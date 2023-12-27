Скончался один из основателей группы «Смысловые галлюцинации»

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Колбасову было 50 лет. По словам Здравомыслова, гитарист тяжело болел, лежал в больнице и только недавно выписался.

«Даже успел сыграть пару небольших концертов, и вот так все случилось», - отметил друг музыканта.

У основателя «Смысловых галлюцинаций» остались жена и несовершеннолетний сын. Семья объявила материальные сборы.

Сообщение о смерти Колбасова также появилось во «ВКонтакте» на странице другого экс-участника рок-группы - Владимира Бурдина.

«Вчера умер Саша Колбасов - друг и соратник Владимира Бурдина, гитарист, басист и автор песен „Глюков“, а также участник многочисленных сайд-проектов», - указали авторы публикации.

«Смысловые галлюцинации» - екатеринбургская группа, созданная в 1989 году. Колбасов играл в рок-коллективе на гитаре с момента основания до 1993 года.