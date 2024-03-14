14 марта 2024, 22:50

Скончался каскадер из «Неуловимых мстителей» Виктор Жердев

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Российский спортсмен и каскадер Виктор Жердев, который работал в картинах «Двенадцать стульев» и «Неуловимые мстители», скончался на 77-м году жизни. О его смерти сообщили в Федерации дзюдо Москвы.

«Скончался заслуженный тренер России по дзюдо, судья всероссийской категории, отличник физической культуры и спорта Виктор Эммануилович Жердев», - указали в федерации.

Тренерской деятельности Жердев посветил почти 60 лет. За это время он воспитал несколько поколений талантливых спортсменов, многие из них стали мастерами спорта, призерами первенств и чемпионатов, как российских, так и зарубежных.

«Чуткость, опыт и знания позволяли ему найти подход абсолютно к любому атлету», - отметили в некрологе.

В федерации добавили, что долгие годы Виктор Жердев работал в одной из ведущих спортивных школ Москвы по дзюдо на Шаболовке. С 2004 по 2012-й входил в тренерский штаб сборной команды России. Смерть каскадера назвали огромной утратой для российской семьи дзюдо.

Впервые на киноэкранах Жердев появился в 1966 году. Он работал в фильмах «Неуловимые мстители», «Новые приключения неуловимых» и «Корона Российской Империи, или Снова неуловимые», «Двенадцать стульев» и других.

В субботу, 16 марта, пройдет отпевание спортсмена. Его начнут в 11:00 в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве. Похоронят Жердева в тот же день на Николо-Архангельском кладбище.

Спортсмены Фильмы
14 марта 2024, 22:24
Умерла оперная певица Ламара Чкония
РИА «Новости»
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Оперная певица и народная артистка СССР Ламара Чкония умерла в 93 года. Об этом в Facebook* сообщила ее дочь Этери.

«У меня и Нато больше нет мамы. Сегодня, 14 марта, скончалась Ламара Чкония», - написала она.

Похороны Чкония пройдут 16 марта в Грузии. Прощание с певицей организуют в Тбилисском театре оперы и балета.

Чкония родилась в Батуми 27 декабря 1930 года. В 1956 году она окончила Тбилисскую государственную консерваторию. Артистка выступала на сцене Тбилисского театра оперы и балета и Киевского оперного театра.

С 1976 по 1991 годы Чкония преподавала в Тбилисской консерватории. Звание народной артистки СССР она получила в 1976 году.

Грузинскую певицу также наградили орденом «Знак Почета», президентским орденом «Сияние» и орденом царицы Тамары.

*Соцсеть Facebook - принадлежит запрещенной в России организации Meta, признанной экстремистской.

Грузия СССР
14 марта 2024, 19:45
Американская модель Бринкли рассказала о борьбе с раком
Global Look Press
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Американская супермодель и актриса Кристи Бринкли рассказала, что боролась с раком кожи. Буквально два месяца назад она отметила свое 70-летие. Посвященную заболеванию публикацию она разместила в личном аккаунте в Instagram*.

*Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Манекенщица заявила, что у нее обнаружили базальноклеточную карциному - злокачественную опухоль базального слоя эпителия. К счастью, врачи смогли удалить образование, которое женщина случайно сама нащупала на лице.

Супермодель показала результат операции на снимке из больницы и рассказала свою историю.

«Мне повезло, что карциному рано обнаружили. На регулярном приеме у врача я попросила его посмотреть маленькую точку, которую почувствовала на коже во время нанесения тонального крема. Доктор сразу отправил образцы на биопсию, которая и выявила наличие у меня онкологии», - написала Бринкли.

Ранее звезде «Людей Икс» Оливии Манн удалили грудь из-за рака. Лечащий врач посоветовал Манн сделать МРТ, УЗИ и биопсию, которые подтвердили наличие быстро развивающейся и агрессивной опухоли в обеих молочных железах.

Модели Врачи Рак
14 марта 2024, 19:32
Инстасамка выложила откровенные снимки в соцсети
Global Look Press
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Известная рэп-исполнительница Инстасамка выложила в социальные сети фотографии со своей недавней фотосессии. Девушка позировала перед камерой в очень коротких шортах, шокировав этим публику.

Для фотосессии артистка надела приталенную черную блузку классического кроя и мини-шорты. В качестве обуви девушка подобрала туфли на высоких каблуках. Образ она дополнила люксовыми очками.

Волосы знаменитость зачесала назад и собрала в пучок, сделав эффект мокрой укладки. Макияж рэп-исполнительница сделала в нюдовых оттенках, с акцентом на губы - естественным цветом помады.

Ранее Инстасамка заявила о решении сдать ЕГЭ и поступить в университет. Однако она не раскрыла, в какой именно вуз намерена поступить и по каким предметам будет экзаменоваться.

Соцсети Инстасамка
14 марта 2024, 18:57
Известный итальянский певец назвал цели приезда в Россию
Global Look Press
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Итальянский певец Энцо Гинацци, более известный под псевдонимом Pupo, заявил, что его поездка в Россию не имеет никаких политических намерений. Об этом он сообщил на пресс-конференции перед концертом в Кремлевском дворце. Его слова передало РИА «Новости».

«Завтра в своем концерте хочу передать посыл, чтобы в мир вернулся мир. Я здесь без каких-либо политических намерений», - заявил певец.

Гинацци добавил, что готов столкнуться с критикой на Западе, в том числе на родине, из-за этого концерта. Тем не менее, он выразил надежду, что его песни вызовут только положительные эмоции.

Певец заверил поклонников, что никогда не прекращал ездить в Россию и нынешний приезд также состоялся не спонтанно. В его планах - продолжать делать работу без каких-либо ограничений так, как он считает нужным.

Pupo выступает на итальянской сцене более 40 лет. Известность ему принесла композиция Gelato Al Cioccolato. Во время его гастролей в СССР в 1985 году артист дал 40 концертов. С тех пор он не раз приезжал в Россию.

Концерт пройдет в пятницу, 15 марта. Подготовка к нему началась еще в августе 2023 года. Итальянский певец выступит с российским артистами, среди которых Михаил Боярский, Лев Лещенко, Люся Чеботина и другие.

Ранее другой итальянский певец, Аль Бано, признался, что хочет снова приехать в Россию. Он однозначно заявил, что планирует порадовать российских поклонников своими концертами.

Концерты Песни Россия Музыка

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