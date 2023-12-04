04 декабря 2023, 14:02

Сломал шлагбаум и сбежал от соседа. Экс-участник «Дома-2» опозорился на въезде в ЖК в Видном

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Экс-участник «Дома-2» подрался со шлагбаумом при въезде в ЖК «Первый квартал» в Видном. В итоге он просто сломал устройство, а свои действия объяснил тем, что не мог заехать во двор, сообщил источник «360». Спутница мужчины его полностью поддержала, указав, что ожидание длилось целых 20 минут — это, судя по всему, стало достаточным основанием для порчи имущества.

Конфликт на въезде в ЖК По данным собеседника «360», некрасивую сцену с поломкой шлагбаума устроили Даниэль Чистяков и его жена Надежда Ермакова, тоже принимавшая участие в шоу «Дом-2». Все произошло около 20:00 3 декабря.

За происходящим наблюдали местные жители. Один из них снял конфликт и борьбу со шлагбаумом на видео. На этом мужчина не остановился и решил сразу прояснить, почему водитель считает возможным вести себя таким образом.

Тот в ответ начал кричать, что его не пускала охрана, другого варианта просто не оказалось. Диалог сопровождался нецензурной бранью. Жена мужчины так же горячо настаивала на том, что выбора не было, уточнив, что на въезде им якобы пришлось простоять 20 минут.

«Стоял мат-перемат» В беседе с «360» автор видео рассказал, что шлагбаум установили относительно недавно, решение об этом приняли на общем собрании собственников жилья. Большинство высказались за, после этого установили самые современные шлагбаумы с системой распознавания номеров.

«Пару месяцев они работали в тестовом режиме, в это время номера вносили в базу, Также есть возможность оформить гостевой пропуск - через минуту он появляется у оператора и машину запускают», - пояснил мужчина.

Вечером, когда произошла драка со шлагбаумом, он вместе с женой стоял рядом с магазином, увидел, что люди кричат на оператора. Общались, по его словам, жестко, на повышенных тонах.

«Оператор его просил протереть номер, тот говорил, что он чистый, хотя это было не так, но достаточно было просто щеткой его протереть. Оператор им говорит, они ему орут, мат-перемат, я начал снимать. Дальше парень выскочил и просто сломал шлагбаум. Другие соседи потом тоже пытались остановить его машину, но он выходить и разговаривать ни с кем не стал», - отметил собеседник «360».

Пока шлагбаум не починили. Но, как отметил местный житель, подобные вещи исправляют очень оперативно.

Реакция жильцов По данным источника «360», после случившегося управляющая компания уже обратилась в правоохранительные органы. В УК эти данные официально не подтверждали, оперативно получить комментарий у ее представителей не удалось.

«360» также попытался связаться с Надеждой Ермаковой, но она сначала сбросила звонок, а затем перестала брать трубку.

Поломку шлагбаума бурно обсуждают в местном паблике ЖК во «ВКонтакте».

«Наш сосед сломал шлагбаум! Наверное, перепутал локацию? Забыл, что это не съемочная площадка „Дома-2“? Может, уже совсем денег нет и пропиарился? Может, никуда не приглашают?» - поинтересовался автор сообщения.

Тут же он пожелала счастья и удачи Надежде Ермаковой. Ее муж - «настоящий „герой“», победил шлагбаум», с сарказмом добавил пользователь.

Были и те, кто сравнил пару с «переселенцами из бронзового века». Отдельное внимание обратили на то, что водитель сразу спрятался в машину, когда к нему подошел местный житель, снимавший происходящее на видео.

«Это ж как бояться надо серьезных разговоров. Я б с таким „мужчиной“ чувствовала себя как за гипсокартонной стенкой», - заметила одна из подписчиц паблика.

Шоу Дом-2
04 декабря 2023, 04:00
Стало известно, куда вскоре может переехать Пугачева
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева может скоро переехать в Лондон. Такую версию выдвинули в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Участники шоу основывали свое предположение на словах мужа звезда юмориста Максима Галкина*. Ранее он заявил в соцсетях, что его супруга должна была пойти на мероприятие с подругами в Лондоне в конце ноября.

