17 мая 2024, 14:34

«Скучаю до хрипоты». Диана Гурцкая дала первое интервью после смерти мужа

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Певица Диана Гурцкая рассказала о своем состоянии после внезапной смерти мужа. Она призналась, что ежедневно посещала кладбище первые 40 дней. Об этом артистка сообщила в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Супруг певицы Петр Кучеренко неожиданно скончался на 47-м году жизни. Он возвращался в Москву с Кубы и почувствовал себя плохо на борту самолета. Несмотря на экстренную посадку, спасти его жизнь не удалось.

«В течение 40 дней я ходила на кладбище каждый день. В какой-то степени вот там я себя искала, с ним рядом. Хотела говорить, просто молчать. В тишине же тоже многое можно сказать», - поделилась певица.

После утраты супруга Гурцкая на время отошла от общественной жизни, избегала мероприятий и интервью. Артистка призналась, что даже спустя год не чувствует облегчения.

«Я понимаю, осознаю, как я по нему скучаю. Скучаю до хрипоты, до боли в душе. Это невероятная тоска, которая сейчас меня душит», - заявила она.

Недавно артистка показала последнее фото умершего мужа. Оно было сделано на праздновании его дня рождения.

Отношения Музыка Шоу-бизнес
17 мая 2024, 14:58
Жене «русского Серкана Болата» прописали укол от столбняка после драки с коллегой мужа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
После драки с актрисой Лианой Грибой жене «русского Серкана Болата» Елене Еременко врачи прописали прививку против столбняка. Агрессивная напарница Никиты Волкова укусила его супругу, сообщил Telegram-канал Shot.

В день ссоры пострадавшая получила не только сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму, но и многочисленные ушибы и травмы головы. На теле женщины остались ссадины и синяки на лице и шее. Также медики зафиксировали ушибы живота, царапины и обнаружили след от укуса.

Врачи порекомендовали Еременко применять обезболивающие, регулярно обрабатывать раны антисептиком и в течение двух дней прикладывать холод на места синяков. Также ей посоветовали вакцинироваться от столбняка.

Еременко обвинила партнершу своего мужа по сериалу «Постучись в мою дверь в Москве» в избиении. Та подала встречное заявление в полицию. Гриба заявила, что не нападала на супругу коллеги.

Драки Сериалы Кино Шоу-бизнес
17 мая 2024, 14:09
Актриса Элизабет Херли обнажила грудь для фотосессии в журнале
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли приняла участие в пикантной фотосессии. Она появилась на обложке журнала Loaded топлес, оголив грудь, сообщило издание Daily Mail.

Фотограф снимал 58-летнюю звезду «Остина Пауэрса» в полуобнаженном виде.

На актрисе была надета лишь просторная белая рубашка и такого же цвета колготки. При этом несколько пуговиц Херли расстегнула, чтобы были видны обнаженное плечо и грудь.

Стилист выбрал для съемок прическу с эффектом растрепанных волос, а также нюдовый макияж.

На днях откровенные снимки актрисы появились в ежедневной газете The Telegraph. Херли позировала в прозрачном бежевом нижнем белье, коротких шортах и расстегнутом тренче. Она прислонилась плечом к зеркалу, подчеркивая изящность фигуры.

Фото Актеры Шоу-бизнес
17 мая 2024, 13:57
Наташа Королева уехала из Москвы после бойкота на телевидении
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Наташа Королева уехала из Москвы и отправилась поправить здоровье в санаторий в Минводах. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Артистка открыла для себя кавказские здравницы в прошлом году. Теперь она решила вернуться в Пятигорск.

«Мы принимали лечебные ванны, делали грязевые процедуры. Но самое главное, конечно, это - вода», - рассказала артистка.

Год назад она отдыхала здесь с матерью, а в этот раз взяла с собой мужа - певца Тарзана (Сергей Глушко).

«Серега первый раз „на водах“», - пояснила Королева.

Певица отдыхает в одном из самых известных учреждений курорта. Зданию санатория 120 лет. Лечебница специализируется на проблемах с пищеварительной системой, легкими, сердцем, а также - борьбе со стрессом.

В жизни Королевой в последнее время хватает негатива. За майские ее дважды вырезали из записи концертов.

Отдых Музыка Шоу-бизнес
17 мая 2024, 13:15
«Вынуждена взять псевдоним». Волочкова заявила, что ее дочь стесняется своей фамилии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Дочка бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой Ариадна отказывается от громкой фамилии. В YouTube-шоу «Москвичка» балерина объяснила это самостоятельностью наследницы.

По словам танцовщицы, ее 18-летняя дочь начала стесняться фамилии Волочкова.

Балерина призналась, что у нее вызывает это двойственные чувства, но ребенок ей все объяснил.

«Сказала: „Мам, я как поэт вынуждена взять псевдоним“. Она не хочет быть дочкой звезды, хочет быть самостоятельной. Я ее уважаю за это», - уточнила артистка.

Волочкова подчеркнула, что у нее есть возможность пропиарить любой проект дочери, сделать его популярным, Ариадне это не нужно. Балерина отметила, что ей нравится такой рассудительный подход.

Недавно между Волочковой и ее дочерью произошла ссора из-за недвижимости. Танцовщице не понравилось, что 18-летняя Ариадна потребовала у нее квартиру.

Анастасия Волочкова Шоу-бизнес

Новости по теме