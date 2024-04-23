23 апреля 2024, 10:37

Собчак и Урганту пришлось объясняться за гонорары от Блиновской

РИА «Новости»
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Российские звезды Ксения Собчак, Иван Ургант, Клава Кока и Роман Билык из группы «Звери» отчитывались перед налоговой из-за гонораров, полученных от арестованной блогерши Елены Блиновской. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, четыре года назад Блиновская пригласила Клаву Коку на роскошную вечеринку, а спустя год торжественно отпраздновала свой сорокалетний юбилей, потратив 119 миллионов рублей. Ведущими праздника были Ксения Собчак и Иван Ургант, а за музыкальную часть вечера отвечала группа «Звери».

Королева марафонов переводила артистам гонорары с разных юридических лиц, поэтому звездам, работавшим с ней, пришлось предоставить в налоговую документы для проверки.

Адвокат Блиновской Наталья Сальникова рассказала о состоянии арестованной блогерши. По ее словам, «королева марафонов» чувствует себя не слишком хорошо, но держится. Ее супруг, бизнесмен Алексей Блиновский , недавно отправился в зону СВО.

Ксения Собчак Налоги Иван Ургант Задержание блогера Елены Блиновской
23 апреля 2024, 02:43
Никита Кологривый получил роль вора в комедии «Любовь зла»
РИА «Новости»
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Главная роль в романтической комедии под названием «Любовь зла» досталась звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никите Кологривому. Об этом сообщил сайт Kinonews.

В фильме покажут историю вора-домушника Максима, который оказался в сложной ситуации, задолжав большую сумму денег преступникам.

Во время очередного «дела» главный герой становится свидетелем личной драмы Евы, хозяйки квартиры. Девушка пытается покончить с жизнью, но герой ее останавливает, чтобы избежать еще больших проблем.

В фильме «Любовь зла» роли получили, в частности, Екатерина Ковальчук, Владимир Сычев и Анна Ардова. По словам самого Кологривого, сниматься в фильме, где есть «драки и стрельба намного легче, чем найти в себе любовь».

«На нынешнем жизненном этапе я похож с моим персонажем в кино, потому что переживаю те же чувства», - отметил он.

Картину выпустят в прокат уже в середине августа 2024 года.

Ранее Никита Кологривый заявил, что некоторые актеры получили роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» незаслуженно.

Кино Фильмы Актеры
22 апреля 2024, 21:19
Безрукова наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин распорядился наградить актера Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ о награждении разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ Безрукова Сергея Витальевича», - указали в документе.

Этим же указом аналогичным орденом наградили актера «Театра Эстрады имени Аркадия Райкина» Андрея Федорцова В начале февраля актер театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского. Звание народного артиста России ему присвоили в 1989 году, а в 2003 году Збруев завоевал звание лауреата Государственной премии РФ.

Путин ранее подписал указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Россия Театры Владимир Путин Актеры
22 апреля 2024, 19:17
Разин раскрыл, чем 5 лет поил солистов «Ласкового мая»
РИА «Новости»
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Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о своем уникальном способе предотвращения болезней среди солистов. Благодаря этому рецепту музыкальный коллектив не болел на протяжении пяти лет, сообщил он в соцсетях.

Продюсер отметил, что благодаря ему артисты оставались здоровыми в течение долгих гастролей, несмотря на плотный график - до пяти выступлений в день. Он назвал свой метод «рецептом Разина».

«Если кто-то хоть на минуту почувствовал недомогание, он моментально подвергался следующему: две ложки малины, лимон, который мы резали мелко, и [порошок от простуды], так каждые четыре часа», - заявил он.

Разин также заявил о так называемом проклятии Разина, направленном против тех, кто, по его мнению, угрожает наследию «Ласкового мая». Продюсер связал ряд неудач, произошедших с певицей Лолитой и телеведущей Лерой Кудрявцевой, с влиянием своего «проклятия».

Ранее артисты Shaman и Николай Басков снялись в документальном фильме о лидере «Ласкового мая» Юрии Шатунове. Лента вышла на экраны 7 марта.

Андрей Разин Болезни Юрий Шатунов Шоу-бизнес
22 апреля 2024, 17:47
Эвелина Бледанс начала терять зрение
РИА «Новости»
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Актриса Эвелина Бледанс начала терять зрение после поддержки Аллы Пугачевой. Слухи о ее самочувствии она прокомментировала в беседе с mk.ru.

Из-за поддержки певицы Аллы Пугачевой Бледанс столкнулась с жесткой критикой и даже проблемами со здоровьем. Она рассказала о внезапно развившейся аллергии и конъюнктивите.

Позже актриса сообщила, что отек глаз прошел без антибиотиков, но неприятные ощущения остались. Несмотря на это, Бледанс продолжает работать на сцене, прибегая к помощи дополнительного грима.

«Зрение действительно несколько ухудшилось: врач говорит, что такое случается в моем случае. Но ни о какой слепоте речи не идет. К сожалению, проблемы с глазами я не могу до сих пор решить», - поделилась актриса.

Она предположила, что причиной ухудшения зрения мог стать сглаз от недоброжелателей. Она решила больше не упоминать имя примадонны в общественном пространстве.

«Больше об Алле ничего говорить не буду. Я даже родным пообещала, что не произнесу о ней ни слова», - заявила Бледанс.

Ранее актриса сообщила о смерти своей наркозависимой сестры Дианы. Она узнала о смерти родственницы на гастролях.

Алла Пугачева Актеры Шоу-бизнес

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