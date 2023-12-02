Скрытые кадры с прогулки Пугачева и Галкина на Кипре опубликовали в сети

На них видно, что пара идет по улице и романтично держится за руки. Вокалистку и юмориста впервые за две недели видят вместе. По информации канала, к звездам подошел поклонник и попросил автограф, на что получил положительный ответ.

До этого вокалистку сфотографировали с Галкиным* в городе Лимасол на Кипре. Они также гуляли, взявшись за руки.

Ранее Аллу Пугачеву заметили в монастыре на Кипре. Певица вышла в длинном, черном платье, шляпе и очках. Вместе с артисткой была неизвестная женщина и сын Гарри. Артистка сначала пообщалась со спутницей, а потом переключилась на 10-летнего наследника.

Также 10 ноября стало известно, что Пугачева устроила семейную вечеринку на Кипре. Мероприятие провели в честь крестницы мужа звезды Алины Галкиной.

* Максим Галкин - внесен министерством юстиции в список иностранных агентов.

Певица Алла Пугачева с супругом шоуменом Максимом Галкиным* гуляли по Кипру и раздавали автографы желающим. Об этом сообщил Telegram-канал «Самые Сливки» , опубликовав скрытые кадры со знаменитостями.