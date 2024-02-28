Скрывавшийся от властей актер умер в США от передозировки наркотиками

Оказалось, что Дьюресс, настоящее имя которого Майкл Статис, скончался еще осенью прошлого года, но узнали о его смерти недавно.

Кроме того, 27 февраля информацию и подтвердил младший брат актера Кристофер Статис. Причина смерти - остановка сердца из-за смешивания различных наркотиков.

Дьюресс снялся с Робертом Паттинсоном в криминальной драме «Хорошее время». Фильм частично рассказал биографию умершего. Позже эти же кинематографисты пригласили его снять в картине «Бог знает» - он сыграл наркоторговца Майка.

В одном из интервью актер рассказывал, что познакомился с режиссерами в 2013-м, когда только вышел из тюрьмы, где отбывал срок за наркотики. Однако на премьеру так и не попал, потому что вновь угодил за решетку из-за уклонения от программы стационарного лечения наркозависимых.

Артист родился в Нью-Йорке в 1985 году. В его актерском портфолио полтора десятка фильмом. Некоторые пока не вышли на экран. Премьера одного из них запланирована на 2024-й.

Дьютера привлекали к ответственности не менее 10 раз по правонарушениям, связанные с наркотиками, с кражей в особо крупном размере и за угрозы сжечь дом своей матери. А в 2013-м он не поехал в стационар, чтобы лечиться от зависимости, - сбежал и год скрывался от властей.

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