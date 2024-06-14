Слепакова оштрафовали на 30 тысяч рублей
Юмориста Семена Слепакова* оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Слепаков Семен Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ», - говорится в сообщении.
В чем конкретно заключалось нарушение, не уточняется. Суд назначил юмористу административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что Слепаков* ликвидировал последний бизнес в России. Свое ИП он использовал для получения доходов от рекламы и выполнения различных контрактов.
* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.