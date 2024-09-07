«Следствие идет». Долина впервые появилась на людях после истории с мошенничеством

Читайте нас в:

Артистка пришла на избирательный участок по адресу Зубовский бульвар, дом 5, корпус 1.

На видео артистка поделилась, что любит голосовать по старинке.

«Жила в Советском Союзе, просто привыкла так. <…> Очень доброжелательная [атмосфера], все хорошо», - отметила она.

Звезда также прокомментировала ситуацию с квартирой, которую ее заставили продать мошенники.

«Следствие идет, следственные действия в самом разгаре, в интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению», - сказала Долина.