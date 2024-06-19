19 июня 2024, 22:59

Скончался сын модельера Вячеслава Зайцева

РИА «Новости»
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Модельер Егор Зайцев скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщил в Facebook* журналист Григорий Нехорошев со ссылкой на адвоката Александра Маева.

«На год с небольшим всего пережил знаменитого отца. Похоже, конец династии», - написал он.

В марте Егора Зайцева госпитализировали из-за осложнения течения онкологического заболевания на фоне тяжелой анемии. Ему потребовалось повторное переливание крови. О том, что у Зайцева-младшего рак, информации не было.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года, ему было 85 лет. Модельера похоронили на Жегаловском кладбище в Щелкове.

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Вячеслав Зайцев
20 июня 2024, 00:13
«Не давал себя обмануть». Появилось последнее интервью Егора Зайцева
РИА «Новости»
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Модельер Егор Зайцев — сын известного русского кутюрье Вячеслава Зайцева — умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В 2023 году дизайнер дал интервью Пятому каналу, которое стало его последней исповедью.

Эксклюзивное интервью с Егором Зайцевым вышло 8 июня 2023 года, на 40 дней смерти его отца. Егор пригласил журналистку Екатерину Кириллову в Московский байк-клуб, где рассказал о лучших годах жизни великого мастера.

«Мой отец отдал Родине все, что должен был. Папа отдал всего себя и детям, и поклонникам, и коллегам. Без остатка», - отмечал он.

В свое время Егор и Вячеслав Зайцевы смогли пережить рейдерский захват бизнеса кутюрье, а потом заново выстроить работу Дома Моды. Под их руководством в центре Москвы открылся итальянский ресторан. В 2000-е годы он приносил хорошую прибыль, которую Зайцев вкладывал в модный бизнес.

Зайцев-младший называл работу с отцом в тот период лучшим временем. По его словам, Вячеслав, несмотря на всю внешнюю строгость, всегда «был очень демократичен, никому не отказывал в добром слове и не давал себя обмануть».

Ранее стало известно о смерти 64-летнего модельера Егора Зайцева. Своего известного отца он пережил чуть больше чем на год.

Модельер Егор Зайцев - сын известного русского кутюрье Вячеслава Зайцева - умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В 2023 году дизайнер дал интервью Пятому каналу, которое стало его последней исповедью.

Интервью Бизнес Вячеслав Зайцев
19 июня 2024, 22:56
Отцу Жанны Фриске стало плохо, когда дочь «оживили» на премии МУЗ-ТВ
РИА «Новости»
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Отец певицы Жанны Фриске рассказал о своих эмоциях, когда увидел на премии МУЗ-ТВ изображение дочери, созданное искусственным интеллектом. По словам мужчины, он начал задыхаться, сообщило Woman.ru.

Память артистки почтили на церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение». Жанну Фриске посмертно наградили в номинации «Легенда российской популярной музыки».

На церемонии выступили солистки группы «Блестящие», в том числе сестра покойной артистки Наталья. После этого на экране появилось изображение Жанны Фриске, созданное ИИ. Это стало сюрпризом для Владимира Фриске. В тот момент он находился в зрительном зале.

«Не сразу разобрался. Потом, конечно, понял, что к чему. А сначала шоковое состояние. С сердцем даже проблемы были, я стал задыхаться», - рассказал он.

Владимир признался, что сюрприз от МУЗ-ТВ очень порадовал его.

Популярная исполнительница умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. За два года до смерти у нее выявили неоперабельную опухоль головного мозга. Ее отец ранее заявил, что артистка могла прожить дольше, если бы не врач, предложивший лекарство, после которого она и скончалась.

Искусственный интеллект Врачи Музыка Мужчины Жанна Фриске
19 июня 2024, 22:39
Боец ММА Джефф Монсон принял ислам в Москве
РИА «Новости»
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Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон принял ислам во время торжественного приема по случаю Курбан-байрама в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Монсон произнес шахаду (свидетельство о принятии ислама) в ходе меропрития, организованного Европейским мусульманским форумом.

«Я принимаю мусульманскую религию осознанно. Я долго шел к этому, много взвешивал и обдумывал», - сказал он.

По словам бойца, он специально заранее не говорил о том, что становится мусульманином. Он также отметил, что ему «хорошо живется в России».

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство страны Джеффу Монсону еще в 2018 году, в том же году его избирали в Совет депутатов городского округа Красногорск.

В 2023 году боец ММА решил отказаться от гражданства США из-за несогласия с политикой действующей в стране власти.

Россия Ислам Москва
19 июня 2024, 21:53
Стало известно имя победителя «Новой битвы экстрасенсов»
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Победителем 24-го сезона шоу «Новая битва экстрасенсов» стал Артем Краснов. Об этом участник популярной передачи написал в своем Telegram-канале.

«Спасибо всем, кто голосовал за меня! Это наша с вами победа», - написал он.

Финал проекта покажут на телеканале ТНТ 22 июня, но результаты голосования стали известны уже сейчас. Второе место на шоу у Максима Левина, который уже участвовал в одном из предыдущих сезонов проекта.

Третье место оказалось у Лизы Петровой, а четвертое досталось Александру Сакову. Нового обладателя синей руки поздравили коллеги и победитель одного из прошлых сезонов Олег Шепс.

В марте зрители наблюдали за шоу «Экстрасенсы. Реванш» , в котором победила ведьма Соня Егорова. В финал проекта вышли три ведьмы - Ангелина Изосимова, Николь Кузнецова и Соня Егорова, легко проходившие все испытания.

Экстрасенсы Телевидение

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