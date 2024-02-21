Скончался режиссер мультфильма «Очень синяя борода» Владимир Самсонов

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«Он был одним из тех, кто в 1980-е годы создавал оформление советскому телевидению и снял множество межпрограммных анимационных роликов. Причем первым применил редкую технику - живопись на стекле», - написал Капков.

Шеф-редактор отметил, что Самсонов получил наибольшую популярность за работу над мультфильмом «Очень синяя борода», где песни исполняли Михаил Боярский, Олег Анофриев, Лариса Долина. Свои первые работы Самсонов снимал на «Союзмультфильме».

Капков рассказал, что Самсонов последние годы жил в дачном поселке под Раменском. Режиссер сильно нуждался и серьезно болел последние 20 лет. Ему помогали родственники и Благотворительный фонд поддержки анимации.

Актер театра, кино, сериалов и «мыльных опер» Жозе Пинту скончался спустя месяц после своего 95-летия. Он был известен по сериалу «Санта-Барбара».