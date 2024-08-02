Снова без белья. Жена Канье Уэста показала фигуру в прозрачном платье-чулке

Цензори прибыла в торговый центр на черном внедорожнике. Она надела прозрачное платье похожее на большой чулок, дополнила образ босоножками на небольшой шпильке, а волосы собрала на затылке с помощью заколки-крабика. Модель отказалась от бюстгальтера и надела стринги телесного цвета.

Девушке ни раз грозили крупные штрафы и даже тюремное заключение из-за ее обнаженных нарядов. По информации источника издания, родители модели были огорчены ее регулярным появлением на публике в провокационных образах и выразили опасение, что супруг контролирует ее.

Ранее Цензори появилась на улице в розовых трусах и прозрачном топе. Наряд модели дополняли остроносые туфли со змеиным принтом и зеленая бейсболка.