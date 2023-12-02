«Слишком легко жилось». Костомаров рассказал, как смирился с потерей конечностей

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что ампутация - это испытание, которое ему подкинула жизнь, потому что ему «слишком хорошо жилось». Фигурист пообщался с изданием «Спорт-Экспресс» на мероприятии «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия».

«Наверное, мне слишком легко жилось. Все было как-то хорошо, размеренно. Жизнь послала мне очередное испытание, с которым пришлось мириться», - поделился Костомаров.

Фигурист рассудил, что жизнь для этого и дана, чтобы преодолевать препятствия, справляться с трудностями и достигать целей. Спортсмен считает, что в этом заключается суть жизни.

Выступая с речью в рамках мотивационного мероприятия в Москве в середине октября, Костомаров назвал главную ошибку своей жизни. Фатальной ошибкой спортсмен считает уверенность в будущем. Фигурист заявил, что теперь не намерен далеко заглядывать.