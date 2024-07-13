Скучает по родине. Бабушка Никиты Преснякова рассказала, вернется ли ее внук в Россию

По ее словам, Никита не вернется, потому что в родной стране «на него набросятся». Также артист собирается строить карьеру в Америке.

Известно, что Пресняков-младший встречался с Аидой Калиевой, но потом пара разорвала отношения. Алла Пугачева прокомментировала их разрыв : «Они строили отношения, но не сумели их выстроить».

Теперь ее внук женат на Алене Красновой. По словам самого Никиты, они будут вместе до старости, потому что с супругой мужчина готов пройти через все трудности.

В мае этого года он приезжал в Россию , но ненадолго. Пресняков-младший собирался продать дом знаменитой бабушки в Бережках по заниженной цене.