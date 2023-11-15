15 ноября 2023, 04:17

СМИ выяснили, куда пропал скандальный певец Сергей Шнуров

РИА «Новости»
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не покинул Россию после февраля 2022 года, он продолжает заниматься творчеством на родине. Такие данные предоставило издание News.ru.

В марте этого года в СМИ появились слухи, что Шнуров оформил гражданство в одной из европейских стран и собирается покинуть Россию. Также сообщали, что у артиста есть недвижимость в Израиле и Швейцарии. Шнуров опроверг эту информацию и заявил, что у него нет квартир и домов за границей.

«Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтвержденные ни одним документом. Я живу в России», - заявил певец.

Шнуров отказывался комментировать спецоперацию, признавая, что не имеет необходимых компетенций для этого. Он заявил, что не разделяет мировоззрение артистов, которые покинули Россию после начала СВО. Он назвал их позицию ущербной и заявил, что не собирается так поступать.

Ранее концерт группы «Ленинград» отменили за несколько дней до шоу в «Лужниках». Купившим билеты пообещали вернуть деньги, причину отмены не сообщили. Группа «Ленинград» пообещала обратиться в суд , если организаторы не вернут зрителям деньги за билеты.

Музыка Сергей Шнуров
15 ноября 2023, 01:47
Пугачева вернется на российское ТВ, но при одном условии — критик Волков
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева снова начнет выступать в России и появится на отечественном телевидении, если поменяет политическую позицию. Такое мнение выразил музыкальный критик Александр Волков в беседе с «ФедералПресс».

«Определенные круги в медийном пространстве продолжают поддерживать Пугачеву. Из-за этого в интернете появляется много вбросов. Для появления в каких-то серьезных медиа у Примадонны должна быть очень серьезная подготовка, а также изменение ее позиции», - заявил он.

По словам Волкова, появляющиеся слухи про артистку - шум, от которого следует отстраниться.

Ранее Пугачева обратилась к ненавистникам в социальных сетях. Она назвала их «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников » и отметила, что о ней еще услышат. Также звезда выразила уверенность, что авторы вымыслов про нее хотят оттолкнуть преданных слушателей, ради которых женщина «жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

Актриса Яна Поплавская раскритиковала Пугачеву из-за ее обращения к хейтерам. Артистка усомнилась в искренности Аллы Борисовны, потому что певица не сама сочиняла свои известные хиты.

Россия Алла Пугачева Телевидение
15 ноября 2023, 01:05
Концерт «Парка Горького» в Москве перенесли из-за гибели родственников Намина
РИА «Новости»
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Концерт группы «Парк Горького» перенесли на другую дату из-за болезненных обстоятельств в семье основателя коллектива Стаса Намина. Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальном сайте.

«В связи с трагедией, случившейся в семье основателя и продюсера группы „Парк Горького“ Стаса Намина, московский концерт легендарной рок-группы переносится на 1 марта 2024 года», - сказано в публикации.

В сообщении отметили, что все ранее купленные билеты будут действовать в новую дату. Также предстоящее мероприятие будет стартовой точкой турне по миру группы «Парк Горького» в следующем году.

Тела родственников Намина нашли в семейном коттедже в деревне Крюково в ночь на 19 октября. Пасынка основателя «Парка Горького» Романа Новикова задержали по подозрению в убийстве родных. Обвиняемый сознался в содеянном. На допросе мужчина объяснил, что сделал это из-за давнего семейного конфликта.

Убийства Концерты Музыка
15 ноября 2023, 01:02
Энтони Хопкинс станцевал румбу на кухне и покорил интернет
Кинопоиск
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Актер Энтони Хопкинс опубликовал в TikTok ролик с танцем, который за сутки набрал более семи миллионов просмотров. Звезда Голливуда станцевал румбу под «Mambo Italiano» во время приготовления итальянского блюда.

На видео 85-летний актер бодро танцует с улыбкой на лице, в Сети ролик тут же стал вирусным. Поклонники Хопкинса пришли в восторг от активности актера и завалили его комплиментами в комментариях. Некоторые отметили, что не могут не видеть в нем Ганнибала Лектора, которого Хопкинс блестяще сыграл в «Молчании ягнят».

В фильмографии Хопкинса более 200 фильмов. Актер дважды получал статуэтку «Оскара», а также специальную премию «Золотой глобус» за вклад в кинематограф. Недавно Хопкинс сыграл основателя психоанализа Зигмунда Фрейда в новой картине Мэтта Брауна.

Ранее Федерация актеров телевидения и радио США сообщила о прекращении забастовки. Актеры Голливуда решили приостановить забастовку в связи с достижением предварительного соглашения на один миллиард долларов.

Голливуд Актеры
15 ноября 2023, 00:43
Александр Домогаров впервые за долгое время появился на публике
РИА «Новости»
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Актер театра и кино Александр Домогаров впервые за долгое время появился на публике. Артист посетил премьеру фильма Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Война», сообщил портал Bimru.

В киноленте актеру досталась одна из ведущих ролей, поэтому он пришел на мероприятие. Присутствующие на премьере отметили, что Домогаров был в хорошем настроении, улыбался и охотно позировал фотографам.

Журналисты предположили, что актер особо не готовился к выходу в свет, поскольку он отдал предпочтение максимально простому и лаконичному образу в темных тонах.

В октябре 2023 года Домогарова отстранили от главной роли в в спектакле «Тартюф, или Обманщик» в театре Моссовета. Сообщалось, что у знаменитости произошел конфликт с администрацией учреждения.

Ранее стало известно о смерти экс-супруги Домогарова Ирины. Жена артиста ушла из жизни от рака. Она была его второй супругой и родила ему сына Александра.

Театры Актеры

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