09 ноября 2023, 23:22

Слепаков спел пародию на песню Shaman «Я русский»

РИА «Новости»
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Уехавший из России комик и бард Семен Слепаков* сделал пародию на хит Shaman «Я русский», напомнив о своем еврейском происхождении. Видеозапись с песней музыкант выложил в Instagram**.

В первом куплете Слепаков* спел о том, что всегда надевает шапку на морозе, ест кошерную еду, хранит деньги в банке и не пьет по будням. В припеве Семен указал на то, что он не русский, поэтому ему не повезло, ведь он стал всемирным злом. А в конце комик исполнил куплет из популярной еврейской песни «Хава нагила».

Ранее стало известно, что после переезда в Израиль Семен Слепаков* продал свою элитную квартиру в Москве. Комик запросил за апартаменты площадью 217 квадратных метров 295 миллионов рублей, но точная сумма сделки осталась неизвестной.

В апреле Слепакова* включили в реестр иноагентов. Он пытался обжаловать это решение, но суд в Москве отказал исполнителю.

* Минюст России признал Семена Слепакова физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

**Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чью деятельность в России признали экстремистской и запрещенной.

Россия Музыка Иноагенты
09 ноября 2023, 02:11
Стало известно, как умерла дочь Людмилы Гурченко
Блог Станислава Садальского
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Станислав Садальский поделился своими воспоминаниями о Марии Королевой — дочери Людмилы Гурченко. В своем блоге актер рассказал, какой запомнил Марию.

Мария Королева умерла шесть лет назад - 8 ноября 2017 года. По словам Садальского, женщине стало плохо по дороге к врачу.

«Шесть лет назад, утром 8 ноября Мария пошла на прием к терапевту, но потеряла сознание, не успев выйти из подъезда, умерла в парадной», - рассказал актер.

Садальский отметил, что многие противопоставляли Гурченко и ее дочь из-за разницы во внешности. Акртиса была признанной красавицей, а Королева, по словам Садальского, «не обращала внимания на то, как она выглядит». Но все же, выразил уверенность актер, мать и дочь были очень похожи.

«У нее был такой же Люсин характер. Это два сильных характера, два сильных человека» - написал Садальский.

В апреле 2021 года внучка Людмилы Гурченко Елена Королева рассказала о пропаже бриллиантов своей бабушки.

Станислав Садальский поделился своими воспоминаниями о Марии Королевой - дочери Людмилы Гурченко. В своем блоге актер рассказал, какой запомнил Марию.

Кино Актеры
08 ноября 2023, 23:54
Визит Пугачевой подтвердили в студии звукозаписи в Твери
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева приезжала в студию звукозаписи «Салам» в Твери. Эти данные подтвердил основатель студии Михаил Саламов в разговоре с ТАСС.

«Была, да. Это не секрет полишинеля», - заявил собеседник агентства.

Алла Пугачева
08 ноября 2023, 23:22
Умерла актриса Мариинского театра Наталья Александрова
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Балерина Мариинского театра, хореограф и педагог Наталья Александрова умерла на 88 году жизни. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру».

Советская артистка скончалась утром 8 ноября. Она исполняла главные роли в «Лебедином озере», «Золушке», «Ромео и Джульетте», «Щелкунчике» и других постановках Мариинского театра.

Последние годы своей Александрова занималась подготовкой нового поколения русского балета. Она преподавала в Академии Русского балета имени Вагановой.

Наталья Донатовна родилась 22 мая 1936 года в Ленинграде, после школы поступила хореографическое училище. В 1953 году она окончила Ленинградское хореографическое училище и ее приняли в труппу Ленинградского театра оперы и балета.

В течение семи лет Александрова танцевала в «Спящей красавице», «Щелкунчике», «Золушке» и «Лебедином озере». С 1960-го она работала в Новосибирском театре оперы и балета.

В 1970 году артистка решила вернуться в Ленинград, чтобы выйти на родную сцену. Она была солисткой в театре имени Кирова до 1974 года. Балерине присвоили звание народной артистки РСФСР.

Санкт-Петербург Театры
08 ноября 2023, 23:04
Пугачева решила выступить в Москве за $500 тысяч
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева вернулась к старой практике артистов, когда на заработанном во время новогодних праздников можно ни в чем себе не отказывать весь год. Как сообщил Telegram-канал Mash, одно выступление исполнительницы во время ее краткосрочного возвращения на сцену составит 500 тысяч долларов.

Эта сумма - только гонорар. В него не входят стоимость проезда, проживания и прочих условий райдера.

По словам авторов сообщения, продюсеры уже начали подбирать примадонне сессионных музыкантов. Пугачева готова к выступлениям на Кипре и в Дубае. При этом не откажется от выхода на сцену и в Москве, но при условии, что концерт пройдет в тайне, без объявлений в средствах массовой информации и съемок выступления на мобильные телефоны.

Алла Пугачева записывала «последние альбомы» и давала «последние концерты» несколько раз. Все началось еще в 1995 году, когда она выпустила альбом «Не делайте мне больно, господа» с наклейкой, что это финальная пластинка в карьере певицы.

В 2010 году Пугачева снова объявила, что добилась такого же признания, как Муслим Магомаев и расти дальше некуда. Последний крупный концерт артистка дала в 2019 году в Кремлевском дворце. Мероприятие она приурочила к своему 70-летию. После этого Пугачева выступала редко, но окончательно ушла со сцены после отъезда из России.

Но творчество она не оставила. Во время короткого возвращения домой в начале ноября она записала три новые песни на тверской студии «Салам», принадлежащей своему давнему знакомому Игорю Лалетину. Он рассказал, что артистка приехала к нему и попросила записать вокал новых произведений о любви и жизни. Продюсер подчеркнул, что записи не предназначены для тиражирования, а только для ее близкого круга.

По данным СМИ, Пугачева попала в Россию через пограничный переход в Псковской области , откуда поездом добралась до Москвы. Надолго артистка оставаться не захотела и спустя несколько дней уехала в Латвию , где уже находился ее муж Максим Галкин* и дети.

*Максим Галкин - внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.

Певица Алла Пугачева вернулась к старой практике артистов, когда на заработанном во время новогодних праздников можно ни в чем себе не отказывать весь год. Как сообщил Telegram-канал Mash , одно выступление исполнительницы во время ее краткосрочного возвращения на сцену составит 500 тысяч долларов.

Концерты Алла Пугачева

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