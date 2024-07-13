13 июля 2024, 04:17

Скучает по родине. Бабушка Никиты Преснякова рассказала, вернется ли ее внук в Россию

РИА «Новости»
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Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков заявил, что скучает по России, но возвращаться на родину не планирует. Об этом рассказала вторая бабушка мужчины вокалистка ВИА «Самоцветы» Елена Преснякова в беседе с News.ru.

По ее словам, Никита не вернется, потому что в родной стране «на него набросятся». Также артист собирается строить карьеру в Америке.

Известно, что Пресняков-младший встречался с Аидой Калиевой, но потом пара разорвала отношения. Алла Пугачева прокомментировала их разрыв : «Они строили отношения, но не сумели их выстроить».

Теперь ее внук женат на Алене Красновой. По словам самого Никиты, они будут вместе до старости, потому что с супругой мужчина готов пройти через все трудности.

В мае этого года он приезжал в Россию , но ненадолго. Пресняков-младший собирался продать дом знаменитой бабушки в Бережках по заниженной цене.

США Россия Музыка Никита Пресняков
13 июля 2024, 04:20
Болдуин расплакался, когда судья объявлял о решении по делу против него
Global Look Press
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Суд в штате Нью-Мексико прекратил дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве, сообщил телеканал NBC. Актер расплакался, когда судья зачитывала вердикт, ролик в Telegram-канале опубликовало РИА «Новости».

Такое решение суд принял из-за того, что прокуратура скрыла некоторые факты, которые могли быть связаны с расследованием. Дело закрыли без возможности повторного пересмотра.

Убийство произошло в 2021 году на съемках фильма «Ржавчина». Болдуин выстрелил из ружья, которое оказалось заряженным не холостыми, а боевыми патронами. Оператор Галина Хатчинс скончалась от полученных ранений в больнице. Актера обвинили в непредумышленном убийстве. В 2023 году обвинения сняли, а в 2024 снова предъявили.

Ранее суд штата Нью-Мексико вынес приговор Ханне Гутьеррес-Рид, которая работала реквизитором по оружию на съемках фильма «Ржавчина». Ее осудили на 18 месяцев тюремного заключения за непредумышленное убийство оператора.

США Убийства Суд Фильмы Оружие Убийство на съемках с Алеком Болдуином
13 июля 2024, 01:33
Исполнила песню «Ля-ля-фа». Анжелика Варум впервые за долгое время вышла на публику
РИА «Новости»
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Заслуженная артистка России Анжелика Варум впервые за долгое время появилась на публике. Она посетила ежегодный Юбилейный образовательный форум своего мужа Леонида Агутина в Сочи, передало издание Woman.ru.

В последние годы звезда выступала только вместе с супругом. Новое появление артистки на сцене не стало исключением. На мероприятии она исполнила песню «Ля-ля-фа».

Судя по внешнему виду, Варум очень готовилась к форуму. Она надела изысканные светлые брюки и шелковую блузку с глубоким декольте. Прическа вокалистки осталась неизменной - классическая короткая стрижка, которую уже давно полюбили поклонники.

Ранее Леонид Агутин в шутку признался, что может стать причиной его развода с Варум. По его словам, он ненавидит совместные походы за одеждой.

Концерты Песни
12 июля 2024, 18:55
Алсу заметили на частной вечеринке на Ибице в мерцающем комбинезоне
Global Look Press
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Певица Алсу, переживающая развод с бизнесменом Яном Абрамовым, улетела работать за границу. Артистку сняли на видео во время выступления на Ибице, соответствующие кадры разместил Telegram-канал «НеМалахов».

По данным издания, Алсу пригласили исполнить свои хиты на частной вечеринке.

На опубликованном видео артистка в мерцающем комбинезоне исполнила свой старый трек «Свет в твоем окне». Алсу выступила на пляже в вечернее время, она стояла босиком на песке.

Ранее поклонники нашли в Интернете старую переписку Алсу с моделью Анастасией Решетовой, которую считают предполагаемой любовницей супруга певицы. Девушки, возможно, несколько лет назад дружили.

Алсу Концерты Громкие разводы Испания
12 июля 2024, 18:54
«Сопьешься и станешь, как я». Лепс отказал фанату в исполнении «Рюмки водки»
Global Look Press
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В Витебске певец Григорий Лепс на фестивале «Славянский базар» не захотел петь одну из своих самых популярных песен «Рюмка водка». Об этом сообщили журналисты NEWS.ru.

По данным издания, кто-то из зрителей попросил артиста исполнить хит про рюмку водки.

Лепс решил отказаться, сделав это с иронией. Он предупредил любителя песни «Рюмка водки» об алкоголизме, о котором он знает не по наслышке.

«Сопьешься и станешь, как я», - сказал с юмором Лепс со сцены.

Артист также пошутил, что после ухода со сцены партнерши по выступлению Ани Лорак он снова «остался один».

На этом же фестивале Лепса отметили премией от Александра Лукашенко «Через искусство - к миру и взаимопониманию». Певец назвал эту награду новым витком в своем творческом развитии.

Песни Музыка Минск Фестивали Григорий Лепс

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