Следующий развод. Кристина Асмус жестко подшутила над бывшим мужем

Звезда опубликовала несколько фото с их общей дочерью Настей. Девочка была на празднике, устроенном в честь окончания учебного года. Фанаты спросили у знаменитости о том, почему на выпускном ребенка нет отца. Артистка ответила шуткой.

«Деньги зарабатывает на следующий раздел имущества», - написала она.

Речь идет о браке Харламова с Катериной Ковальчук. Асмус в шутку предположила, что союз ждет аналогичная ситуация, которая произошла с ней. Знаменитости расстались в 2020 году.

Ранее Кристина Асмус показала себя в нетипичном образе. Она опубликовала фото со стрижкой «под мальчика». Смену имиджа звезда объяснила тем, что волосы испортились после осветления.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.