Сама Пугачева не раскрывает планов и своего местоположения. Она обращалась в соцсетях к подписчикам, которые следят за ее передвижениями по миру и распускают слухи. По словам вокалистки, такие люди являются «кучкой оголтелых недоличностей , завистников и клеветников». Артистка отметила, что цель ее злопыхателей направлена на отталкивание преданных слушателей, ради которых певица «жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

Резкие слова Пгуачевой возмутили некоторых поклонников и коллег по цеху. Например, российская актриса Яна Поплавская обвинила звезду во лжи. По ее мнению, всю жизнь певица построила на «бесстыдной и безобразной демонстрации».

* Максим Галкин - внесен министерством юстиции в список иностранных агентов.

Лондон Алла Пугачева
04 декабря 2023, 03:26
Певица Zivert впервые стала наставницей на шоу «Голос»
Unsplash
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Наставником в новом сезоне развлекательного шоу «Голос» впервые станет певица Zivert. Об этом сообщила пресс-служба программы в Telegram-канале. Исполнительница займет место рэпера Басты, который участвовал в 11-м сезоне.

Кроме Zivert красные кресла займут Владимир Пресняков, Полина Гагарина и вокалист группы Therr Maitz Антон Беляев. Ведущей второй сезон подряд станет Яна Чурикова, которая в прошлом сезоне сменила на этом посту телеведущего Дмитрия Нагиева.

Zivert заявила, что с нетерпением ждет встречи с подопечными, она пообещала сделать все для их ярких выступлений.

«„Голосу“ и его участникам стоит ждать от меня экспериментального звучания. Я нахожусь в творческом поиске, так что будет интересно. Буду этим жить и обещаю полную самоотдачу», - процитировал артистку StarHit.

К слепому прослушиванию допустили 128 прошедших кастинг исполнителей. Каждый наставник набирает в команду по 12 человек.

Певица Zivert не любит, когда ее называют звездой. У артистки скромный райдер, высокие требования она предъявляет только к технической составляющей.

Шоу Голос
03 декабря 2023, 09:45
Сергею Жукову со второй попытки удалось открыть бар «Руки вверх!» в Екатеринбурге
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Артист Сергей Жуков открыл свой «Руки Вверх! Бар» в Екатеринбурге. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Певец признался, что заведение удалось открыть только со второй попытки. Жуков пытался запустить танцевальный бар в 2016 году, но тогда возникли проблемы с партнерами по бизнесу.

«В свое время мы связались не с тем человеком. Мы уже провели пресс-конференцию и готовы были открываться, но, к сожалению, не получилось», - отметил музыкант.

Он рассказал, что разногласия с партнерами в 2016 году вызвали у него бурю негативных эмоций. Певец объяснил, что открытие бара в Екатеринбурге - долгожданное событие, которое принесло ему радость.

«Но то, что это произошло сейчас, я очень рад. Вы бы знали в каком гневе я был тогда, а Жуков в гневе… Ребята ни разу такого не видели», - подчеркнул артист.

Ранее в Смоленске прошел премьерный показ сериала «Плакса», продюсером и композитором которого выступил Сергей Жуков. Артист написал к нему не только музыку, но и сценарий. Он рассказал, что подростковый сериал затронет тему школьного буллинга.

Музыка Екатеринбург
03 декабря 2023, 04:05
Вернувшаяся в Россию Орбакайте на «Песне года» едва не упала на сцене
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте приехала в Россию для выступления в финальном гала-концерте «Песня года». На сцене артистка чуть не упала из-за скользкого пола, сообщило издание mk.ru.

Певица исполняла песню «Только вдвоем», когда на сцене чуть не случился несчастный случай. За кулисами артистка призналась, что едва не упала из-за скользкого пола на сцене.

«Почему там так скользко? На сцене словно каток! Я едва не упала!» - возмущалась Орбакайте.

Зрители отметили, что певица совсем не изменилась за время отсутствия в России, все такая же стройная и энергичная. Орбакайте пожелала всем «любви и мирного неба». С прессой звезда общаться не захотела.

Россиян возмутило возвращение Кристины Орбакайте в страну для «чеса». В Сети заявили, что исполнительница живет в США, а деньги приезжает зарабатывать в Россию. Артистка также планирует выступить на «Главном Новогоднем концерте» в Москве.

Россия Музыка

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