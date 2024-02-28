28 февраля 2024, 13:36

Скрывавшийся от властей актер умер в США от передозировки наркотиками

Global Look Press
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Американский преступник-рецидивист и актер известный как Бадди Дьюресс умер в 38 лет от остановки сердца, причиной которой стала передозировка. Об этом сообщил его друг и коллега в Instagram*.

Оказалось, что Дьюресс, настоящее имя которого Майкл Статис, скончался еще осенью прошлого года, но узнали о его смерти недавно.

Кроме того, 27 февраля информацию и подтвердил младший брат актера Кристофер Статис. Причина смерти - остановка сердца из-за смешивания различных наркотиков.

Дьюресс снялся с Робертом Паттинсоном в криминальной драме «Хорошее время». Фильм частично рассказал биографию умершего. Позже эти же кинематографисты пригласили его снять в картине «Бог знает» - он сыграл наркоторговца Майка.

В одном из интервью актер рассказывал, что познакомился с режиссерами в 2013-м, когда только вышел из тюрьмы, где отбывал срок за наркотики. Однако на премьеру так и не попал, потому что вновь угодил за решетку из-за уклонения от программы стационарного лечения наркозависимых.

Артист родился в Нью-Йорке в 1985 году. В его актерском портфолио полтора десятка фильмом. Некоторые пока не вышли на экран. Премьера одного из них запланирована на 2024-й.

Дьютера привлекали к ответственности не менее 10 раз по правонарушениям, связанные с наркотиками, с кражей в особо крупном размере и за угрозы сжечь дом своей матери. А в 2013-м он не поехал в стационар, чтобы лечиться от зависимости, - сбежал и год скрывался от властей.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

США Наркотики Фильмы Актеры
28 февраля 2024, 13:28
Концерт Slava Marlow отменили в Воронеже
РИА «Новости»
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В Воронеже отменили концерт популярного молодежного артиста Slava Marlow. Информация об этом появилась в сообществе в сойиально сети «ВКонтакте».

«Мы вынуждены сообщить об отмене концерта Slava Marlow в Воронеже», - написали агенты.

О причинах отмены промоутеры не сообщили. Факт отмены подтвердило руководство клуба, в котором планировал выступить артист.

Концертное выступление Славы Marlow должно было состояться 8 марта в пространстве Aura Arena Hall в Воронеже. Организаторы подчеркнули, что зрители смогут оформить возврат ранее приобретенных билетов.

Slava Marlow (Артем Готлиб) - музыкальный продюсер, автор и исполнитель песен, видеоблогер. Прославился благодаря сотрудничеству с Алишером Моргенштерном*.

Ранее концертный тур Анны Асти оказался под угрозой. Выступления певицы уже отменили в таких городах, как Волгоград, Саратов, Краснодар, Тольятти и Нижний Новгород.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Концерты
28 февраля 2024, 11:39
Певица Адель объявила об уходе со сцены
Global Look Press
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Британская певица Адель заявила о своем уходе со сцены из-за проблем со здоровьем. Об этом она написал в своем Instagram-аккаунте*.

Артистка заявила, что временно не будет выступать и проводить концерты. Она объяснила, что плохо чувствовала себя под конец ее недавнего тура и во время последующего перерыва.

Она также уточнила, что у нее не хватало времени на восстановление после концертов и творческих мероприятий.

«Я заболела вновь, и, к сожалению, это сказалось на моем голосе. По предписанию врачей у меня нет другого выбора, кроме как отдохнуть», - отметила она.

Ранее отца Тейлор Свифт обвинили в нападении на папарацци. По словам журналиста, служба охраны Свифт заслонила зонтиками его камеру и попыталась отодвинуть его с места, после чего он и получил удар в лицо.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Концерты
28 февраля 2024, 11:20
Концерт певца Эмина Агаларова отменили в Челябинске
Global Look Press
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Сольный концерт певца Эмина Агаларова в Челябинске отменили. Организаторы не уточнили причины изменений в графике гастрольного тура артиста. Соответствующая информация появилась в официальном сообществе артиста во «ВКонтакте».

«Челябинск - отмена, возврат билетов в месте приобретения», - пояснили в сообщении.

На странице исполнителя в соцсети «ВКонтакте» также уточнили новые даты концертов: 24 марта - Екатеринбург, 25 марта - Тюмень.

Ранее стало известно, что концертный тур певицы Анны Асти оказался под угрозой. Выступления уже отменили в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Проблемы в карьере артистки начались после ее участия в «голой» вечеринке в московском клубе Mutabor.

ВКонтакте Концерты Челябинск
28 февраля 2024, 01:48
«Гол как сокол». Кашпировский рассказал, как потерял все
РИА «Новости»
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Популярный в 1990-х годах психотерапевт Анатолий Кашпировский потерял все свои сбережения. Об этом он сам рассказал в интервью сайту kp.ru.

По словам Кашпировского, главной ошибкой в его жизни стал переезд в США.

«Мне не надо было ехать туда ни в коем случае. Но я взял и поехал. И этим зачеркнул себя полностью», - заявил психотерапевт.

Он добавил, что в Америке совершил много ошибок. В частности - дарил все, что у него было. Из-за этого, по словам Кашпировского, теперь он «гол как сокол». У него нет своей жилплощади в Москве - вместе с женой он живет в квартире, которую ему когда-то выделила Госдума, но это не жилье не в его собственности.

В 1990-х годах Кашпировский был самым известным в России психотерапевтом. Он вел «оздоровительные сеансы», в рамках которых лечил зрителей прямо с экранов телевизоров. В 1989 году Кашпировский провел телемост Москва - Киев. В прямом эфире психотерапевт готовил двух пациенток к операциям без наркоза - у них была аллергия на обезболивающие препараты. После внушения Кашпировского операции прошли успешно.

Сейчас Кашпировский ведет свой канал на Youtube и лечит подписчиков уже с экрана компьютера. На него подписаны 423 тысячи человек.

Россия Интервью YouTube Психология Москва

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