Собчак и Урганту пришлось объясняться за гонорары от Блиновской

По информации издания, четыре года назад Блиновская пригласила Клаву Коку на роскошную вечеринку, а спустя год торжественно отпраздновала свой сорокалетний юбилей, потратив 119 миллионов рублей. Ведущими праздника были Ксения Собчак и Иван Ургант, а за музыкальную часть вечера отвечала группа «Звери».

Королева марафонов переводила артистам гонорары с разных юридических лиц, поэтому звездам, работавшим с ней, пришлось предоставить в налоговую документы для проверки.

Адвокат Блиновской Наталья Сальникова рассказала о состоянии арестованной блогерши. По ее словам, «королева марафонов» чувствует себя не слишком хорошо, но держится. Ее супруг, бизнесмен Алексей Блиновский , недавно отправился в зону СВО.