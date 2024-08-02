02 августа 2024, 16:27

Снова без белья. Жена Канье Уэста показала фигуру в прозрачном платье-чулке

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Содель Бьянка Цензори появилась на публике без своего мужа, рэпера Канье Уэста. Девушка вновь подобрала провокационный наряд для выхода. Издание Daily Mail опубликовало фотографии 29-летней звезды около офисного здания в Лос-Анджелесе.

Цензори прибыла в торговый центр на черном внедорожнике. Она надела прозрачное платье похожее на большой чулок, дополнила образ босоножками на небольшой шпильке, а волосы собрала на затылке с помощью заколки-крабика. Модель отказалась от бюстгальтера и надела стринги телесного цвета.

Девушке ни раз грозили крупные штрафы и даже тюремное заключение из-за ее обнаженных нарядов. По информации источника издания, родители модели были огорчены ее регулярным появлением на публике в провокационных образах и выразили опасение, что супруг контролирует ее.

Ранее Цензори появилась на улице в розовых трусах и прозрачном топе. Наряд модели дополняли остроносые туфли со змеиным принтом и зеленая бейсболка.

Модели Канье Уэст Шоу-бизнес Бьянка Цензори
02 августа 2024, 17:57
Внук Пугачевой воссоединился с отцом в Испании
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Музыкант Владимир Пресняков сообщил о встрече с 33-летним сыном от певицы Кристины Орбакайте Никитой в Испании. Фотографию с ним и детьми от артистки Натальи Подольской он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Какое прекрасное богатство! Каждый сын красавец и при этом все такие разные!», «Какие вы классные, милые, три сыночка, папина гордость», «Шикарные мальчишки» А папа вообще огонь», - отреагировали поклонники.

Ранее бабушка Никиты Преснякова рассказала, что ее внук скучает по России. Однако возвращаться на Родину артист пока не планирует.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

«Мои Преснячки», - подписал публикацию 56-летний певец.

Никита Пресняков вместе с женой живет в США, а его отец улетел из России на отдых вместе с Подольской и их общими детьми.

Отдых Дети Алла Пугачева Испания Никита Пресняков Кристина Орбакайте
02 августа 2024, 17:34
Сати Казанова отсудила более полумиллиона рублей за отмену концерта в день траура
Читайте нас в: Google Новости
Певица Сати Казанова отсудила 614 тысяч рублей за отмену своего концерта в Москве в день траура из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Издание уточнило, что иск артистки удовлетворили полностью. Арбитражный суд посчитал, что организаторы несостоявшегося выступления получили «неосновательное» обогащение и обязаны вернуть деньги за мероприятие.

Концерт Казановой должен был состояться в клубе «Баунс» 24 марта, однако в этот день был объявлен общенациональный траур по погибшим во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Организаторы сообщили представителям артистки об отмене выступления и предложили перенести его на другую дату. Однако, по их словам, команда Казановой настаивала на проведении мероприятия и после отказа потребовала вернуть деньги за аренду пространства, что не было предусмотрено по условиям договора, так как концерт не состоялось «по независящим от них обстоятельствам».

Сама певица назвала ложью заявления сотрудников площадки о том, что она настаивала на концерте после теракта. Артистка заверила, что по условиям договора организаторы должны были вернуть деньги за аренду помещения, но они отказались, поэтому и пришлось обратиться в суд.

Суд Концерты Деньги Москва Теракт в «Крокусе» Сати Казанова
02 августа 2024, 15:52
Помолодевший ради 18-летней невесты Лепс вызвал недоумение у поклонников
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Певец Григорий Лепс опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram* кадры с выступления в Москве. Пользователи Сети раскритиковали новую прическу артиста.

«Что со стрижкой?», «Стажер стриг, видимо, или 18-летняя подруга», «Машинка перестала работать, барбер сказал продолжить потом», «Пьяный был и клиент, и мастер! Махнули, не глядя», «Как ананасик», - написали они.

Однако многим поклонникам певца преображение понравилось.

«Стрижечка молодежная к лицу», «Какой все-таки Лепс харизматичный», «Отдохнувший, свежий, бодрый, лучший», «Классно со стрижкой, и не узнать, вот что значит жить по-новому», - написали фанаты.

Телеведущая и актриса Анна Калашникова ранее рассказала, что Лепс изменил образ жизни на более здоровый после встречи с новой возлюбленной. По ее словам, артист бросил пить и стал заниматься спортом ради невесты.

Музыка Instagram Шоу-бизнес Григорий Лепс
02 августа 2024, 14:13
Том Круз подготовит грандиозный трюк для закрытия Олимпиады в Париже
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Американский актер Том Круз примет участие в церемонии закрытия Олимпиады в Париже. Артист подготовит каскадерский трюк, сообщило издание TMZ.

По информации журналистов, Круз спустится по веревке с вершины «Стад де Франс» на поле стадиона с олимпийским флагом. Таким образом организаторы хотят связать Игры в Париже с Олимпиадой, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Кроме того, актер подготовил видеоклип, в котором он путешествовал с олимпийским флагом из Франции в США, а в конце совершил прыжок с парашютом к знаменитой надписи Hollywood. Ролик покажут после окончания трюка в Париже.

Церемония закрытия пройдет 11 августа.

Круз уже участвовал в олимпийской церемонии в 2004 году. Он пронес огонь в Лос-Анджелесе перед началом Игр в Афинах.

Ранее актер по ошибке попытался сесть в машину премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Курьезная ситуация произошла 30 мая.

США Париж Франция Актеры Олимпиада в Париже — 2024

Новости по теме