«Следствие идет». Долина впервые появилась на людях после истории с мошенничеством
Певица Лариса Долина впервые после мошенничества с ее квартирой появилась на людях. Артистка пришла на выборы в Москве, чтобы отдаль голос за кандидата в депутаты гордумы. Кадры с месты появились в распоряжении 360.ru.
Артистка пришла на избирательный участок по адресу Зубовский бульвар, дом 5, корпус 1.
На видео артистка поделилась, что любит голосовать по старинке.
«Жила в Советском Союзе, просто привыкла так. <…> Очень доброжелательная [атмосфера], все хорошо», - отметила она.
Звезда также прокомментировала ситуацию с квартирой, которую ее заставили продать мошенники.
«Следствие идет, следственные действия в самом разгаре, в интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению», - сказала Долина.