19 февраля 2024, 22:03

Скончался сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Сценарист и кинопродюсер Константин Воробьев скончался на 54-м году жизни. Некролог опубликовали на сайте Союза кинематографистов России.

Воробьев был лауреатом национальных и международных кино- и телефестивалей, членом Союза кинематографистов Белоруссии, а также членом Евразийской Академии Телевидения и Радио.

Одной из самых известных работ Воробьева был сценарий российско-белорусского военно-исторического фильма «Брестская крепость» режиссера Александра Котта.

«Коллеги запомнили Константина Ивановича как яркого профессионала и замечательного человека», - говорится в сообщении.

Россия
19 февраля 2024, 04:03
«Любимые, какие фото!» Стриженова восхитилась проживающими в США внуками
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова восхитилась фотографией своих полугодовалых внуков-близнецов, которую опубликовала ее старшая дочь Анастасия. Об этом сообщил журнал «7 Дней».

Наследница актрисы обнародовала черно-белый снимок, на котором ее муж держит на руках подросших сыновей, а она целует его в щеку. Стриженова растрогалась, когда увидела его в соцсетях.

«Любимые, какое фото! Мои дорогие, многодетные, многосыновные (сочинила новое слово)!» - написала она.

Стриженова добавила, что на снимке не хватает только ее старшего внука Петровича. Она также призналась, что не стала бы давать своей дочери советы по воспитанию сыновей, так как вместе с мужем растила девочек. По словам актрисы, «мальчики - это другая планета».

Старшая дочь Стриженовой живет вместе с мужем и детьми в США. Младшая наследница звездной пары Александра тоже недавно вышла замуж.

Ранее внука Геннадия Зюганова Леонида экстренно госпитализировали в Москве с COVID-19. Неделю назад в больницу с тем же диагнозом попал и сын модельера Вячеслава Зайцева Егор.

Фото США Дети Семья Россия Актеры
18 февраля 2024, 23:49
«Злой рок». Наташа Королева подцепила загадочную болезнь за рубежом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Наташа Королева заразилась неизвестной болезнью в США, куда уехала, чтобы навестить родственников. Об этом сообщил журнал «7 Дней».

По словам телеведущего Вадима Такменева, что члены жюри телешоу «Суперстар!» переписываются в «домашнем чате», где делятся своими проблемами, победами и неудачами. И уже складывается впечатление, что их как будто преследует злой рок.

«Наташа Королева, которая сейчас не в Москве, тоже подцепила какую-то загадочную болезнь и пытается из нее выбраться, а Лера Кудрявцева на днях сломала ногу», - заявил он.

Сама певица пока никак не прокомментировала новость об ухудшении своего самочувствия. При этом у Королевой уже запланированы концерты в России, которые могут сорваться из-за ее болезни.

В начале февраля народной артистке России Галине Бесединой понадобилась медицинская помощь. К ней прибыла бригада скорой помощи, но актриса отказалась от госпитализации.

Болезни Музыка Телевидение
18 февраля 2024, 22:03
Умерла актриса из фильма «Королек — птичка певчая» Севда Фердаг
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Звезда турецкого кино и эстрады Севда Фердаг (настоящее имя Лютфие Думрул) умерла в возрасте 81 года после продолжительной болезни. Об этом со ссылкой на заявление Фонда кино Турции сообщил т елеканал Haberturk.

За свою карьеру актриса появилась в главных ролях и сериалов, и нескольких десятков фильмов, а также выступала как эстрадная певица с 1968 года.

В Фонде кино Фердаг назвали одной из ключевых актрис турецкого кинематографа. Она появлялась на экране в роли роковых женщин и всегда притягивала к себе море внимания.

Одной из главных она сыграла в фильме «Королек - птичка певчая». Картина 1966 года снятая по роману турецкого классика Решата Нюри Гютенкина пользовалась большим успехом в стране. Похоронят актрису на кладбище Куручешме.

Успех фильма вдохновил турецких продюсеров превратить фильм в мини-сериал. В 1986 году снятую телеверсию турецкого романа показали на советском телевидении.

Турция Кино Фильмы
18 февраля 2024, 19:52
«Ну, бывало, да». Моргенштерн дал странный ответ на вопрос о ВИЧ-статусе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Признанный иноагентом Алишер Моргенштерн* сделал неоднозначное заявление в ответ на прямой вопрос о том, правдивы ли слухи о том, что у него якобы есть ВИЧ. Поинтересовался этим блогер Александр Зубарев, сообщил «Рамблер».

Издание обратило внимание на завирусившееся видео, на котором Зубарев и Моргенштерн* обсуждают предстоящий боксерский бой тиктокера Дани Милохина с Аджмалом Ханом из Индии.

Во время беседы Зубарев спросил музыканта о слухах, которые ходили по Сети несколько недель, о том, что Моргенштерн* якобы болен. Блогер прямо спросил: «У тебя есть ВИЧ?» «Ну, бывало, бывало, да», - ответил рэпер.

В комментариях к записи многие пользователи выразили уверенность, что он просто иронизирует.

Также отрывок видео с диалогом Зубарева с рэпером опубликовали в Telegram-канале «Светские хроники».

В начале февраля в Telegram-канале «Не Моргенштерн*» публиковали опровержение фейковой информации о том, что у музыканта якобы положительный ВИЧ-статус.

«Это клевета. Не верьте сообщениям, которые распространяют недобросовестные СМИ», - подчеркнули авторы сообщения.

В конце января стало известно, что Моргенштерну* запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты после интервью Ксении Собчак. Сам музыкант при этом заявил, что не знает официальной причины произошедшего, а неофициальные не хочет озвучивать. После этого рэпер решил уехать в США.

*Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.

Моргенштерн

Новости по теме