02 декабря 2023, 23:12

«Слишком легко жилось». Костомаров рассказал, как смирился с потерей конечностей

РИА «Новости»
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что ампутация — это испытание, которое ему подкинула жизнь, потому что ему «слишком хорошо жилось». Фигурист пообщался с изданием «Спорт-Экспресс» на мероприятии «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия».

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что ампутация - это испытание, которое ему подкинула жизнь, потому что ему «слишком хорошо жилось». Фигурист пообщался с изданием «Спорт-Экспресс» на мероприятии «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия».

«Наверное, мне слишком легко жилось. Все было как-то хорошо, размеренно. Жизнь послала мне очередное испытание, с которым пришлось мириться», - поделился Костомаров.

Фигурист рассудил, что жизнь для этого и дана, чтобы преодолевать препятствия, справляться с трудностями и достигать целей. Спортсмен считает, что в этом заключается суть жизни.

Выступая с речью в рамках мотивационного мероприятия в Москве в середине октября, Костомаров назвал главную ошибку своей жизни. Фатальной ошибкой спортсмен считает уверенность в будущем. Фигурист заявил, что теперь не намерен далеко заглядывать.

Спортсмены Фигурное катание Роман Костомаров
02 декабря 2023, 23:33
Костомаров рассказал, при каком условии вернется на лед
РИА «Новости»
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров высказался насчет возвращения на лед. Своими мыслями артист поделился в ходе мероприятия «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия», передало издание «Спорт-экспресс».

На вопрос журналистов, будет ли спортсмен дальше кататься, тот ответил утвердительно. Он отметил, что возобновил тренировки для выхода на сцену.

«Я буду пробовать точно. Кататься как раньше, к сожалению, точно не смогу. Увы, я лишен частей тела, которые важны для фигурного катания. Я пробовал выходить на лед. <…> Если я появлюсь в каком-то из шоу на коньках, хочу, чтобы у меня что-то получалось», - заявил он.

Костомаров признался, что до сих пор восстанавливается после болезни и привыкает к новым условиям. Он намерен вернуться нормальной жизни и выступлениям перед зрителями.

В начале января этого года Костомарова попал в реанимацию с пневмонией. Медики ввели его в медикаментозную кому и долго боролись за жизнь артиста. В итоге пациенту пришлось ампутировать обе стопы и пальцы обеих рук. Теперь спортсмен носит протезы и учится заново привычным вещам. Ранее Костомаров показал как играет в теннис.

Фигурное катание Роман Костомаров
02 декабря 2023, 18:11
Клип Лазарева исчез с YouTube-канала после обвинений в пропаганде ЛГБТ
Unsplash
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Клип на песню «Так красиво» Сергея Лазарева пропал с YouTube-канала и сайта артиста. Ролик удалили после того, как суд в Санкт-Петербурге усмотрел в видеоряде пропаганду ЛГБТ*.

Музыкальный клип сняли в 2017 году, видеозапись открыто размещалась на интернет-площадках певца. Сейчас доступ к видео ограничили.

Накануне стало известно, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга назначил полумиллионный штраф каналу «Айва ТВ» за показ упомянутого клипа в эфире. Роскомнадзор нашел в ролике пропаганду ЛГБТ* - в видеоряде присутствовали две девушки, «транслирующие гомосексуальные предпочтения». В протоколе отмечается, что видео могло создать у зрителей впечатление, что нетрадиционные отношения «приемлемы в обществе» и равноценны гетеросексуальному союзу.

Перед этим Верховный суд признал ЛГБТ* экстремистским движением и запретил его в России. Заседание прошло в закрытом режиме под грифом «секретно». Оно длилось более четырех часов, материалы по делу содержались в более чем 20 томах.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

Музыкальные клипы ЛГБТ Сергей Лазарев
02 декабря 2023, 12:43
Суд арестовал певца Шарлота до 24 января 2024 года
РИА «Новости»
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Суд в Самаре постановил заключить под стражу певца Шарлота. Арест продлится до 24 января 2024 года, сообщило РИА «Новости».

Суд Преступления Музыка
02 декабря 2023, 12:18
Состояние режиссера Митты ухудшилось. Его перевели в реанимацию
РИА «Новости»
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Медики перевели режиссера Александра Митту из отделения неврологии в реанимацию из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщил источник «Известий».

Сейчас врачи борются с осложнениями, которые возникли во время лечения. Терапию осложняет тяжелое хроническое заболевание.

Режиссера экстренно доставили в Боткинскую больницу в Москве 12 ноября. Перед этим 90-летний Митта начал задыхаться. Возможной причиной такого состояния назвали острое нарушение мозгового кровообращения. Вместе с режиссером в медучреждение поехал его сын.

Помощник народного артиста России Геннадий Иванов ранее рассказал о состоянии больного. Он отметил, что у Митты наблюдается слабость, однако температуры нет.

Бригаду скорой помощи уже вызывали режиссеру 12 ноября. У него были жалобы на тяжелое дыхание и высокую температуру.

Александр Митта известен по фильмам «Экипаж», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», сериалу «Граница: Таежный роман» и другим. Он является автором одного из лучших российских учебников по сценарному мастерству «Кино между адом и раем».

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