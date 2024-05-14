«Скоро мы с вами увидимся». Куклачев записал видеообращение после выписки из больницы

Куклачев снялся на фоне подмосковного санатория. Дрессировщик сообщил о своем самочувствии и пригласил взрослых и юных зрителей посетить его шоу в Театре кошек.

«Дорогие друзья, спасибо за поддержку! Я поправился и сейчас нахожусь в санатории. Скоро мы с вами увидимся в Театре кошек, до встречи!» - отметил Куклачев.

Ранее народный артист РСФСР попал в больницу после юбилейного концерта в «Вегас Холле». Дрессировщику провели операцию, за его состоянием некоторое время наблюдали врачи. Недавно Куклачева выписали из московской больницы, после чего он начал проходить курс реабилитации в Дубне. Сын артиста рассказал, что его отец скоро вернется к работе и расскажет, как его «вытаскивали с того света».