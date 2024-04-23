Собчак и Урганту пришлось объясняться за гонорары от Блиновской
Российские звезды Ксения Собчак, Иван Ургант, Клава Кока и Роман Билык из группы «Звери» отчитывались перед налоговой из-за гонораров, полученных от арестованной блогерши Елены Блиновской. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации издания, четыре года назад Блиновская пригласила Клаву Коку на роскошную вечеринку, а спустя год торжественно отпраздновала свой сорокалетний юбилей, потратив 119 миллионов рублей. Ведущими праздника были Ксения Собчак и Иван Ургант, а за музыкальную часть вечера отвечала группа «Звери».
Королева марафонов переводила артистам гонорары с разных юридических лиц, поэтому звездам, работавшим с ней, пришлось предоставить в налоговую документы для проверки.
Адвокат Блиновской Наталья Сальникова рассказала о состоянии арестованной блогерши. По ее словам, «королева марафонов» чувствует себя не слишком хорошо, но держится. Ее супруг, бизнесмен Алексей Блиновский , недавно отправился в зону СВО.