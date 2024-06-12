Скрытная дочь Задорнова показала редкое фото с ребенком

На фото она позирует около воды. В одной руке держит дочь, а во второй - освежающий напиток с трубочкой. Наследница комика надела черный купальник и солнцезащитные очки.

«Родительство - это тяжело», - отметила художница.

Елена замужем за ливанцем Али Тартуси, пара живет на Мальте. Дочь артиста не любит распространяться о личной жизни. Только в прошлом году поклонники узнали, что она растит трех детей. А в мае Елена Задорнова-Тартуси опубликовала редкое фото с мужем. Они познакомились в 2021 году в Париже.

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