21 февраля 2024, 02:09

Скончался режиссер мультфильма «Очень синяя борода» Владимир Самсонов

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Режиссер мультфильма «Очень синяя борода» Владимир Самсонов скончался на 88-м году жизни. Об этом в Telegram-канале сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Он был одним из тех, кто в 1980-е годы создавал оформление советскому телевидению и снял множество межпрограммных анимационных роликов. Причем первым применил редкую технику - живопись на стекле», - написал Капков.

Шеф-редактор отметил, что Самсонов получил наибольшую популярность за работу над мультфильмом «Очень синяя борода», где песни исполняли Михаил Боярский, Олег Анофриев, Лариса Долина. Свои первые работы Самсонов снимал на «Союзмультфильме».

Капков рассказал, что Самсонов последние годы жил в дачном поселке под Раменском. Режиссер сильно нуждался и серьезно болел последние 20 лет. Ему помогали родственники и Благотворительный фонд поддержки анимации.

Актер театра, кино, сериалов и «мыльных опер» Жозе Пинту скончался спустя месяц после своего 95-летия. Он был известен по сериалу «Санта-Барбара».

Сериалы Режиссер Союзмультфильм
21 февраля 2024, 01:52
Раздвинула ноги и перевернулась. В Сети завирусилось видео с падением Мадонны на сцене
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Певица Мадонна упала на сцене на концерте в Сиэтле. Видео с конфузом попало в Сеть, его опубликовал RT в Telegram-канале.

На кадрах видно, что 65-летняя артистка сидела на стуле. По задумке хореографа один из танцоров должен был передвинуть его вместе со звездой. Мужчина на высоких каблуках, в кружевных шортах и капроновых колготках с дырками начал перемещать предмет мебели, но оступился из-за неудобной обуви.

В итоге танцор повалился вниз, а вместе с ним и поющая артистка. Когда Мадонна оказалась на полу, то широко раздвинула ноги, а потом перевернулась на живот. Она лежала какое-то время и вопросительно смотрела на подтанцовку. В конце певица не смогла сдержать смеха, другой танцор в высоких кожаных ботфортах помог ей подняться.

Еще в прошлом году участник украинской музыкальной группы Quest Pistols Антон Савлепов упал на зрителей во время концерта в кишиневском ночном клубе. Певец встал на колено у края сцены, но не сохранил равновесие

Концерты Видео
21 февраля 2024, 01:48
Пугачева оказалась «мыльным пузырем», заявил актер Борис Галкин
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Алла Пугачева, которую считали воистину народной, оказалась «мыльным пузырем». Такое мнение в беседе с «АиФ» высказал заслуженный артист России Борис Галкин.

Сбежавшая из России Пугачева периодически оказывается в центре скандала - то назовет россиян холопами и рабами, то посчитает их завистниками. Актер Борис Галкин считает, что новые шутки Примадонны и ее супруга о «голожопинге» в Европе - это следствие того, что за границей они никогда не заработают столько , сколько получали в России. Артист также прокомментировал слова Пугачевой про «холопов и рабов».

«Так может вести себя только тот, кто из грязи в князи. Настоящий благородный человек так не скажет никогда», - считает актер.

Собеседник издания отметил, что в России Пугачева «никому не нужна», а все разговоры о ней похожи на сплетни и пустой треп.

«Мыльным пузырем оказалась она», - подытожил Борис Галкин.

Скандалы Европа Россия Алла Пугачева Актеры
20 февраля 2024, 21:53
«Страна должна ответить». Майданов призвал лишить иноагентов доступа к соцсетям
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В России необходимо принять закон о лишении доступа иноагентов к соцсетям. Об этом музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов рассказал на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой. По его словам, такая практика давно применяется в Китае и приносит положительные результаты в борьбе с разрушением государственности со стороны западных стран.

«Если тебе стран не нужна, если ты на нее наплевал, значит страна должна ответить так же», - заявил он.

В результате человек перестанет получать доступ ко всем медиа и зарабатывать «в стране, которую он хает».

Также Майданов отметил, что поддерживает политику Китая в отношении таких людей. Антигосударственного человека там вычищают из всех соцсетей, радиостанций и телевидения.

«Человек выключается», - сказал артист.

По его мнению, Запад под прикрытием принципов демократии разрушает страны, воспитывает детей в антипатриотическом и антигосударственном духе.

«Это способ воздействия на твою страну и подчинения ее внешним интересантам», - подчеркнул депутат.

Заигрываться не стоит, и нужно возвращаемся к нормам - что такое хорошо и что такое плохо, заключил он.

Соцсети Депутаты Россия Китай Иноагенты
20 февраля 2024, 02:28
Умер актер из «Санта-Барбары» Жозе Пинту
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Актер театра, кино, сериалов и «мыльных опер» Жозе Пинту скончался спустя месяц после своего 95-летия. Об этом рассказали родные знаменитости в соцсетях.

Они отметили, что артист умер «мирно» у себя дома. В минувшую субботу, 17 февраля, его тело кремировали.

Пинту появился на свет 5 января 1929 года. Свою первую роль в кино он получил в 70-х годах, за все время карьеры мужчина снялся примерно в 100 картинах. Он играл в популярном сериале «Санта-Барбара», а также в знаменитых проектах «Холодная земля», «Путешествие к началу мира», «Дурная кровь», «Инспектор Макс», «Черный пляж», «Фаталист», «Траффик» и других.

Сериалы Кино Мужчины Театры Актеры

Новости по теме