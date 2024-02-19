Скончался сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев

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Воробьев был лауреатом национальных и международных кино- и телефестивалей, членом Союза кинематографистов Белоруссии, а также членом Евразийской Академии Телевидения и Радио.

Одной из самых известных работ Воробьева был сценарий российско-белорусского военно-исторического фильма «Брестская крепость» режиссера Александра Котта.

«Коллеги запомнили Константина Ивановича как яркого профессионала и замечательного человека», - говорится в сообщении.