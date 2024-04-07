Собчак начала снимать фильм о Пугачевой для спасения ее репутации

«В Сети появилась информация, что вездесущая журналистка Ксения Собчак и ее команда работают над созданием фильма про Аллу Пугачеву. Картина должна спасти репутацию бежавшей певицы и напомнить россиянам о мощной фигуре звезды, которая пережила всех советских генсеков», - написал он.

Бородин предположил , что Пугачева рискует попасть в список иноагентов после выхода фильма. Он объяснил это тем, что многие участники проектов Собчак, включая Блиновскую и Моргенштерна*, попали либо в СИЗО, либо стали иноагентами.

«Аура у Собчак не очень, поэтому после выхода этого фильма шансы у Пугачевой высоки получить этот статус. Будет заслуженная иностранный агент», - заключил общественник.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак назвала большой ошибкой возможное признание певицы Аллы Пугачевой иноагентом. Она пояснила, что артистка не делала никаких радикальных политических заявлений.

* Признан иностранным агентом на территории России.