13 февраля 2025, 09:45

СМИ сообщили о раке у Олега Меньшикова. Агент актера назвала эти сообщения бредом

РИА «Новости»
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Сообщения о том, что у актера Олега Меньшикова обнаружили серьезное онкологическое заболевание, не соответствуют действительности. Об этом в разговоре с 360.ru заявила агент артиста Ксения Дремова.

«Олег Евгеньевич не будет комментировать этот бред. <…> Он чувствует себя прекрасно и выглядит прекрасно. Все постановки с участием народного артиста в Театре Ермоловой идут согласно репертуару», - сказала она.

Представитель Меньшикова добавила, что завтра он, как и планировалось, выйдет на сцену театра.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал пост о том, что у 64-летнего актера якобы диагностировали онкологию и сейчас он проходит курс специальной терапии.

О возможных проблемах со здоровьем сообщали светские обозреватели. Они писали, народный артист резко похудел и облысел и скрывает худобу, появляясь на публике в мешковатых вещах.

Театры Актеры Онкология Артисты
12 февраля 2025, 21:57
Режиссер Ларс фон Триер попал в больницу
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Датский режиссер Ларс фон Триер, страдающий болезнью Паркинсона, попал в больницу. Об этом в соцсети написала продюсер в его компании Zentropa Entertainments Луиза Вест.

«В настоящее время Ларс находится в больнице, которая может обеспечить ему лечение и уход, которых требует его состояние», - сообщила она.

Впервые режиссер рассказал о своей болезни в 2022 году. Ларсу фон Триеру сейчас 68 лет.

По словам Вест, он находится в больнице временно. В сложившихся обстоятельствах режиссер чувствует себя хорошо. Она также отметила, что ей пришлось поделиться очень личной информацией из-за спекуляций в датских СМИ.

Ларс фон Триер - обладатель «Золотой пальмовой ветви», которую получил за картину «Танцующая в темноте», а также «Гран-при» фестиваля в Каннах и других престижных наград.

Ранее супруга британского рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон рассказала, что он потерял способность ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.

Дания Больницы Болезни Кино Режиссер
12 февраля 2025, 16:28
Канье Уэст больше не сможет заниматься бизнесом в США
Global Look Press
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Рэперу Канье Уэсту больше не позволят заниматься бизнесом в США из-за его постов в соцсетях. Об этом сообщила газета The Sun.

Американский бизнесмен Дэниел Старр заявил, что компании по пошиву одежды не будут производить продукцию для музыканта, а стриминговые платформы уберут из доступа его треки.

По словам Старра, высказываниями рэпера заинтересовались непосредственно в Белом доме и отнеслись к ним очень серьезно.

Ранее Уэст на своей странице в социальной сети X назвал себя нацистом и признался в любви к Адольфу Гитлеру. Кроме того, он заявил, что Илон Маск украл у него стиль для выступления на инаугурации Дональда Трампа. Через несколько дней аккаунт рэпера перестал открываться.

Накануне прекратил работу принадлежащий Уэсту онлайн-магазин одежды Yeezy. Позже регулятор сообщил, что площадка нарушила условия торговли.

США Белый дом в США Бизнес Канье Уэст
12 февраля 2025, 16:08
Валерия рассказала, о чем жалеет в браке с Иосифом Пригожиным
РИА «Новости»
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Певица Валерия призналась, что сожалеет о том, что у нее нет отдельной комнаты от мужа, продюсера Иосифа Пригожина. Об этом она сообщила в соцсетях.

Супруги сняли видео, в котором, среди прочего, ответили на вопрос, нормально ли в браке спать в разных комнатах. Пригожин ответил на этот вопрос отрицательно.

«А если храпит твой партнер? Иногда я жалею, что у меня нет отдельной комнаты», - ответила Валерия.

Ранее певица раскрыла секрет крепкого брака. По ее словам, секрет их отношений, длящихся уже более 20 лет, заключается в общих целях и увлечениях и взаимном уважении. Артистка отметила, что долгие отношения требуют кропотливой работы, в том числе над своим характером.

Отношения Брак Иосиф Пригожин Певица Валерия
12 февраля 2025, 13:40
Церемония прощания с Олегом Стриженовым началась на Троекуровском кладбище
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На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Невестка покойного, актриса и телеведущая Екатерина Стриженова, рассказала, что накануне играла спектакль в Санкт-Петербурге и к ней подходили люди, выражая соболезнования и тепло вспоминая роли ее свекра.

«Для нашей семьи он, в первую очередь, близкий человек. И дедушка, и отец. Мало кому Бог дает возможность увидеть правнуков. Ему Бог такую возможность дал», - рассказала она.

Стриженов умер 9 февраля в одной из больниц Москвы. Актеру было 95 лет. Соболезнования его родным и близким выразил президент Владимир Путин.

По просьбе самого артиста семья отменила гражданскую панихиду в Доме кино, сообщив, что желающие проститься с ним смогут сделать это на отпевании или на кладбище.

СССР Кино Актеры Москва

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