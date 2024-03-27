«Сможет играть только бомжей». Пластический хирург указал на изменения во внешности Кологривого

Собеседник отметил, что актеру уже 29 лет. Это значит, что он находится на границе перехода от первичных возрастных изменений к вторичным.

«Если у него есть вредные привычки: алкоголь, курение, несоблюдение норм питания - то вторичные возрастные изменения придут гораздо быстрее. Это закон», - сказал Володченков.

Он добавил, что у Кологривого - тяжелый тип строения мягких тканей лица, который сильнее других подвержен возрастным изменениям. Кроме того, на кожу негативно влияет климат и атмосфера мегаполиса.

«Если не поменять привычный для человека ритм жизни, не исключать вредные привычки и просто ходить к косметологу, то что-то будет хорошо в моменте. Но этот момент уйдет достаточно быстро. Тут нужен именно комплексный подход», - заключил хирург.

Сегодня Никита Кологривый отбыл наказание за пьяный дебош и вышел на свободу в Новосибирске. Он провел в спецприемнике семь суток.