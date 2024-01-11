Скончался народный артист СССР Юрий Соломин

По ее словам, Соломин скончался «тихо во сне». В момент смерти рядом с артистом находилась его дочь.

Информацию о смерти актера подтвердили в дирекции Малого театра. Там сообщили РИА «Новости» , что худрук ушел из жизни 11 января. Дату и место прощания с режиссером пока не определили.

В ноябре 2023 года Соломин попал в больницу с инсультом. Перед госпитализацией народный артист СССР потерял сознание. Сначала актера положили в реанимацию, но затем перевели в обычную палату отделения неврологии, так как пациент пошел на поправку. Незадолго до смерти худрука Малого театра выписали из больницы.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Актер снялся во множестве российских фильмов и сериалов, например, в «Хождении по мукам», «Обыкновенном чуде», «Школьном вальсе», «Московской саге» и других проектах. Режиссер стал художественным руководителем Малого театра в 1988 году.