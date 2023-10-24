Следствие попросило оставить Блиновскую под домашним арестом

«Следователи просят продлить срок домашнего ареста Елене еще на три месяца. Свое ходатайство они мотивируют тем, чем и раньше: следствие в активной фазе, Елена пыталась скрыться, а также может уничтожить доказательства по делу», - рассказала Сальникова.

Юрист сообщила, что сторона защиты будет добиваться с суде смягчения меры пресечения. По словам Сальниковой, домашний арест не соответствует нормам закона в отношении такой категории преступлений.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Женщина пыталась выехать из России на арендованном автомобиле. На допросе блогер раскаялась и полностью признала свою вину.