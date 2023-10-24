Следствие попросило оставить Блиновскую под домашним арестом
Следователи попросили Замоскворецкий суд Москвы продлить домашний арест «королеве марафонов» Елене Блиновской на три месяца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Наталию Сальникову.
«Следователи просят продлить срок домашнего ареста Елене еще на три месяца. Свое ходатайство они мотивируют тем, чем и раньше: следствие в активной фазе, Елена пыталась скрыться, а также может уничтожить доказательства по делу», - рассказала Сальникова.
Юрист сообщила, что сторона защиты будет добиваться с суде смягчения меры пресечения. По словам Сальниковой, домашний арест не соответствует нормам закона в отношении такой категории преступлений.
Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Женщина пыталась выехать из России на арендованном автомобиле. На допросе блогер раскаялась и полностью признала свою вину.