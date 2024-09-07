07 сентября 2024, 13:33

«Следствие идет». Долина впервые появилась на людях после истории с мошенничеством

Телеканал «360»
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Певица Лариса Долина впервые после мошенничества с ее квартирой появилась на людях. Артистка пришла на выборы в Москве, чтобы отдаль голос за кандидата в депутаты гордумы. Кадры с месты появились в распоряжении 360.ru.

Артистка пришла на избирательный участок по адресу Зубовский бульвар, дом 5, корпус 1.

На видео артистка поделилась, что любит голосовать по старинке.

«Жила в Советском Союзе, просто привыкла так. <…> Очень доброжелательная [атмосфера], все хорошо», - отметила она.

Звезда также прокомментировала ситуацию с квартирой, которую ее заставили продать мошенники.

«Следствие идет, следственные действия в самом разгаре, в интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению», - сказала Долина.

Мошенничество Выборы Лариса Долина
06 сентября 2024, 12:15
Кардашьян заставила сына подписать контракт о неразглашении семейных тайн
Global Look Press
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Американская актриса Ким Кардашьян убедила своего старшего сына Сейнта подписать договор о том, что он не будет ничего рассказывать о своей семье. Об этом сообщило издание Super.

Мальчик решил создать свой блог и в качестве площадки выбрал видеохостинг Youtube. Актриса заставила сына пообещать не комментировать связанные с семьей события и ничего не говорить о родственниках. В случае, если мальчик нарушит контракт, Ким Кардашьян удалит YouTube-канал или сделает его закрытым.

Ранее отец Сейнта рэпер Канье Уэст посетил Россию. Он прилетел в Москву с частным коротким визитом и не стал проводить концерты. Журналисты предположили, что музыкант отправился в РФ ради празднования 40-летия главного дизайнера бренда Yeezy Гоши Рубчинского.

Музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко назвал визит Уэста хорошим пиар-ходом, который вызвал большой ажиотаж среди поклонников. По его словам, рэпер смог приехать в российскую столицу без демонстрации какой-либо предвзятости.

США Актеры Канье Уэст Ким Кардашьян
06 сентября 2024, 09:43
«Операции никакой не было». Бедрос Киркоров раскрыл правду о своем состоянии
РИА «Новости»
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Певец Бедрос Киркоров — отец Филиппа Киркорова — находится дома. В беседе с 360.ru 92-летний артист опроверг слухи о своем состоянии.

«Нормально», - ответил певец на вопрос о том, как он себя чувствует.

Киркоров-старший также прокомментировал слухи о том, что ему якобы решили провести операцию для проверки кардиостимулятора.

«Операции никакой не было», - подчеркнул пожилой певец.

Бедрос подтвердил, что находится дома, а не в стационаре, и что у него все в порядке.

Telegram-канал Mash ранее сообщил якобы о резком ухудшении состояния отца Филиппа Киркорова. Авторы поста заявили, что артист находится в больнице в тяжелом состоянии.

В конце августа источник «Известий» заявил о госпитализации Бедроса. Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская уже 1 сентября сообщила, что Киркоров-старший готовится к выписке.

Больницы Шоу-бизнес
06 сентября 2024, 08:43
Состояние отца Филиппа Киркорова резко ухудшилось
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Состояние певца Бедроса Киркорова — отца артиста Филиппа Киркорова — резко ухудшилось, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Певцу стало плохо с сердцем 31 августа. Мужчину госпитализировали, по результатам обследования врачи провели ему операцию для проверки кардиостимулятора. Аппарат Киркорову установили в 2023 году, так как ему диагностировали стенокардию напряжения и ишемическую болезнь сердца.

По данным канала, артиста поместили в палату с различным медоборудованием, в том числе с техникой для оказания экстренной помощи.

Ранее о госпитализации Киркорова рассказала представитель его сына Екатерина Успенская 1 сентября. Она отметила бодрое состояние 92-летнего певца.

В 2022 году его несколько раз госпитализировали из-за проблем с сердцем после COVID-19. Также Бедрос Киркоров жаловался на боль в пояснице. В прессе появлялась информация о том, что врачи диагностировали ему пневмоторакс.

Состояние певца Бедроса Киркорова - отца артиста Филиппа Киркорова - резко ухудшилось, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Больницы Болезни Филипп Киркоров
06 сентября 2024, 03:05
Linkin Park нашла замену Честеру Беннингтону
Global Look Press
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Американская рок-группа Linkin Park вернулась на сцену. Во время первого за семь лет концерта, который транслировали на YouTube, коллектив представил новую вокалистку. Место Честера Беннингтона заняла Эмили Армстронг.

Linkin Park анонсировала новый альбом From Zero. Он будет состоять из 11 треков и выйдет в свет 15 ноября. Группа также запланировала тур, в рамках которого выступит в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Гамбурге, Лондоне, Сеуле и Боготе.

В феврале 2024 года вышла новая композиция Linkin Park - Friendly Fire. Ее записали в 2017 году, еще при жизни Честера Беннингтона. Солист группы скончался летом того же года, его нашли мертвым в частной резиденции в Лос-Анджелесе.

Новая солистка Linkin Park Эмили Армстронг ранее выступала с группой Dead Sara. К коллективу также присоединился Колин Бриттейн, продюсер G Flip, Illenium и One OK Rock. А барабанщик Роб Бурдон покинул группу.

Американская рок-группа Linkin Park вернулась на сцену. Во время первого за семь лет концерта, который транслировали на YouTube , коллектив представил новую вокалистку. Место Честера Беннингтона заняла Эмили Армстронг.

Концерты YouTube

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