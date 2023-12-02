02 декабря 2023, 03:48

Скрытые кадры с прогулки Пугачева и Галкина на Кипре опубликовали в сети

РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева с супругом шоуменом Максимом Галкиным* гуляли по Кипру и раздавали автографы желающим. Об этом сообщил Telegram-канал «Самые Сливки», опубликовав скрытые кадры со знаменитостями.

На них видно, что пара идет по улице и романтично держится за руки. Вокалистку и юмориста впервые за две недели видят вместе. По информации канала, к звездам подошел поклонник и попросил автограф, на что получил положительный ответ.

До этого вокалистку сфотографировали с Галкиным* в городе Лимасол на Кипре. Они также гуляли, взявшись за руки.

Ранее Аллу Пугачеву заметили в монастыре на Кипре. Певица вышла в длинном, черном платье, шляпе и очках. Вместе с артисткой была неизвестная женщина и сын Гарри. Артистка сначала пообщалась со спутницей, а потом переключилась на 10-летнего наследника.

Также 10 ноября стало известно, что Пугачева устроила семейную вечеринку на Кипре. Мероприятие провели в честь крестницы мужа звезды Алины Галкиной.

* Максим Галкин - внесен министерством юстиции в список иностранных агентов.

Певица Алла Пугачева с супругом шоуменом Максимом Галкиным* гуляли по Кипру и раздавали автографы желающим. Об этом сообщил Telegram-канал «Самые Сливки» , опубликовав скрытые кадры со знаменитостями.

Музыка Алла Пугачева Максим Галкин
02 декабря 2023, 01:45
Стали известны имена самых дорогих российских артистов для новогодних корпоративов
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров стал самым высокооплачиваемым артистом на новогодних мероприятиях в этом году. Об этом сообщила директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям Fashion Group Дарья Исакова в беседе с НСН.

Также в топ-3 вошли лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и певец Григорий Лепс. Первого вокалиста собеседник издания назвала «непростым артистом» из-за сложного менеджмента и неординарного творческого формата.

«Шнур, он очень непростой артист: сложный менеджмент, необычный формат творчества. Возможно, его даже чаще заказывают, чем Киркорова, потому что наши люди любят такой формат», - заявила она.

Ранее стало известно, что выступление певицы Аллы Пугачевой на новогоднем корпоративе в Москве будет стоить 46 миллионов рублей , однако появление звезды на празднике должно быть тайным. Также появилась информация о расценках вокалиста Валерия Меладзе - 12 миллионов рублей.

Праздники Филипп Киркоров Новый год Сергей Шнуров
01 декабря 2023, 04:47
Леонид Агутин рассказал, куда и почему пропала его жена Анжелика Варум
РИА «Новости»
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Певица Анжелика Варум редко появляется на публике последние два года. Чем сейчас занимается и как живет исполнительница хита «Городок», рассказало издание News.ru.

Муж артистки и по совместительству ее коллега по цеху Леонид Агутин признался, что его жена не любит публичные мероприятия и старается их не посещать. По его словам, он и сам не ходил бы на них, однако должен, потому что отвечает «за многие вещи».

Впервые за долгое время Варум вышла на сцену в ноябре этого года. Она вместе с супругом исполняла песни на концерте в Казахстане.

После начала специальной военной операции артистка в соцсетях призвала обе стороны к мирным переговорам. Вокалистка выступила против происходящего и продублировала пост на украинском языке. Потом появились слухи, что звезда с супругом покинули Россию, однако Агутин опроверг эту информацию.

«Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике», - заявил тогда он.

Вокалист подчеркивал, что никогда не отправлял средства на нужды украинской армии.

Ранее Леонид Агутин рассказал о провальном выступлении на фестивале джаза в Швейцарии. По его словам, местная публика не оценила песен и попросила его исполнить хит «Оле-Оле».

Музыка
01 декабря 2023, 04:17
Черно-белый портрет Пугачевой появился на стенах в Московском театре эстрады
РИА «Новости»
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На стенах в Московском театре эстрады висят портреты всех советских народных артистов, в том числе и певицы Аллы Пугачевой. Об этом «Абзацу» сообщила пресс-секретарь учреждения Карина Захарова после возмущений зрителей из-за портрета артистки в здании.

«Я не понимаю вообще, почему это вызвало такое обсуждение, общественный резонанс <…> у нас на стенах висят абсолютно все народные артисты СССР. Среди них и Алла Борисовна, конечно. Зачем ее снимать?» - сказала она.

В материале отметили, что худрук театра Геннадий Хазанов не стал отвечать на вопрос о портрете звезды.

Ранее гитарист Пугачевой Александр Левшин заявил, что артистка после Нового года должна приехать в Россию на несколько дней. По его словам, жизнь вокалистки «настроена на Россию» и в этом нет ничего удивительного. Он также объяснил, что до этого певица приезжала на Родину для решения юридических и творческих вопросов.

Алла Пугачева Театры
01 декабря 2023, 03:59
«Пусть дорастет до меня». Успенская оценила творчество певца Shaman
РИА «Новости»
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Российская исполнительница Любовь Успенская за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон» оценила творчество певца Shaman. Она заявила, что ему еще нужно дорасти до звания легенды российской эстрады, сообщило издание News.ru.

Успенская после получения первого «Золотого граммофона» заявила, что считает себя легендой российской эстрады. Shaman по ее мнению, еще слишком мало времени на сцене.

«Пусть дорастет до меня. Он только начал. Давайте будем говорить о десятилетиях, двадцатилетиях. Если ты на сцене задержался лет на 20, можно сказать, что ты уже легендарный и бессмертный», - отметила Успенская.

Высшей наградой артистка считает народную любовь, которую она заслужила уже давно.

Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев объяснил, почему многие российские исполнители отказываются выступать на одной сцене с Shaman. Все видят неискренность певца, артист является «кремлевским продуктом» и ничего не делает для армии, заявил он.

Музыка Любовь Успенская Shaman

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