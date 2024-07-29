СМИ составили список самых востребованных российских музыкантов

Изучив гастрольный график эстрадных артистов, издание выяснило, что первое место делят Григорий Лепс и Shaman. Оба артиста второй год интенсивно гастролируют и набирают полные залы. В некоторых городах дают по два концерта. Лепс и Ярослав Дронов (Shaman) поддерживают военнослужащих на СВО и выступают в новых регионах России.

Артист на втором месте сильно отстает от лидеров. На второй строчке разместился Сергей Жуков, который третий год подряд собирает сольник в «Лужниках». Самой востребованной певицей в России признали Полину Гагарину.

Песни Shaman завоевали признание , потому что они точно отразили настрой российского общества, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его песни «попали в яблочко».