12 июня 2024, 23:45

Скрытная дочь Задорнова показала редкое фото с ребенком

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Дочь юмориста Михаила Задорнова, художница Елена Задорнова-Тартуси показала фанатам фото в купальнике. Снимок женщина опубликовала в Instagram*.

На фото она позирует около воды. В одной руке держит дочь, а во второй - освежающий напиток с трубочкой. Наследница комика надела черный купальник и солнцезащитные очки.

«Родительство - это тяжело», - отметила художница.

Елена замужем за ливанцем Али Тартуси, пара живет на Мальте. Дочь артиста не любит распространяться о личной жизни. Только в прошлом году поклонники узнали, что она растит трех детей. А в мае Елена Задорнова-Тартуси опубликовала редкое фото с мужем. Они познакомились в 2021 году в Париже.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Фото Дети Женщины
12 июня 2024, 22:43
Мария Шумакова снялась в купальнике, обнажив целлюлит и лишний вес
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Мария Шумакова поделилась с поклонниками откровенной фотографией. Снимок звезда опубликовала в Instagram*.

Артистка предстала перед камерой в красном, закрытом купальнике. Она распустила волосы и надела темные очки, со свисающим украшением на одной из линз.

«Ракурс выигрышный, но целлюлит намерено не замазывала. Не могу сказать, что я принимаю тело и хочу оставить его в этом виде. Но я так благодарна ему, что оно выносило нового человека!» - написала Шумакова под фото.

Она призналась, что весит 79 килограммов. Женщина усердно пытается похудеть и каждый сброшенный килограмм для нее личная победа.

Ранее стало известно, что Мария Шумакова родила первенца. Знаменитость раскрыла фанатам имя новорожденного - Леонид.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Фото Женщины
12 июня 2024, 18:41
Помолодевший и похудевший. Пельш впервые за долгое время появился перед публикой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российский телеведущий Валдис Пельш посетил премьеру фильма в Москве. Фотографию со светского мероприятия опубликовал Telegram-канал «Не Малахов».

На светское мероприятие Пельш пришел впервые за долгое время. Шоумена сопровождала его супруга Светлана Акимова.

Ведущий выглядел помолодевшим и похудевшим. Телезвезда предстал перед публикой в джинсах синего цвета и пиджаке в клетку.

В 2019 году телеведущий перенес операцию на сердце, после которой он проходил длительный период реабилитации.

Наибольшую известность Пельш получил как ведущий телепередач «Угадай мелодию», «Русская рулетка» и «Розыгрыш».

Ранее стало известно, что кинокомпания Пельша ООО «Документалист» за год потеряла почти 20 миллионов рублей.

Фильмы Премьеры Москва
12 июня 2024, 18:14
Инстасамка отсудила у Ярушина два миллиона рублей за нарушение авторских прав
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, выиграла суд против актера Стаса Ярушина по делу об авторских правах. Подробности сообщил сайт kp.ru.

Скандал разразился из-за песни «За деньги да», которую артистка Мария Бойко - Mia Boyka - исполнила в шоу Ярушина Muzloft.

Музыканты и сама Мария долго не могли найти нужные аккорды для исполнения кавера. Выяснилось, что он вообще один.

«Господи, как это петь? Я не понимаю!» - возмущалась тогда Бойко.

Марии все же удалось исполнить хит скандальной рэперши, чем последняя оказалась недовольна. Инстасамка потребовала у Бойко извинений и пригрозила судом. Прощения у Зотеевой никто не попросил, поэтому она исполнила свои обещания.

«Судья обязал Ярушина удалить кавер на песню Инстасамки из подкаста Muzloft с участием Mia Boyka», - указали авторы материала.

Вместе с тем Ярушин должен выплатить директору Зотеевой компенсацию за неправомерное использование музыкального произведения «За деньги да» в размере двух миллионов рублей, а также погасить расходы.

Ранее Инстасамка лишилась 12 миллионов рублей из-за отмены выступления в Кремле. Певица рассчитывала исполнить песню про мамонтенка в День защиты детей, но ее имя вычеркнули из списка артистов.

Суд Песни Деньги Актеры Инстасамка
12 июня 2024, 17:35
«Сразу призналась во всем мужу». Буланова рассказала об изменах в браке
Читайте нас в: Google Новости
Певица Татьяна Буланова рассказала, что в ее жизни был любовный треугольник — в первом браке она полюбила другого мужчину. Артистка сообщила об этом петербургскому изданию «Панорама ТВ».

Певица Татьяна Буланова рассказала, что в ее жизни был любовный треугольник - в первом браке она полюбила другого мужчину. Артистка сообщила об этом петербургскому изданию «Панорама ТВ».

Она призналась, что до сих пор ощущает вину за некоторые моменты своей супружеской жизни. Певица отметила, что изменила мужу и сильно его обидела.

«Когда я встретила Влада, то сразу призналась во всем мужу. Было тяжело и мне, и ему, но любовный треугольник для меня неприемлем. Это пошлость, дешевка», - подчеркнула она.

Артистка добавила, что не жалеет о разводе. Она отказалась раскрывать подробности, но добавила, что «долго терпела» во время первого брака. Исполнительница рекомендовала поклонникам выходить из разрушительных и абьюзивных отношений. Буланова также назвала глупостью идею о сохранении брака ради ребенка.

Ранее певица стала учредителем второго ресторана в Санкт-Петербурге. Заведение находится в центре города - на Лиговском проспекте.

Музыка Брак Татьяна Буланова

Новости по теме