«Скучаю до хрипоты». Диана Гурцкая дала первое интервью после смерти мужа

Супруг певицы Петр Кучеренко неожиданно скончался на 47-м году жизни. Он возвращался в Москву с Кубы и почувствовал себя плохо на борту самолета. Несмотря на экстренную посадку, спасти его жизнь не удалось.

«В течение 40 дней я ходила на кладбище каждый день. В какой-то степени вот там я себя искала, с ним рядом. Хотела говорить, просто молчать. В тишине же тоже многое можно сказать», - поделилась певица.

После утраты супруга Гурцкая на время отошла от общественной жизни, избегала мероприятий и интервью. Артистка призналась, что даже спустя год не чувствует облегчения.

«Я понимаю, осознаю, как я по нему скучаю. Скучаю до хрипоты, до боли в душе. Это невероятная тоска, которая сейчас меня душит», - заявила она.

Недавно артистка показала последнее фото умершего мужа. Оно было сделано на праздновании его дня рождения.