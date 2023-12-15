15 декабря 2023, 18:55

Слепаков раскрыл цену своих выступлений в России

РИА «Новости»
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Юморист, бард Семен Слепаков* ожидает от заказчиков выступлений в России перелет бизнес-классом из Тель-Авива в Москву и личную охрану. Гонорар за 40 минут выступления должен составлять 50 тысяч евро, сообщил RT.

Комик также потребовал предоставить удлиненную версию автомобиля представительного класса, при этом водитель должен соблюдать тишину всю поездку. Проживать Слепаков* согласен в лучшей гостинице города, в номере люкс, с кроватью кинг-сайз.

Ранее покинувший Россию юморист сделал пародию на хит Shaman «Я русский» и напомнил о своем еврейском происхождении.

После переезда в Израиль Слепаков* продал свою элитную квартиру в Москве. Комик запросил за апартаменты площадью 217 квадратных метров 295 миллионов рублей. Однако точная сумма сделки осталась неизвестной.

В апреле юмориста внесли в реестр иноагентов. Бард пытался обжаловать это решение, но суд отказал ему.

* Минюст России признал Семена Слепакова физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

Концерты Россия
14 декабря 2023, 02:39
«Это ужасно». Светлана Разина раскритиковала исполнение Shaman и Полины Гагариной
РИА «Новости»
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Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина раскритиковала вокал Полины Гагариной и Ярослава Дронина, известного как Shaman. Певица в интервью RTVI «Легенда» призналась, что не может слушать надрывное исполнение.

«Shaman - это ужасно совершенно. Прости Господи, что я так говорю, но не нравится мне», - поделилась Разина.

Она заявила, что ей больше импонирует исполнение Инстасамки, нежели Полины Гагариной. Разина отметила, что выросла в музыкальной культуре, где было принято мягкое пение. Для примера она исполнила композицию «Эта ночь» из репертуара «Миража».

«Я просто не могу слушать, у меня внутри все переворачивается, выворачивается наизнанку», - добавила певица.

Творчество Shaman ранее оценила российская исполнительница Любовь Успенская. Она отметила, что певцу еще надо дорасти до звания легенды отечественной эстрады.

Песни Музыка Shaman
14 декабря 2023, 02:19
Сбежавшие из России Галкин и Вайкуле развлекли миллионера из Латвии
РИА «Новости»
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Певица Лайма Вайкуле и юморист Максим Галкин*, которые покинули Россию после начала спецоперации, выступили в Латвии на юбилее миллионера Юлия Круминьша. Об этом сообщили в Telegram-канале Diana Spletni Live.

День рождения олигарха стал катастрофическим для Галкина*, который во время праздника попытался исполнить песню «Листья желтые» на латышском языке. Несмотря на то, что юмористу подпевала Вайкуле, нормально выступить у него не вышло. Артист фальшивил и не попадал в ноты.

Лайма Вайкуле решила облегчить Галкину* задачу и начала петь на русском языке. Однако это не помогло. В итоге латвийская певица попросила комика остановиться и продолжила исполнение композиции самостоятельно.

Ранее шоумен Галкин* спел «Группу крови» и «Белые розы» в качестве пародии на певцов Виктора Цоя и Юрия Шатунова. За это его жестко осудил народный артист России Юрий Назаров.

Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

Латвия Россия Максим Галкин
12 декабря 2023, 01:38
Тяжелобольная Кудрявцева нагрубила поклонникам, которые интересовались ее здоровьем
РИА «Новости»
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Телеведущая Лера Кудрявцева отчитала своих поклонников, обеспокоенных состоянием ее здоровья. Звезда сорвалась на сердобольных людей в своем Telegram-канале.

Кудрявцева прилетела в Минск на «Песню года», но ей стало плохо. Женщина сама приехала в больницу, где ей диагностировали воспаление легких. Телеведущая находится в медучреждении вторые сутки. Когда информация о болезни стала достоянием общественности, телефон знаменитости стал разрываться от сообщений и звонков.

«Когда написали, что у меня пневмония и я в Минске и мне плохо, мой телефон взорвался. Миллион сообщений с вопросом: „Ты как?“ <…> Зачем этот вопрос? Что бы что услышать? Что мне хорошо или это тупо бытовое любопытство?» - написала Кудрявцева.

После этого она добавила, что у нее дикая слабость, сильный кашель и температура под 40 градусов. Желающим помочь телеведущая посоветовала прислать мандарины или цветы.

Певец Сергей Лазарев ранее высказался о здоровье Кудрявцевой. Он поделился, что его соведущей по «Песне года» стало «совсем плохо».

Болезни Телевидение
06 декабря 2023, 19:34
Названы дата и место прощания с артисткой Татьяной Владимировой
Соцсети
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Прощание с народной артисткой России и ведущей актрисой театра Et Cetera Татьяной Владимировой пройдет в Церкви Иоанна Воина на Якиманке в Москве 8 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.

Церемония прощания с актрисой начнется в 12:00. Ближайшее метро к церкви - станция «Октябрьская». Поминки пройдут внутри театра в 17:00.

Татьяна Владимирова умерла на 74-м году жизни 5 декабря в Москве.

Коллегам она запомнилась как бесстрашная актриса и жизнерадостный человек. Несмотря на тяжелую болезнь, она никогда не жаловалась и работала до последних дней.

Актриса родилась 29 августа 1950 года. С 1993-го работала в московском театре Et Cetera и сыграла во многих известных спектаклях. Среди них - «Дядя Ваня», «Лекаре поневоле», «Дон Кихот». Кроме того, Владимирова снималась в кино.

Актеры Москва 2023

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