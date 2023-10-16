«Сломаны два ребра». Актера из «Каменской» Баршака выписали из больницы

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Актер попал в больницу 9 октября после драки с навязчивым поклонником своей подруги балерины Анастасии.

«У меня сломаны два ребра. Было подозрение, что пробито легкое, но вроде обошлось. Мне уже лучше. Но пока я не дома. Выписка запланирована на завтра», - рассказывал ранее Баршак.

В конце прошлой недели актера выписали, долечиваться он будет дома. Однако по словам подруги Баршака, 15 октября он уже приступил к съемкам.

Артист 8 октября подрался с неким Александром Табаковым, которой через окно балкона проник в дом к его подруге Анастасии. Между незваным гостем и Баршаком началась драка, причем у актера была повреждена рука после предыдущей драки в июле. Табаков ретировался через балкон, а актер на следующий день вышел на съемочную площадку, откуда его и увезла скорая.

Актера из сериала «Каменская» и фильма «Питер FM» Павла Баршака выписали из больницы. Он рассказал сайту kp.ru , что у него были сломаны два ребра, подозрение на пробитое легкое не подтвердилось.