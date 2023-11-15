СМИ выяснили, куда пропал скандальный певец Сергей Шнуров

В марте этого года в СМИ появились слухи, что Шнуров оформил гражданство в одной из европейских стран и собирается покинуть Россию. Также сообщали, что у артиста есть недвижимость в Израиле и Швейцарии. Шнуров опроверг эту информацию и заявил, что у него нет квартир и домов за границей.

«Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтвержденные ни одним документом. Я живу в России», - заявил певец.

Шнуров отказывался комментировать спецоперацию, признавая, что не имеет необходимых компетенций для этого. Он заявил, что не разделяет мировоззрение артистов, которые покинули Россию после начала СВО. Он назвал их позицию ущербной и заявил, что не собирается так поступать.

Ранее концерт группы «Ленинград» отменили за несколько дней до шоу в «Лужниках». Купившим билеты пообещали вернуть деньги, причину отмены не сообщили. Группа «Ленинград» пообещала обратиться в суд , если организаторы не вернут зрителям деньги за билеты.