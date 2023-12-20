Скоропостижную смерть Пухляша из клипов Little Big назвали неожиданной

Она подчеркнула, что обсуждения о причинах смерти Пухляша продолжаются уже несколько дней.

«Внезапная смерть кажется странной. У Димы не было серьезных вредных привычек, которые бы могли привести к такому трагическому исходу. Знаете, бывает, некоторые звезды увлекаются „запрещенкой“, в результате умирают из-за проблем с сердцем. Но Дима всегда был далек от этого», - заявила певица.

Кравец добавила, что не видит причин в раннем уходе из жизни из-за лишнего веса. Она пояснила, что танцор уже много лет не прибавлял, но и не сбавлял килограммы и вполне научился с ними жить.

«Дима никогда не пил много - всегда знал свою меру. На многих мероприятиях он вообще не притрагивался к спиртному», - подчеркнула она, комментируя слухи, что Красило в свой последний день жизни вернулся нетрезвым.

Певица не исключила, что причиной мог стать сердечный приступ, вызванный стрессом. Она пояснила, что после съемки в клипе Little Big Красилов не смог удержаться на этом уровне. Он постоянно работал, записывал песни и снимался в клипах, но ничего не «взлетело».

«Из-за чего он сильно переживал. Я считаю, что проблемы с сердцем вызваны как раз стрессом» - подытожила певица.

Тело Дмитрия Красилова нашли в коридоре московской квартиры спустя сутки после его отъезда с работы из-за недомогания. СМИ уже выпустили несколько версий причин раннего ухода артиста из жизни. Среди них сердечная недостаточность , лишний вес и нарушение работы эндокринных желез. Официального заявления эти мнения пока не получили.

Прощание с Дмитрием Красиловым пройдет в ближайшую пятницу, 22 декабря, в Большом траурном зале Троекуровского кладбища Москвы. Похоронят танцора в Алтайском крае , откуда он родом. Вопросом перевозки тела сейчас занимаются родственники.