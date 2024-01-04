04 января 2024, 21:25

Скончался участник популярной в СССР польской рок-группы Czerwone Gitary

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Гитарист, вокалист и автор песен Аркадиуш Малиновский умер на 49 году жизни. Об этом написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на польские СМИ.

Музыкант был известен как участник польской рок-группы Czerwone Gitary, популярной в СССР как ВИА «Червоны гитары». Музыкальный коллектив появился в 1966 году и был очень известен в странах Восточной Европы и Советском Союзе. Малиновский играл в группе с 1999 по 2003 годы.

Смерть музыканта подтвердили его коллеги по ансамблю. Причины его кончины неизвестны. Тело Малиновского кремируют, а прах захоронят в четверг, 4 января.

СССР Сериалы Песни Европа Мужчины Актеры
04 января 2024, 21:55
Умер актер из фильма «Семнадцать мгновений весны» Константин Желдин
Unsplash
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Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин умер возрасте 90 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление ректора ГИТИСа.

Причины смерти и подробности о похоронах пока неизвестны. Желдин родился 5 декабря 1993 года в Москве. Он получил актерское образование в Театральное училище имени Щукина.

С 1962 по 1963 года служил в Театре на Малой Бронной, но большую часть жизни актер посвятил Театру на Таганке, где играл с 1966 по 2000 годы. С 2000 года он перешел в театр «Около дома Станиславского».

Наиболее известными кинолентами Желдина стали «Семнадцать мгновений весны, где он сыграл Холтоффа, „Ликвидация“, „Брат 2“, „Казанова“, „Долгое прощание“, „Срок давности“.

Фильмы Театры Актеры Москва
04 января 2024, 21:08
Умер работавший с Высоцким актер Юрий Медведев
РИА «Новости»
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В возрасте 82 года ушел из жизни актер театра, кино и цирка Юрий Медведев. Он работал вместе с Владимиром Высоцким, снимался в кино, играл в Театре на Таганке и даже выступал в Цирке дю Солей. О смерти артиста сообщил портал «Кино-театр».

Юрий Медведев родился 31 октября 1941 года. Он отучился на клоуна в Государственном училище циркового и эстрадного искусства, окончил высшие режиссерские курсы ГИТИС. В 1964 году одновременно с Владимиром Высоцким пришел в Театр на Таганке.

Театральной зарплаты молодым актерам не хватало, так что Медведев вместе Высоцким, Смеховым, Золотухиным и другими коллегами устраивали дополнительные концерты. Вместе с Высоцким и Золотухиным Медведев также снялся в фильме «Единственная». Кроме того, он сыграл в картинах «Мистерия-Буфф» и «Семейное счастье».

После перестройки актер переехал в США. Там в первое время работал таксистом, но позже устроился в знаменитый Цирк дю Солей, с которым гастролировал по всему миру. После окончания цирковой карьеры он вместе с женой жил в городе Карлсбаде в Калифорнии.

США Цирки Кино Театры Актеры
04 января 2024, 20:14
Названы дата и место гражданской панихиды по актеру и кинокритику Петру Черняеву
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Церемония прощания с актером, киноведом и кинокритиком Петром Черняевым пройдет в ближайшую субботу, 6 января, в морге Московской городской клинической больницы имени Ерамишанцева. Об этом сообщили в Гильдии киноведов и кинокритиков, информацию разместили на сайте Союза кинематографистов России.

После гражданской панихиды тело Черняева доставят в храм Всех Святых в Новокосино, а потом увезут в Николо-Архангельский крематорий.

Петр Черняев ушел из жизни в минувшую среду в возрасте 70 лет. Окончив киноведческое отделение ВГИКа, он всегда мечтал об актерской карьере. Но в начале творческого пути прославился как кинокритик. Материалы Черняева выходили в журнале «Советский экран», где он возглавлял молодежную редакцию.

Несколько лет он вел программу на телевидении «Воскресный кинозал», а также работал сценаристом для шоу «Понять. Простить». Выпускал журнал «Кино-Глаз», продюсировал художественные фильмы, как режиссер поставил множество картин и занимался детской театральной студией.

На протяжении своей творческой жизни Черняев возвращался к любимой актерской работе, выступая в московских театрах и появляясь в эпизодических ролях в сериалах и кино. Зрители могут знать его по его ролям в «Адвокате», «Солдатах», Молодом Волкодаве», «Универе», «Ранетках», «Интернах». Черняев появлялся в сериалах «След», «Глухарь» «Склифосовский», «Проект „Анна Николаевна“» и во многих других.

Несмотря на его уход из жизни, зритель еще увидит Петра Черняева в военной драме «Танки брода не ищут». Снимался кинокритик не из-за денег. Он черпал в актерской игре свою жизненную силу, которая поддерживала его много лет, помогая справляться с кардиологическим недугом.

Сериалы Кино Актеры
04 января 2024, 04:16
Машков рассказал о мистическом знаке от Распутина во время съемок фильма
РИА «Новости»
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Владимир Машков, сыгравший Георгия Распутина в фильме «Григорий Р.», рассказал мистическую историю со съемок в программе «ОтЛичная жизнь» на Пятом канале. По словам актера, он получил знак от самого Распутина.

Машков прочитал много литературы об исторической личности, которую ему надо было сыграть, проехался по связанным с Распутиным местам, побывал во дворце Юсуповых, где фаворита царской семьи убили, и пересмотрел фотографии с ним.

Одно фото актеру особенно понравилось. Там Распутин стоял в центре Петербурга в одной из своих любимых рубашек. Машков хотел найти это место и сфотографироваться там, но так и не смог сориентироваться и найти его. Когда подошел к своему актерскому вагончику, то услышал громкий звук.

«Я открываю дверь - зеркало вдребезги. Тут я оглядываюсь и понимаю, что мой вагончик стоит на том самом месте, где была сделана фотография с Распутиным. Это был такой сигнал от него», - отметил артист.

Ранее стало известно о смерти актера Петра Черняева , который снимался в сериале «Глухарь». Как оказалось, он был не единственным их съемочной команды, кто ушел из жизни в последние годы.

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