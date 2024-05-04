«Со мной цена в два раза больше». Боня предложила свои услуги на Каннском фестивале

«Хотите попасть на Каннский кинофестиваль? Я могу все устроить - от трех миллионов рублей. Это билет, машина, которая вас привезет туда. А если есть желание пойти со мной, то цена в два раза больше», - пояснила она.

Боня отметила, что сможет подобрать платье и сводить на фестиваль. Более того, при желании она организует подписчикам статью в западной прессе. Если, конечно, у клиента хватит денег на заметку о себе, уточнила блогер.

При этом Боня сейчас находится в России, так как у нее возникли проблемы с оформлением документов для возвращения в Монако. Телеведущая и ее дочь Анджелина последнее время проводят в Москве.

Недавно Боня похвасталась новой прической за миллион рублей. Она попросила подписчиков говорить ей только комплименты о ее нарощенных светлых волосах.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.