20 декабря 2023, 22:40

Скоропостижную смерть Пухляша из клипов Little Big назвали неожиданной

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Ушедший из жизни танцор Дмитрий Красилов никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, не увлекался запрещенными препаратами и давно привык находиться в своем весе. Поэтому его смерть стала неожиданной для всех, кто его знал. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» заявила приятельница артиста певица Алена Кравец.

Она подчеркнула, что обсуждения о причинах смерти Пухляша продолжаются уже несколько дней.

«Внезапная смерть кажется странной. У Димы не было серьезных вредных привычек, которые бы могли привести к такому трагическому исходу. Знаете, бывает, некоторые звезды увлекаются „запрещенкой“, в результате умирают из-за проблем с сердцем. Но Дима всегда был далек от этого», - заявила певица.

Кравец добавила, что не видит причин в раннем уходе из жизни из-за лишнего веса. Она пояснила, что танцор уже много лет не прибавлял, но и не сбавлял килограммы и вполне научился с ними жить.

«Дима никогда не пил много - всегда знал свою меру. На многих мероприятиях он вообще не притрагивался к спиртному», - подчеркнула она, комментируя слухи, что Красило в свой последний день жизни вернулся нетрезвым.

Певица не исключила, что причиной мог стать сердечный приступ, вызванный стрессом. Она пояснила, что после съемки в клипе Little Big Красилов не смог удержаться на этом уровне. Он постоянно работал, записывал песни и снимался в клипах, но ничего не «взлетело».

«Из-за чего он сильно переживал. Я считаю, что проблемы с сердцем вызваны как раз стрессом» - подытожила певица.

Тело Дмитрия Красилова нашли в коридоре московской квартиры спустя сутки после его отъезда с работы из-за недомогания. СМИ уже выпустили несколько версий причин раннего ухода артиста из жизни. Среди них сердечная недостаточность , лишний вес и нарушение работы эндокринных желез. Официального заявления эти мнения пока не получили.

Прощание с Дмитрием Красиловым пройдет в ближайшую пятницу, 22 декабря, в Большом траурном зале Троекуровского кладбища Москвы. Похоронят танцора в Алтайском крае , откуда он родом. Вопросом перевозки тела сейчас занимаются родственники.

Музыкальные клипы Музыка Москва 2023
20 декабря 2023, 20:46
Названы дата и место прощания с танцором Дмитрием Красиловым
РИА «Новости»
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Прощание с актером и танцором Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш, состоится 22 декабря на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом «360» сообщила подруга покойного артиста.

По ее словам, церемония прощания состоится 22 декабря, в 13:00, в Большом траурном зале. Агент Красилова рассказал ранее, что с Красиловым простятся в Москве, а сами похороны проведут на родине артиста - в Алтайском крае. Этим вопросом занимаются родственники.

Друзья Красилова объявили сбор средств для его семьи. Блогер Ида Галич попросила коллег, знавших танцора, помочь родным покойного.

Пухляш почувствовал себя плохо на съемках 17 декабря. Он поехал домой, а после перестал выходить на связь. Позднее тело Красилова нашли в столичной квартире. По предварительным данным, у 29-летнего танцора случился сердечный приступ.

О проблемах с сердцем Красилов знал давно. Своим друзьям он часто говорил, что с таким бешеным ритмом жизни долго не проживет. Постоянные физические нагрузки негативно отражались на его здоровье.

Семья Блогеры Актеры
20 декабря 2023, 18:35
«Достал». Мизулина пожаловалась в МВД на Пашу Техника
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Глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы из-за деятельности рэпера и блогера Паши Техника. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Обратились в МВД в связи с пропагандой блогером Пашей Техником запрещенных веществ. <…> Достал», - указала глава Лиги безопасного интернета.

По словам Мизулиной, рэпер рекламирует казино, магазины, в которых продают наркотики, распространяет порнографический и другой деструктивный контент. Люди также жаловались в Лигу безопасного интернета на, предположительно, мошеннические действия Паши Техника, отметила член Общественной палаты.

Рэпер на видео в своем Telegram-канале прокомментировал новость об обращении Мизулиной в МВД. Блогер сказал, что глава Лиги безопасного интернета ориентировалась на публикации в фейковом канале.

Мизулина в ответ на это заявила, что 90% деструктивных материалов выложили как раз в Telegram-канале, где Паша Техник опубликовал свою реакцию.

«Опубликовав кружок, блогер подтвердил то, что канал принадлежит ему, и очень помог полиции в их будущей работе», - обратила внимание член Общественной палаты.

Она добавила, что сейчас рэпер активно чистит канал и удаляет все посты, но в Лиге безопасного интернета все видят.

Ранее Екатерина Мизулина пожаловалась в правоохранительные органы на блогера и певца Шарлота , сжегшего российский паспорт. Музыкант стал фигурантом нескольких уголовных дел , его отправили под арест до 24 января 2024 года.

МВД РФ Рэпер Паша Техник Екатерина Мизулина
20 декабря 2023, 17:15
Стало известно состояние Охлобыстина после обстрела в Донбассе
РИА «Новости»
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Российский актер Иван Охлобыстин отделался трещиной в ребре после обстрела в Донбассе. Об этом в Telegram-канале сообщил рэпер Аким Апачев.

«Иван Охлобыстин жив. Небольшая трещина в ребре. Слава Богу!» - написал он.

Ранее стало известно, что Охлобыстина обстреляли в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи в новые регионы. Дочь актера Евдокия Батариели-Охлобыстина отметила, что пуля попала отцу в бронежилет.

В июне Охлобыстин сообщил, что попал в список украинских спецслужб на ликвидацию за поддержку спецоперации. Актер подчеркивал, что готов отдать жизнь за свои взгляды.

В марте 2022 года артист запустил флешмоб «Работайте, братья» и записал на видео рассказ стихотворения из кинофильма «Брат».

В июле в зоне СВО после обстрела в Запорожской области погиб российский военный корреспондент Ростислав Журавлев.

Стрельба Донбасс Актеры
20 декабря 2023, 17:02
Родственники решают вопрос. Где похоронят Пухляша из клипов Little Big
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Танцора и шоумена Дмитрия Красилова, прославившегося под прозвищем Пухляш, похоронят в родном регионе. Об этом сообщил «360» агент артиста Андрей.

Представитель Красилова сказал, что организацию траурных мероприятий пока не завершили. Родственники Красилова еще решают все связанные с этим вопросы, однако, по словам агента, уже известно, что похороны танцора пройдут в Алтайском крае, где он родился, а прощание - в Москве.

«Прощание будет здесь, похороны будут на родине», - сообщил собеседник «360».

Тело Пухляша обнаружили в столичной квартире 18 декабря. Шоумену, известному многим по клипам группы Little Big, было 29 лет.

Предварительной причиной его смерти назвали проблемы с сердцем.

Певица Анна Калашникова сообщила «360», что виделась с танцовщиком незадолго до его смерти. По словам исполнительницы, артист казался веселым, вел себя активно и бодро.

После смерти Красилова друзья начали собирать деньги , чтобы помочь его матери. К процессу подключилась блогер и телеведущая Ида Галич.

Музыкальные клипы Музыка Москва 2023

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