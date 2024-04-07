07 апреля 2024, 17:59

Собчак начала снимать фильм о Пугачевой для спасения ее репутации

Читайте нас в: Google Новости

Журналистка Ксения Собчак приступила к съемкам фильма о певице Алле Пугачевой. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале сообщил, что лента должна будет реабилитировать артистку.

«В Сети появилась информация, что вездесущая журналистка Ксения Собчак и ее команда работают над созданием фильма про Аллу Пугачеву. Картина должна спасти репутацию бежавшей певицы и напомнить россиянам о мощной фигуре звезды, которая пережила всех советских генсеков», - написал он.

Бородин предположил , что Пугачева рискует попасть в список иноагентов после выхода фильма. Он объяснил это тем, что многие участники проектов Собчак, включая Блиновскую и Моргенштерна*, попали либо в СИЗО, либо стали иноагентами.

«Аура у Собчак не очень, поэтому после выхода этого фильма шансы у Пугачевой высоки получить этот статус. Будет заслуженная иностранный агент», - заключил общественник.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак назвала большой ошибкой возможное признание певицы Аллы Пугачевой иноагентом. Она пояснила, что артистка не делала никаких радикальных политических заявлений.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Ксения Собчак Кино Алла Пугачева Иноагенты
07 апреля 2024, 18:58
Джеки Чан отметил свое 70-летие
Читайте нас в: Google Новости
Актеру, режиссеру, мастеру боевых искусств Джеки Чану 7 апреля исполнилось 70 лет. Он снялся в более чем 140 фильмах, сообщил РБК.

Джеки Чан родом из Британского Гонконга. Его мать Лили и отец Чарльз покинули КНР, сбежав в Гонконг. В 1960 году они переехали в Австралию. До этого отец работал поваром, мать - горничной в резиденции консула Франции в Гонконге.

Творческую карьеру Чан начал в восемь лет. Будучи ребенком, он снялся в массовке картины «Вечная Любовь». Повзрослев, его позвали поучаствовать в трюковой массовке фильмов «Кулак ярости» и «Выход дракона», в которых снимался Брюс Ли.

В 1980-х он Чан уже предпринимал попытки присоединиться к американскому кинематографу. В Соединенных Штатах его ждал успех после выхода ленты «Разборка в Бронксе». В 2017 году актеру вручили «Оскар» за его достижения в кинематографе.

Чан состоит в браке с тайваньской актрисой Линь Фэнцзяо. Общему сыну супругов Чан Цзумину 42 года, он известный актер и певец с псевдонимом Джейси Чан. У Чана также есть дочь от актрисы Элейн У Цили. Ребенок появился на свет вне брака. Актер признал девочку, но не воспитывал.

Ранее актер Московского Художественного академического театра имени Чехова Александр Семчев получил звание «Народный артист Российской Федерации». Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Кино Актеры
07 апреля 2024, 18:25
Умер актер из «Мексиканца» и «Бандиток» Эрнесто Гомес Крус
Читайте нас в: Google Новости
Не стало известного мексиканского актера Эрнесто Гомеса Круса. Он умер 6 апреля в возрасте 90 лет, сообщили в соцсети X представители Национальной ассоциации актеров.

«Наши соболезнования его семье, друзьям и коллегам. Художественное сообщество Мексики сегодня переживает потерю великого художника и соратника», - говорится в публикации.

Эрнесто Гомес Крус родился в 1933 году в портовом городе Веракрус на побережье Мексиканского залива. В детстве увлекался фотографией.

В школьные годы одноклассник посоветовал ему стать драматическим актером. Крус согласился, несмотря на то, что хотел карьеру певца. Будучи подростком, переехал с семьей в Мехико. Там окончил школу и поступил в Национальный институт изящных искусств.

В 1967 году начал творческий путь в мексиканском кинематографе. На его счету около 200 работ в кино и телесериалах. Крус снимался в таких картинах, как «Моя вторая мама», «Мексиканец» и «Бандитки».

Болезни Кино Актеры
07 апреля 2024, 17:26
«Кого-то судить — это низко». Салтыкова — о хамском поведении Кудрявцевой и Пьехи
Читайте нас в: Google Новости
Певицу Ирину Салтыкову удивило поведение телеведущей Леры Кудрявцевой и артиста Стаса Пьехи во время съемок программы «Суперстар». В беседе с The Voice она назвала его хамским.

«Вообще считаю, что кого-то судить - это низко», - сказала она.

Салтыкова отметила, что на шоу действует определенный сценарий, по которому необходимо раскритиковать того или иного артиста.

«Они вообще там ничего не решают! Да, им сказали, но сделать это можно либо корректно, либо по-хамски. Лера и Стас выбрали второе», - заявила она.

Певица объяснила, что ни у Кудрявцевой, ни Пьехи нет права, чтобы судить ее номера. По словам Салтыковой, их поступки демонстрируют невоспитанность.

Салтыкова подчеркнула, что не обижается на Пьеху и Кудрявцеву, но прекратит с ними общение.

Ранее певице МакSим тайный поклонник подарил драгоценности. Однако артистку это расстроило, она призналась, что хочет вернуть подарки, но не знает кому.

Телевидение Шоу-бизнес
07 апреля 2024, 16:48
Умерла ведущая шоу «Большая игра» Станислава Рыстер
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Не стало польской телеведущей Станиславы Рыстер. Она скончалась на 83-м году жизни, сообщило издание portal-polski.pl.

Станислава Рыстер родом из Львова. Ее карьера на телевидении началась в 1966 году. В 1975 она стала вести самое продолжительное шоу «Большая игра», которое сделало ее знаменитой. Это первая лицензионная викторина на польском телевидении. Шоу собирало у экранов миллионы зрителей.

Проект запустили в эфир в 1962 году. Рыстер была его ведущей до 2006 года, когда «Большую игру» решили завершить.

В 1998 году специальная телевизионная академия отметила ведущую премией Super Victor за достижения в эфире.

Болезни Телевидение

Новости по теме