Скучает по родине. Бабушка Никиты Преснякова рассказала, вернется ли ее внук в Россию
Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков заявил, что скучает по России, но возвращаться на родину не планирует. Об этом рассказала вторая бабушка мужчины вокалистка ВИА «Самоцветы» Елена Преснякова в беседе с News.ru.
По ее словам, Никита не вернется, потому что в родной стране «на него набросятся». Также артист собирается строить карьеру в Америке.
Известно, что Пресняков-младший встречался с Аидой Калиевой, но потом пара разорвала отношения. Алла Пугачева прокомментировала их разрыв : «Они строили отношения, но не сумели их выстроить».
Теперь ее внук женат на Алене Красновой. По словам самого Никиты, они будут вместе до старости, потому что с супругой мужчина готов пройти через все трудности.
В мае этого года он приезжал в Россию , но ненадолго. Пресняков-младший собирался продать дом знаменитой бабушки в Бережках по заниженной цене.