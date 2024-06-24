«Сложная история». Семенович ответила на обвинения в романе с женатым мужчиной

«Так как его жена и ребенок живут в Германии, в Европе бракоразводный процесс занимает очень много времени. Это сложная история. Я надеюсь, скоро это все разрешится», - сказала она.

Певица пояснила, что, когда они познакомились с Денисом, он уже не жил с супругой - их связывали только юридические отношения.

По словам Семенович, сердце Дениса принадлежит только ей, а женат он исключительно «по бумагам».

«Мы счастливы. У нас все хорошо», - заверила певица.

О романе Семенович с женатым мужчиной стало известно общественности благодаря его супруге. Девушка заметила на снимках артистки своего мужа и рассказала об этом журналистам.