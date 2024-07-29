29 июля 2024, 00:41

СМИ составили список самых востребованных российских музыкантов

РИА «Новости»
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Популярность исполнителя измеряется в полных залах на сольных концертах и высоких строчках в музыкальных чартах. Издание kp.ru изучило статистику выступлений российских музыкантов и составило топ самых востребованных артистов по итогам первого полугодия 2024 года.

Изучив гастрольный график эстрадных артистов, издание выяснило, что первое место делят Григорий Лепс и Shaman. Оба артиста второй год интенсивно гастролируют и набирают полные залы. В некоторых городах дают по два концерта. Лепс и Ярослав Дронов (Shaman) поддерживают военнослужащих на СВО и выступают в новых регионах России.

Артист на втором месте сильно отстает от лидеров. На второй строчке разместился Сергей Жуков, который третий год подряд собирает сольник в «Лужниках». Самой востребованной певицей в России признали Полину Гагарину.

Песни Shaman завоевали признание , потому что они точно отразили настрой российского общества, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его песни «попали в яблочко».

Статистика Концерты Россия Музыка Shaman Григорий Лепс Сергей Жуков
28 июля 2024, 02:13
Неизлечимо больная Селин Дион впервые за долгое время появилась на сцене
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Канадская певица Селин Дион впервые после объявления о смертельной болезни вышла на сцену. Об этом сообщило издание TMZ.

Артистка спела «Гимн любви» Эдит Пиаф на открытии Олимпийских игр в Париже, 56-летняя знаменитость вышла в конце торжественной программы и удивила гостей своим появлением. Выступление звезды состоялось на Эйфелевой башне, она надела сверкающее серебряное платье, подходящее под сияние Олимпийского огня рядом с ней.

До этого Дион выступала только в 2022 году. В тот же год ей поставили диагноз «синдром мышечной скованности». Певица перестала активно двигаться и отказалась от публичного образа жизни.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что толпа на церемонии открытия Игр в Париже громко раскритиковала лидера Франции Эммануэля Макрона. По его словам, политик даже опешил от случившегося.

Париж Болезни Франция Олимпиада в Париже — 2024 Селин Дион
28 июля 2024, 01:03
Адвокат Абрамова представил свою версию истории о запрете Алсу пользоваться квартирой
РИА «Новости»
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Адвокат Яна Абрамова на бракоразводном процессе с Алсу Александр Добровинский представил свою версию ситуации с запретом пользоваться квартирой. В Сети распространилась информация, что певица не может попасть домой в течение трех недель. Подробности сообщило издание Voice.

По информации издания, Добровинский отрицает, что его клиент каким-то образом препятствует Алсу пользоваться квартирой в ЖК «Триумф» в Москве. Ограничений на доступ артистки к квартире и ее автомобилю не накладывались.

«Информация о том, что Алсу не могла попасть домой, является недостоверной и распространена недобросовестными журналистами, не удосужившимися проверить ее», - заверил Добровинский.

Источники в Сети указали, что автомобиль Алсу не пускают на территорию комплекса, так как номер ее машины не зарегистрирован в списке жильцов.

Ранее стало известно, что Алсу хочет забрать квартиру за 300 миллионов рублей в московском небоскребе «Триумф-палас» после развода.

Алсу Суд Адвокаты Скандалы Запреты Россия Квартиры Александр Добровинский
27 июля 2024, 12:17
«Полощат мое имя и фамилию». Актриса Талызина опровергла новости о госпитализации
РИА «Новости»
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Актриса Валентина Талызина заявила 360.ru, что с ней все в порядке. Народная артистка опровергала новости о госпитализации.

«У меня все, слава Богу, нормально. Ну что они там все (СМИ - прим. ред.) полощут мое имя и фамилию», - заявила она.

Актеры
27 июля 2024, 02:41
«Могу встать и уйти». Ирина Салтыкова устроила взбучку Виктории Боне на публике
РИА «Новости»
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Актриса Виктория Боня и певица Ирина Салтыкова поссорились. Конфликт произошел на передаче «Злые языки» на Rutube.

По правилам шоу звезды должны комментировать новости и слухи о себе. В этот раз туда пригласили Салтыкову. Однако вместо привычных обсуждений знаменитость начала ссориться с ведущей.

Все началось с того, что артистка решила не отвечать на некоторые вопросы и тем самым нарушила правила передачи. Например, вокалистка не решилась комментировать действия своей коллеги по цеху Натальи Ветлицкой. Также Салтыкова назвала вопросы глупыми и начала проявлять незаинтересованность происходящим.

Боня решила разрядить атмосферу и напомнила гостье о соблюдении правил. Однако певица агрессивно отреагировала на замечание ведущей.

«Да я вообще могу встать и уйти! Мне не надо давать интервью. Если я раздраженная, то уже бесполезно! Что тебе еще надо?» - сказала она.

Потом Виктория спросила у Ирины, для чего она пришла на программу. По ее мнению, ничего путного из этого не вышло.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что певица Алла Пугачева поссорилась с мужем Максимом Галкиным*. По его словам пара может развестись.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Россия Интервью Виктория Боня Ток-шоу

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