, что посещает форум каждый год, бывает на всех пленарных заседаниях, следит за тем, что представили регионы, а также находит для себя много интересного.

«Здесь действительно очень высокого уровня спикеры. Поэтому мне интересно выступление Силуанова, безусловно, Мишустина. Я хожу всегда на выступления президента Путина. То есть здесь какие-то смысловые, сущностные вещи, конечно же, озвучивают», - заявила Собчак.

Во второй день ПМЭФ журналист стала модератором сессии, где в спорах сошлись банки и маркетплейсы, запустившие собственные финансовые инструменты, через которые покупатели проводят платежи в обход кредитных учреждений. Собчак раскрыла подробности мероприятия.

«Была очень жаркая дискуссия. Это было очень интересно, потому что, естественно, классические банки считают, что таким образом они (маркетплейсы - прим. ред.) создают условно нечестную конкуренцию», - рассказала журналист.

Она добавила, что на встрече присутствовали представители Центробанка, с которыми участники вели обсуждение о единых правилах и безопасности новых финансовых инструментов интернет-магазинов.

«Я порадовалась, что на такие серьезные темы можно на самом деле говорить очень бодро и живо. Мне кажется, между Альфа-банком и Ozon просто искры [летели]», - добавила Собчак.

В ходе визита на ПМЭФ-2024 журналист Ксения Собчак оценила работу человекоподобного робота Жени на стенде Московской области. Она даже взяла у него небольшое интервью и осталась в восторге.

Банки Ксения Собчак Интервью Бизнес Маркетплейсы ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 13:19
Дочь Николая Дроздова прокомментировала взыскание 9 млн рублей с компании отца
Global Look Press
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Дочь телеведущего Николая Дроздова Елена прокомментировала сообщения о взыскании с компании АСС-ТВ, совладельцем которой является популярный зоолог, девяти миллионов рублей в пользу телецентра «Останкино». В беседе с 360.ru она заявила, что ее отец не имеет никакого отношения к финансовым проблемам фирмы.

По ее словам, АСС-ТВ является семейным бизнесом Лапиных. Сын владельца должен был стать соведущим, а в последствии - ведущим программ.

«Папа всегда был приглашенным ведущим на зарплате, которую то платили, то нет. В последний год зарплату обещали, обещали, но не платили вообще», - уточнила Елена.

Она добавила, что ее отец не знал о финансовых делах фирмы и не имел к такой информации допуска.

«Ни про какие их дела папа вообще не знал, или узнавал по факту например - что они открывали кафе в Останкино», - добавила дочь ведущего.

Она подчеркнула, что ее отец был наемным работником. Авторские права на выходившие программы принадлежали Лапиным.

«После 50 лет передачи папа хотел выйти из учредителей, когда уже ни зарплату не платили, и не бывал там, не вел передачу. Оказалось, что это не так просто, и адвокат посоветовал оставить все как есть. Зарегистрироваться просто, а выйти сложно», - подытожила Елена.

Она предположила, что Лапины старались удержать передачу, чтобы передать ее сыну. В итоге, у них накопились долги, к которым ее отец не имел отношение.

Ранее стало известно, что у АСС-ТВ образовалась задолженность по договору об оказании услуг в период с 2017 по 2018 год. Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании средств в пользу телецентра.

Долги Суд Зарплаты Телевидение Москва
06 июня 2024, 11:57
Стало известно о состоянии борющегося с раком сына модельера Вячеслава Зайцева
Global Look Press
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Директор Дома моды Вячеслава Зайцева Екатерина Пантелеева опровергла сообщения о том, что у сына известного модельера Егора Зайцева серьезные проблемы со здоровьем. В беседе с 360.ru она призвала не верить слухам в Сети.

«Все хорошо. Не слушайте сплетни, которые ходят в интернете», - заявила она.

По информации Telegram-канала Mash , у 64-летнего сына модельера обнаружили жидкость в брюшной полости и нарушения свертываемости крови и проблемы с легкими. За его жизнь борются врачи. Мужчина находится в палате интенсивной терапии одной из московских клиник в тяжёлом состоянии.

Зайцева-младшего госпитализировали 2 июня. Его состояние ухудшилось на фоне тяжелой анемии и рака.

Врачи Рак Москва
06 июня 2024, 10:32
Миллионы рублей решили взыскать с компании Николая Дроздова
Global Look Press
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Телецентр «Останкино» подал в суд на компанию АСС-ТВ, совладельцем которой является ведущий Николай Дроздов. С фирмы потребовали взыскать девять миллионов рублей долгов, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, задолженность по договору об оказании услуг накопилась в период с 2017 по 2018 год. Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу телецентра.

В 1990-е годы АСС-ТВ занималась выпуском научно-популярных программ, таких как «В мире животных», «Очевидное - невероятное», «Клуб путешественников». В 2018 году съемки прекратились.

Телекомпания Дроздова запустила процедуру банкротства, ее счета заблокировали. Сам 86-летний ведущий сейчас больше обеспокоен вопросами здоровья. В СМИ регулярно появляется информация о том, что известный зоолог борется с онкологией , однако он эти сообщения опровергает.

Долги Суд Телевидение

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