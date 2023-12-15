Слепаков раскрыл цену своих выступлений в России

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Комик также потребовал предоставить удлиненную версию автомобиля представительного класса, при этом водитель должен соблюдать тишину всю поездку. Проживать Слепаков* согласен в лучшей гостинице города, в номере люкс, с кроватью кинг-сайз.

Ранее покинувший Россию юморист сделал пародию на хит Shaman «Я русский» и напомнил о своем еврейском происхождении.

После переезда в Израиль Слепаков* продал свою элитную квартиру в Москве. Комик запросил за апартаменты площадью 217 квадратных метров 295 миллионов рублей. Однако точная сумма сделки осталась неизвестной.

В апреле юмориста внесли в реестр иноагентов. Бард пытался обжаловать это решение, но суд отказал ему.

* Минюст России признал Семена Слепакова физическим лицом, выполняющим функции иноагента.