Слухи о концерте Канье Уэста в Москве опровергли в «Лужниках»

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«Сообщаем, что появившаяся в СМИ информация о концерте Канье Уэста 8 июня 2024 года в „Лужниках“, не соответствует действительности», - отметили в ответе на официальный запрос.

По данным пресс-службы, на эту дату на стадионе запланировали проведение другого мероприятие. В «Лужниках» пройдет фестиваль Atlanta Summer Festival. Среди выступающих на нем артистов имени Канье Уэста нет.

Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников также не подтвердил слухи о концерте рэпера Канье Уэста в «Лужниках» в Москве.

О планах рэпера приехать в Россию этим летом сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, Уэст выступит с концертом в свой 47-й день рождения.

На фоне сообщений о концерте рэпера в «Лужниках» мошенники создали фейковый сайт, на котором открыли продажу билетов якобы на выступление артиста.