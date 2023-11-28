«Смени засаленный халат». Дибров раскрыл секрет счастливого брака

Секрет счастливого брака - хороший секс, считает телеведущий. Все проблемы в браке случаются из-за недооценки этого процесса, уверен телеведущий.

«Да смени ты свой засаленный халат на что-нибудь интересное этим вечером. Да возьми ты две свечи, да купи ты бутылочку шампанского и скажи ему откровенно все то, что говорила 40 или 30 лет назад, когда ты шла с ним в ЗАГС!» - цитирует Диброва издание.

Телеведущий призвал жен использовать свои чары, ведь они лучше других знают, что нравится их мужьям. Дибров назвал семью предприятием, где есть своя экономика, менеджмент и свои обязательства.

«Надо всегда следить за эмоциональной температурой в семье. И именно постель - это тот котелок, который наполняет отопление вашей семьи эмоциональным теплом!» - уверен телеведущий.

Дибров покинул шоу «Кто хочет стать миллионером» и больше не смотрит передачу. Причина не в том, что ему не нравится Юлиана Караулова, заменившая его в роли ведущего, у него «просто нет времени» смотреть телевизор.