Слепаков спел пародию на песню Shaman «Я русский»

В первом куплете Слепаков* спел о том, что всегда надевает шапку на морозе, ест кошерную еду, хранит деньги в банке и не пьет по будням. В припеве Семен указал на то, что он не русский, поэтому ему не повезло, ведь он стал всемирным злом. А в конце комик исполнил куплет из популярной еврейской песни «Хава нагила».

Ранее стало известно, что после переезда в Израиль Семен Слепаков* продал свою элитную квартиру в Москве. Комик запросил за апартаменты площадью 217 квадратных метров 295 миллионов рублей, но точная сумма сделки осталась неизвестной.

В апреле Слепакова* включили в реестр иноагентов. Он пытался обжаловать это решение, но суд в Москве отказал исполнителю.

* Минюст России признал Семена Слепакова физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

**Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чью деятельность в России признали экстремистской и запрещенной.